📈 Clever Parabolic RSI

🔍 Un oscillateur intelligent combinant Parabolic SAR et RSI pour des signaux de marché précis

Cet oscillateur fusionne la puissance de deux indicateurs techniques populaires — Parabolic SAR et RSI — pour créer un système intelligent qui affiche clairement l’état du marché, la force de la tendance et fournit des signaux d’achat ou de vente fiables.

📊 Fonctionnement :

✅ Un point carré vert indique le début d’une tendance haussière

❌ Un point carré rouge signale le début d’une tendance baissière

🔄 Après le premier point, l’oscillateur affiche trois points supplémentaires dans la même direction — on entre en position après le troisième point

📸 Les captures d’écran montrent comment le signal apparaît exactement trois bougies après le changement de tendance

📈 Stratégie et utilisation :

🕔 Fonctionne idéalement à partir du graphique 5 minutes et plus

💱 Convient aux paires de devises, matières premières, indices et cryptomonnaies

🎯 Parfait pour le scalping, le day trading et le swing trading

💼 Clever Parabolic RSI est conçu pour les traders qui recherchent des signaux rapides, visuellement clairs et très fiables, sans interprétation complexe. Grâce à la combinaison du SAR et du RSI, il anticipe les retournements de tendance avec une grande précision.