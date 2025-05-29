Währungen / ACIC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ACIC: American Coastal Insurance Corporation
11.12 USD 0.02 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ACIC hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.11 bis zu einem Hoch von 11.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die American Coastal Insurance Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ACIC News
- Implied Volatility Surging for American Coastal Insurance Stock Options
- Kingstone Stock: Record Q2 Earnings And Raised Outlook, Buy (NASDAQ:KINS)
- Heritage Insurance: Only Buy If You Understand This (NYSE:HRTG)
- Raymond James lowers Atlas Crest Investment stock price target to $14 from $15
- American Coastal Insurance earnings beat by $0.14, revenue fell short of estimates
- American Coastal Insurance (ACIC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- American Coastal Q2 2025 slides: Core income surges 36%, beats analyst estimates
- American Financial Group (AFG) Q2 Earnings Top Estimates
- Palomar (PLMR) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- American Coastal Insurance boosts reinsurance program
Tagesspanne
11.11 11.20
Jahresspanne
8.82 15.08
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.14
- Eröffnung
- 11.20
- Bid
- 11.12
- Ask
- 11.42
- Tief
- 11.11
- Hoch
- 11.20
- Volumen
- 60
- Tagesänderung
- -0.18%
- Monatsänderung
- 1.09%
- 6-Monatsänderung
- -3.89%
- Jahresänderung
- -0.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K