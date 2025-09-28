Poc SR Volume

L'indicateur SR POC VOLUME pour MetaTrader 5 est conçu pour identifier, regrouper et visualiser les Points of Control (POC) à partir des données de chandeliers sur une période de rétrospective configurable par l'utilisateur. L'objectif de cet indicateur est de permettre aux traders de reconnaître de manière structurée les zones de support et de résistance basées sur les volumes cumulés et la distribution du delta, afin de mieux comprendre les zones d'intérêt significatives sur le marché.

Fonctionnalités principales

Calcul des POC L'indicateur calcule un POC pour chaque chandelier de la période de rétrospective spécifiée.

Le POC est défini comme le point médian entre le plus haut et le plus bas du chandelier.

Chaque POC est associé à une valeur delta, basée sur le volume des ticks et la direction (positive si la clôture est supérieure à l'ouverture, sinon négative).

Le delta est mis à l'échelle pour mettre en évidence le déséquilibre directionnel entre acheteurs et vendeurs. Formation de clusters Les POC sont regroupés en clusters selon une tolérance de prix définie par l'utilisateur en pourcentage.

La tolérance détermine à quelle proximité deux POC sont considérés comme appartenant au même cluster.

Chaque cluster agrège les informations suivantes : Prix minimum et maximum du cluster Delta cumulé pour indiquer la domination des acheteurs ou des vendeurs Nombre de POC dans le cluster Heure du dernier POC dans le cluster

Nombre minimum de POC par cluster Un cluster est valide uniquement s'il contient au moins le nombre minimum de POC défini par l'utilisateur.

Cela empêche la mise en évidence de points isolés ou peu significatifs, assurant que seules les zones de prix importantes sont affichées. Distinction support/résistance Les clusters avec un delta cumulé positif (domination des acheteurs) sont affichés comme zones de support.

Les clusters avec un delta cumulé négatif (domination des vendeurs) sont affichés comme zones de résistance.

Les couleurs des zones de support et de résistance sont entièrement personnalisables par l'utilisateur. Affichage graphique Chaque cluster est représenté par un rectangle, s'étendant horizontalement depuis le dernier chandelier détecté sur le nombre de barres défini par l'utilisateur.

La plage verticale du rectangle dépasse légèrement le minimum et le maximum du cluster pour améliorer la lisibilité.

Un label texte proche du rectangle indique la force relative du cluster : La force est calculée comme le delta moyen par POC et normalisée en pourcentage. Le label affiche à la fois le pourcentage de force et la domination (acheteurs ou vendeurs).

Paramètres utilisateur

L'indicateur offre plusieurs entrées configurables pour s'adapter à différents contextes de marché et styles de trading : LookbackCandles : nombre de chandeliers à analyser pour extraire les POC

SourceTimeframe : timeframe utilisé pour le calcul des POC (peut différer du timeframe du graphique)

ClusterTolerance : tolérance de prix pour regrouper les POC en clusters (en pourcentage)

MinPOCsForCluster : nombre minimum de POC pour former un cluster

SupportColor : couleur des rectangles pour les clusters dominés par les acheteurs

ResistanceColor : couleur des rectangles pour les clusters dominés par les vendeurs

RectangleWidth : largeur horizontale des rectangles en nombre de barres Calcul de la force des clusters La force du cluster est basée sur le delta cumulé divisé par le nombre de POC.

Le résultat est normalisé et limité à 100 %.

Cela fournit un indicateur quantitatif rapide de l’importance de la pression directionnelle dans le cluster. Gestion des objets Tous les objets graphiques créés par l'indicateur portent un préfixe et sont gérés automatiquement.

Lors du recalcul, les anciens objets sont supprimés et remplacés par de nouveaux, assurant un affichage propre du graphique.

Les objets ne sont pas sélectionnables et sont dessinés en arrière-plan, n’interférant pas avec le travail manuel sur le graphique.

Utilité en trading

Identification des niveaux importants

L'indicateur met en évidence les zones où le prix a formé des POC de manière répétée dans une plage étroite. Ces niveaux représentent des zones d'intérêt élevé sur le marché et peuvent servir de supports ou résistances potentielles.

Reconnaissance de la dominance directionnelle

Le delta cumulé dans chaque cluster permet au trader de déterminer quelle partie (acheteurs ou vendeurs) domine à ce niveau de prix, facilitant des décisions plus informées pour l’évaluation des cassures ou renversements.

Pertinence temporelle

Chaque cluster est associé au dernier moment où son POC est apparu, garantissant que les niveaux affichés reflètent les conditions actuelles du marché.

Scalabilité entre timeframes

Le timeframe source des POC étant ajustable, l’indicateur peut être utilisé pour des analyses à court ou long terme. Les clusters sur des timeframes bas sont utiles pour le scalping, tandis que ceux sur des timeframes élevés fournissent des niveaux macro de support et résistance.

Réduction du bruit

Le nombre minimum de POC par cluster filtre les niveaux de prix non significatifs ou aléatoires, ne montrant que les zones confirmées de manière répétée par le marché.

Conclusion

L'indicateur SR POC VOLUME organise systématiquement les données brutes de prix et de volume en clusters visuellement identifiables de support et résistance. En combinant l'analyse POC, l’agrégation du delta et une logique de clustering configurable, il fournit une méthode structurée pour identifier les zones de marché avec une forte probabilité de réaction. La visualisation par rectangles et labels de force permet au trader de repérer rapidement les zones où des déséquilibres significatifs acheteurs/vendeurs se produisent et d’utiliser ces informations dans sa prise de décision.

Cet indicateur est utile pour les traders qui basent leur prise de décision sur la structure du marché, la dynamique du flux d’ordres et l’interaction entre prix et volume pour gérer entrées, sorties et risques.