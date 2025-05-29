KurseKategorien
Währungen / ACIC
Zurück zum Aktien

ACIC: American Coastal Insurance Corporation

11.12 USD 0.02 (0.18%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ACIC hat sich für heute um -0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.11 bis zu einem Hoch von 11.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die American Coastal Insurance Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ACIC News

Tagesspanne
11.11 11.20
Jahresspanne
8.82 15.08
Vorheriger Schlusskurs
11.14
Eröffnung
11.20
Bid
11.12
Ask
11.42
Tief
11.11
Hoch
11.20
Volumen
60
Tagesänderung
-0.18%
Monatsänderung
1.09%
6-Monatsänderung
-3.89%
Jahresänderung
-0.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K