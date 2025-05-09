Opening Range Breakouts MT5

5

L' indicateur Opening Range Breakouts est un outil de trading basé sur les sessions, conçu pour les traders qui suivent les concepts de trading institutionnel, tels que l'ICT (Inner Circle Trader), le Smart Money Concepts (SMC) et les stratégies basées sur le volume ou le flux d'ordres . Cet indicateur trace les principaux intervalles d'ouverture de session, permettant aux traders d'identifier les potentiels mouvements de liquidité, les zones de cassure, les fake outs et les niveaux intrajournaliers clés lors des principales sessions du Forex mondial.

Cette stratégie repose sur le concept de range d'ouverture, une période prédéfinie suivant l'ouverture de chaque séance, qui aide les traders à déterminer les intentions des teneurs de marché, les biais à court terme et les mouvements directionnels intrajournaliers. En marquant les niveaux haut et bas du range et en les prolongeant, l'indicateur permet de surveiller visuellement les cassures de Smart Money , les balayages de séance , les fausses cassures , les écarts de juste valeur (FVG) et les extensions de range .

L'outil met en évidence quatre grandes plages horaires basées sur les sessions :

  • Ouverture de la zone de rupture du range de Londres (07h00-08h00 GMT) : Souvent considérée comme la séance la plus volatile, l'ORB de Londres est essentielle pour saisir l' expansion initiale du range et les prises de liquidités à l'ouverture de la séance londonienne. Elle permet d'identifier les traders piégés , les ruptures de continuation ou les faux mouvements précoces.

  • Casse du range d'ouverture de New York (13h00-14h00 GMT) : Essentielle pour repérer les retournements intraday , les blocs de rupture et les mouvements de liquidités avant la séance new-yorkaise, cette zone permet aux traders de s'aligner sur le flux d'ordres institutionnels . Elle offre un aperçu clé des retournements de Smart Money avant la clôture de Londres et fournit une structure pour les consolidations de range de l'après-midi.

  • Cassure de la fourchette d'ouverture de Tokyo (00:00–01:00 GMT) : Bien que souvent ignoré, le Tokyo ORB joue un rôle essentiel dans la détection des fluctuations de liquidités lors des séances asiatiques , qui peuvent ensuite alimenter les configurations de cassure de Londres . Cette fourchette temporelle permet d'identifier les pièges de support/résistance formés par l'accumulation précoce de volumes.

  • Plage d'ouverture de minuit (00:00–01:00 GMT) : Utilisé comme point d'ancrage de la plage de négociation des teneurs de marché , le Midnight OR définit le début de la structure journalière. Il prend en charge la cartographie des biais quotidiens , les recherches initiales de liquidité et l'alignement des configurations de croisement Asie-Londres .

Chaque timebox de session est personnalisable par des heures de début et de fin basées sur le serveur et est représentée visuellement sous forme de cadre sur le graphique, avec des niveaux haut/bas étendus pour la détection des mouvements . Ces niveaux servent de points de référence pour les stratégies de rupture , la confirmation d'entrée et les zones de réaction de recherche de liquidité .

Cet outil est idéal pour :

  • Traders ICT et Smart Money qui utilisent des modèles d'entrée basés sur des sessions

  • Les traders surveillent la liquidité institutionnelle , les blocs d'ordres et les écarts de juste valeur

  • Les traders Forex intraday se concentrent sur les fenêtres de volatilité de Londres et de New York

  • Les traders utilisant des Killzones , un solde initial ou des ruptures de fourchette d'ouverture dans le cadre de leur configuration

  • Ceux qui suivent les incitations à la liquidité , les changements de structure du marché et les inversions de biais

Caractéristiques principales :

  • Détecte les évasions lors des sessions de Londres, New York, Tokyo et Midnight

  • Dessine des boîtes de session en temps réel, des niveaux haut/bas et des alertes de balayage de plage

  • Met en évidence les zones de cassure haussières/baissières potentielles en fonction de la dynamique de la session

  • Prend en charge la détection des FVG (Fair Value Gaps) et affiche le pourcentage de remplissage des écarts

  • Offre une personnalisation visuelle complète, y compris les thèmes de couleur, la taille de la police et les symboles de marqueur

  • Optimisé pour l'analyse intrajournalière à faible latence


Stratégie de trading et cas d'utilisation :

La stratégie ORB (Opening Range Breakout) commence par la définition par le trader d'une période clé de la séance, généralement la première heure suivant l'ouverture du marché. Le haut et le bas de cette fourchette servent de points de référence pour la liquidité . Le marché consolide souvent à l'intérieur de cette fourchette avant d'exécuter une chasse à la liquidité , une fausse cassure ou une continuation de fourchette .


Ce qu'il faut rechercher :

  • Surveillez les balayages du haut ou du bas suivis d'un rejet , signalant un renversement potentiel ou une entrée dans la direction opposée

  • Recherchez des cassures avec confirmation du volume ou déplacement des prix pour les entrées de momentum

  • Combinez les niveaux d'évasion avec les concepts Smart Money tels que les blocs de rupture , les FVG et les réactions des blocs d'ordres

  • Utilisez la plage de session pour évaluer les variations de solde initiales , la détermination des biais et les pièges d'incitation à la liquidité.

Entrée et sortie :

  • Entrez après que le prix ait cassé la fourchette et confirmé la direction avec une bougie de déplacement ou une réaction de balayage de liquidité

  • Sortie dans des zones de liquidité opposées, aux plus hauts/plus bas de la séance ou après qu'un écart de juste valeur soit comblé

  • Utilisez le stop loss juste à l'extérieur de la plage de session ou en fonction des hauts/bas de swing précédents


Paires les mieux adaptées :

Cet indicateur est performant sur les principales paires de devises Forex telles que l'EUR/USD, la GBP/USD, l'USD/JPY et l'USD/CAD . Ces paires affichent une volatilité prévisible à l'ouverture des séances mondiales et sont souvent ciblées par les fournisseurs de liquidités institutionnels.


Notes supplémentaires :

  • L'outil se synchronise avec l'heure du serveur du courtier.

  • L'indicateur ne se repeint pas une fois la session terminée

  • Conçu pour le trading intraday mais utile dans les configurations de scalping, de swing trading et de range trading


Cet indicateur permet de visualiser la manière dont les traders institutionnels manipulent la liquidité pendant les périodes clés et fournit une approche structurée pour cartographier l'action des prix intrajournaliers à l'aide de la théorie des plages , du SMC , des modèles de teneur de marché et des réactions de profil de volume .

Utilisez l'indicateur Opening Range Breakouts pour aligner votre stratégie de trading avec la logique sous-jacente de la cartographie de la liquidité basée sur le temps , les changements de structure du marché et le comportement des prix piloté par la session .


Avis 3
Hendry Haryanto
185
Hendry Haryanto 2025.09.19 19:25 
 

Best support and very nice indicator and strategy. really worth it. but maybe need a little bit improvement in GMT choice in option

Anwar Miah
32
Anwar Miah 2025.05.27 20:28 
 

This helped me build a smart trading plan and strategy. Couldn't be more appreciative of the seller. A few day's of using this and no loss's so far. I thought it would be too good to be true but I am absolutely loving this.

JoeyBuisman
29
JoeyBuisman 2025.10.10 11:03 
 

Fantastic Indicator, love it however it makes the chart visuals go lagging a lot - which is very interruptive to the trading. Is there anything that can be done in regards to the lagging and reloading of the indicator every 10 to 20 seconds it seems?

This is the message MT5 is giving: "Opening Range Breakouts MT5 (XAUUSD+,M1) indicator is too slow, 64734 ms. rewrite the indicator, please"

Filtrer:
JoeyBuisman
29
JoeyBuisman 2025.10.10 11:03 
 

Fantastic Indicator, love it however it makes the chart visuals go lagging a lot - which is very interruptive to the trading. Is there anything that can be done in regards to the lagging and reloading of the indicator every 10 to 20 seconds it seems?

This is the message MT5 is giving: "Opening Range Breakouts MT5 (XAUUSD+,M1) indicator is too slow, 64734 ms. rewrite the indicator, please"

Thushara Dissanayake
27265
Réponse du développeur Thushara Dissanayake 2025.10.12 02:48
Hi, thank you so much for your 5 star review and feedback! I’m really sorry to hear about the lag issue you’re experiencing with the indicator. This is actually the first time I’ve received a report like this, so I’ll definitely look into it right away and work on a fix. If you’re facing any other issues or notice something specific that causes the slowdown, please feel free to contact me privately, it’ll help me identify and resolve it faster. Thanks again for bringing this to my attention!
Hendry Haryanto
185
Hendry Haryanto 2025.09.19 19:25 
 

Best support and very nice indicator and strategy. really worth it. but maybe need a little bit improvement in GMT choice in option

Thushara Dissanayake
27265
Réponse du développeur Thushara Dissanayake 2025.09.20 02:45
Hey, thank you so much for the kind words and the 5 star review! I’m really glad you’re finding value in the indicator and strategy. I appreciate you pointing out the GMT option, it’s definitely something I’ll look into improving in a future update. If you have any other suggestions or need help, just let me know. Cheers!
Anwar Miah
32
Anwar Miah 2025.05.27 20:28 
 

This helped me build a smart trading plan and strategy. Couldn't be more appreciative of the seller. A few day's of using this and no loss's so far. I thought it would be too good to be true but I am absolutely loving this.

Thushara Dissanayake
27265
Réponse du développeur Thushara Dissanayake 2025.05.29 16:21
Wow, this feedback made my day! So stoked to hear the indicator’s helping you trade smarter, those clean sessions and smart trading are exactly what I built it for. Really appreciate you taking time to share this review, it means the world. Keep crushing those breakouts, and if you ever need tweaks or have ideas to improve it, just shout. Thanks for trusting the tool!
