HTF Candles (Les bougies HTF) sont un indicateur qui trace le contour des bougies de timeframe supérieur sur une bougie de timeframe inférieur. L'indicateur vous offre la possibilité d'afficher ou non la bougie HTF actuelle en temps réel, sans décalage ni repainting.


Caractéristiques
  • Aucun objet dessiné sur le graphique : L'indicateur ne trace ni lignes ni rectangles sur le graphique, il se contente de dessiner les bougies HTF. Cela maintient votre graphique simple et épuré.
  • Sélection MTF : L'indicateur vous permet de choisir tous les différents timeframes supérieurs pour chaque période inférieure en une seule fois, et s’adapte en conséquence.
  • Interrupteur ON/OFF : L'indicateur dispose d'une fonction qui vous permet de masquer/afficher les bougies HTF à tout moment grâce à un raccourci clavier de votre choix, configurable via les paramètres d’entrée.
  • Couleurs personnalisées des bougies HTF : Vous pouvez facilement définir la couleur des bougies HTF haussières (bull) et baissières (bear) via les paramètres d’entrée, selon la couleur de votre choix.


Paramètres d'entrée
 Description des valeurs ou paramètres...
 HTF Candle type Choisissez entre les bougies japonaises classiques ou les bougies Heiken Ashi
Show Candles?
 Choisissez d'[afficher à la fois les bougies HTF et les bougies inférieures, uniquement les bougies HTF, masquer les bougies HTF], par défaut.
 Show current live htf candle  Option : afficher ou masquer la bougie HTF actuelle en direct
 Candle Wick postion Choisissez la position des mèches : aux extrémités réelles ou au milieu de la bougie HTF
Bearish Candle color
 Choisir la couleur pour la bougie baissière
Bullish Candle color
 Choisir la couleur pour la bougie haussière
htf candle width
 Largeur du contour des bougies HTF
M1 Higher Time-frame
 Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M1
M2 Higher Time-frame
 Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M2
M3 Higher Time-frame
 Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M3
M4 Higher Time-frame
 Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M4
.... etc
 Continuer de la même manière pour tous les timeframes suivants


NOTE POUR LE TESTEUR DE STRATÉGIE

Veuillez noter que l'exécution de l'indicateur dans le testeur de stratégie ajoute des lignes qui partent du bas du terminal jusqu'au début de la barre. Il s'agit d'un bug propre au testeur lui-même.

Le testeur de stratégie ajoute également deux lignes au-dessus et en dessous des bougies. Ces lignes ressemblent à une sorte de moyenne mobile... ceci est également un bug du testeur de stratégie lui-même.

L'indicateur ne trace que ce qui est montré dans les images. Pas de lignes supplémentaires ni d'éléments étranges...


Mises à jour futures

De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées à cet indicateur dans les mises à jour ultérieures. Le prix augmentera en conséquence, mais les achats précédents bénéficieront des mises à jour des fonctionnalités. Le prochain prix sera de 59 $.

Si vous souhaitez des ajustements personnalisés, un EA ou un autre indicateur basé sur celui-ci, n’hésitez pas à me contacter.


La version MT4 peut être obtenue ici.

Vous pouvez commander un indicateur personnalisé ou un EA auprès de moi ici.



Plus de l'auteur
HTF Candles MT4
Felix Bitum
5 (1)
Indicateurs
HTF Candles MT4   est un indicateur pour MT4 qui trace le contour des bougies de période supérieure (HTF) directement sur les bougies de période inférieure, y compris toute période HTF de MT5 choisie.  L'indicateur vous offre la possibilité d'afficher ou non la bougie HTF actuelle en temps réel, sans décalage ni repainting. Fonctionnalités Bougies des Périodes MT5   : Trace les bougies de n'importe quelle période MT5 (ex : m3, m5, m12, m15, m20...) sur la période inférieure. Option Heiken Ashi  
