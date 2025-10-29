HTF Candles (Les bougies HTF) sont un indicateur qui trace le contour des bougies de timeframe supérieur sur une bougie de timeframe inférieur. L'indicateur vous offre la possibilité d'afficher ou non la bougie HTF actuelle en temps réel, sans décalage ni repainting.

Caractéristiques

Vous pouvez facilement définir la couleur des bougies HTF haussières (bull) et baissières (bear) via les paramètres d’entrée, selon la couleur de votre choix.

L'indicateur dispose d'une fonction qui vous permet de masquer/afficher les bougies HTF à tout moment grâce à un raccourci clavier de votre choix, configurable via les paramètres d’entrée.

L'indicateur vous permet de choisir tous les différents timeframes supérieurs pour chaque période inférieure en une seule fois, et s’adapte en conséquence.

L'indicateur ne trace ni lignes ni rectangles sur le graphique, il se contente de dessiner les bougies HTF. Cela maintient votre graphique simple et épuré.

Aucun objet dessiné sur le graphique :

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M4

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M3

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M2

Choisir la bougie HTF à afficher sur le timeframe M1

Choisir la couleur pour la bougie baissière

NOTE POUR LE TESTEUR DE STRATÉGIE

Veuillez noter que l'exécution de l'indicateur dans le testeur de stratégie ajoute des lignes qui partent du bas du terminal jusqu'au début de la barre. Il s'agit d'un bug propre au testeur lui-même.

Le testeur de stratégie ajoute également deux lignes au-dessus et en dessous des bougies. Ces lignes ressemblent à une sorte de moyenne mobile... ceci est également un bug du testeur de stratégie lui-même.

L'indicateur ne trace que ce qui est montré dans les images. Pas de lignes supplémentaires ni d'éléments étranges...