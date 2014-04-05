Smc Momentum sr arrow

⚡ SMS MOMENTUM SR ARROW | Précision dans le Momentum et les Supports/Résistances

🔍 Vue d’ensemble : Une Convergence du Momentum et des Niveaux Clés

L’indicateur SMS MOMENTUM SR ARROW est un outil technique spécialisé, conçu pour les traders qui fondent leurs stratégies sur l’interaction critique entre les retournements de momentum et les niveaux significatifs de support/résistance (S/R).
Cet indicateur fonctionne selon une logique claire en deux étapes : d’abord, il identifie un véritable retournement de momentum à l’aide d’un calcul basé sur un oscillateur affiné ; ensuite, il confirme la qualité de ce signal en évaluant la proximité du prix avec une zone de support ou de résistance auto-calculée.

Le résultat est un environnement graphique où les points d’entrée et de sortie potentiels ne reposent pas seulement sur des croisements de momentum, mais sont stratégiquement alignés avec les niveaux clés de la structure du marché.

Les sorties principales sont des flèches très visibles et non-retardées :

  • 🟢 Flèches bleues vers le haut pour les retournements haussiers.

  • 🔴 Flèches rouges vers le bas pour les retournements baissiers.

Ces signaux sont tracés directement sur le graphique des prix, offrant un guide visuel clair et sans ambiguïté des opportunités de trading potentielles.

⚙️ Mécanisme central : La Génération de Signal à Double Filtre

L’architecture de l’indicateur est conçue pour filtrer le bruit du marché et se concentrer sur les scénarios à plus forte probabilité. Son fonctionnement repose sur deux filtres consécutifs :

  1. 📊 Moteur de Retournement de Momentum :
    Au cœur de l’indicateur se trouve un oscillateur de momentum calculé à partir du taux de variation des prix. Cet oscillateur est ensuite lissé avec une Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) pour créer une Ligne de Signal.

  • Un retournement haussier est confirmé lorsque l’oscillateur de momentum croise au-dessus de sa ligne de signal.

  • Un retournement baissier est confirmé lorsque l’oscillateur croise en dessous.

Ce croisement constitue le déclencheur principal, la condition essentielle recherchée par l’indicateur.

  1. 🏔️ Filtre de Proximité Support/Résistance (S/R) :
    C’est la caractéristique distinctive du SMS MOMENTUM SR ARROW. Lorsqu’un croisement de momentum est détecté, l’indicateur n’affiche pas immédiatement de flèche. Il évalue d’abord l’action des prix par rapport à un niveau de support ou de résistance dynamique, calculé à partir du plus haut ou du plus bas récent d’une période de rétrospection définie par l’utilisateur.

    • Pour un Signal Haussier (flèche vers le haut), l’indicateur vérifie que le prix se situe près du niveau de support, confirmant que le retournement se produit dans une zone de demande logique.

    • Pour un Signal Baissier (flèche vers le bas), l’indicateur vérifie que le prix se situe près du niveau de résistance, renforçant ainsi la validité du signal.

Ce processus en deux étapes garantit que les flèches ne sont pas uniquement basées sur le momentum, mais également enrichies par le contexte de l’action des prix aux niveaux significatifs.

🔧 Configuration Technique : Paramètres Définis par l’Utilisateur

L’indicateur offre un ensemble complet de paramètres ajustables, permettant aux traders d’affiner sa sensibilité et son comportement pour correspondre à différents styles de trading, unités de temps et instruments financiers.

A. Paramètres du Momentum :

  • MOM Period (Par Défaut : 10) : 📈 Définit la période de calcul du momentum. Une valeur faible (ex. 5) rend l’oscillateur plus sensible (plus de signaux mais moins fiables), tandis qu’une valeur élevée (ex. 20) le lisse (moins de signaux mais plus robustes).

  • MA Period (Par Défaut : 10) : 📉 Période de l’EMA qui lisse l’oscillateur brut et crée la Ligne de Signal. L’équilibre entre MOM et MA détermine la fréquence des croisements.

B. Paramètres Support/Résistance (S/R) :

  • Left Bars (Par Défaut : 30) : ↩️ Définit combien de barres à gauche sont utilisées pour repérer un sommet (résistance) ou un creux (support).

  • Right Bars (Par Défaut : 5) : ↪️ Définit combien de barres à droite valident le niveau trouvé, créant une "fenêtre" de validité.

  • SR Strength (Par Défaut : 1) : 💪 Définit combien de fois un niveau doit être testé pour être reconnu comme support/résistance valide. Une valeur plus élevée filtre les niveaux plus faibles.

C. Signal & Personnalisation Visuelle :

  • Show Arrows (Par Défaut : true) : 🎯 Active/désactive l’affichage des flèches.

  • Show S/R Lines (Par Défaut : true) : 📏 Active/désactive l’affichage des lignes dynamiques de support/résistance.

  • Bar Color (Par Défaut : true) : 🎨 Colore les chandeliers selon le momentum : haussier (lime) ou baissier (rouge).

📈 Dynamique Graphique et Interprétation Pratique

Sur le graphique, le SMS MOMENTUM SR ARROW crée un environnement clair et informatif :

  • Clarté Visuelle : Les flèches 🟢 bleues vers le haut et 🔴 rouges vers le bas signalent la confluence d’un croisement de momentum et d’un niveau S/R significatif.

  • Cadre Dynamique S/R : Lignes horizontales recalculées en temps réel, donnant le contexte structurel du marché.

  • Coloration des Barres : Fournit un suivi continu du momentum entre les signaux.

  • Application Stratégique : Exemple haussier : le prix atteint un support (ligne verte), l’oscillateur croise au-dessus de sa ligne de signal → une 🟢 Flèche bleue apparaît. Inversement pour un signal baissier à une résistance.

🎯 Conclusion : Un Outil de Trading Focalisé

Le SMS MOMENTUM SR ARROW est un outil conçu pour les stratégies qui privilégient les retournements de momentum aux niveaux clés de la structure du marché. En filtrant intelligemment les croisements bruts de momentum par une vérification de proximité S/R, il vise à améliorer la qualité des signaux et à fournir aux traders un cadre clair et intuitif pour leurs décisions.

Ses paramètres entièrement personnalisables le rendent adaptable à divers contextes de marché et styles de trading, du scalping au swing. L’indicateur offre ainsi une méthode claire et structurée pour identifier les points d’entrée et de sortie potentiels où momentum et structure de marché s’alignent.



Plus de l'auteur
Binary Options Probability v1
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
Statistical Time-Based Indicator – Directional Candle This indicator analyzes all candles from the past month (30 days) on the current timeframe, identifying at which exact time (hour and minute) bullish or bearish candles occur most frequently. Based on this data, it emits real-time BUY (CALL) or SELL (PUT) signals whenever the behavioral repetition reaches the configured percentage. The statistical logic is based on exact hour and minute . For example, if at 14:15 over the last 30 day
Value Chart Probability
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
A MetaTrader 4 indicator is a tool used in the MT4 trading platform to help traders analyze price data. It uses mathematical formulas based on price, volume, or time to show patterns or trends on a chart. Indicators can help traders decide when to buy or sell by showing possible entry and exit points. There are many types, such as trend indicators, oscillators, and volume tools. Traders can also create custom indicators to suit their strategies and improve their trading decisions.
Trend Colored Average
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
Using colors that reflect the prevailing market direction, the indicator is designed to show when the current trend is still dominant. This helps to filter out potential market noise and guides the trader to avoid false signals. By clearly visualizing trend strength and consistency, the tool assists in identifying higher-probability trade setups. It enhances precision by allowing traders to focus on movements that align with the broader market context. As a result, decision-making becomes more
Adx open calculed
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
Custom ADX Indicator Based on Open Price Only The standard ADX indicator is usually calculated using the High, Low, and Close prices. This produces a smooth and visually appealing line that represents price action. However, ️ it lacks precision — as the candle moves, the ADX, +DI, and -DI values also change suddenly, potentially triggering false signals based on the candle’s initial plotting. A curious observation: even when the input is modified to use the Open price in the indicator se
Binary Gap
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
A gap is a space on the chart between two consecutive candlesticks where no trading occurred between the close of one candle and the open of the next. In the Forex market, gaps mainly appear at the weekly open, reflecting events or expectations from the weekend. Technically, a gap may indicate an imbalance between supply and demand. Strategies use gaps as signals of possible trend continuation or reversal, offering opportunities for technical analysis based on liquidity and momentum.
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
Poc SR Volume
Teresinha Moraes Correia
Indicateurs
L'indicateur SR POC VOLUME pour MetaTrader 5 est conçu pour identifier, regrouper et visualiser les Points of Control (POC) à partir des données de chandeliers sur une période de rétrospective configurable par l'utilisateur. L'objectif de cet indicateur est de permettre aux traders de reconnaître de manière structurée les zones de support et de résistance basées sur les volumes cumulés et la distribution du delta, afin de mieux comprendre les zones d'intérêt significatives sur le marché. Fonctio
