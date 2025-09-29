Pourquoi votre conseiller perd-il de l'argent ? Le secret d'une stratégie qui s'adapte à tous les marchés.

Dans l'univers du trading algorithmique sur la plateforme MetaTrader, ce n'est pas seulement la logique de trading qui est importante, mais aussi la flexibilité de sa gestion. Un aspect clé de cette gestion est la limitation des types de transactions exécutées. Cela permet à l'Expert Advisor de s'adapter à la situation du marché, aux préférences personnelles du trader ou de fonctionner au sein d'un système de trading avec plusieurs robots. Dans cet article, nous aborderons la bonne utilisation des modes de trading d'un Expert Advisor Samurai WIN.

Le concept de régime commercial



Le mode trading est une règle qui restreint les actions de l'EA, lui permettant d'ouvrir uniquement certains types de positions : achat uniquement (ONLY BUY), vente uniquement (ONLY SELL), ou les deux (ALL). Cette fonctionnalité simple mais puissante renforce le contrôle du fonctionnement de l'EA.

Exemples d'utilisation dans le trading réel.



Travailler dans une tendance durable :

Scénario : Le marché évolue clairement dans une direction, mais la correction est faible et instable. Dans ce cas, il est judicieux pour le conseiller de suivre exclusivement la tendance, minimisant ainsi les pertes, qui seraient plus fréquentes en cas de négociation à contre-courant.

Les transactions de vente non rentables auraient pu être évitées si nous avions changé le mode de trading en ACHAT UNIQUEMENT.

Action : Installer Trading mode = ONLY BUY or ONLY SELL Le conseiller ignorera les signaux de vente, ce qui est idéal pour suivre une tendance haussière, s'il est réglé sur ACHAT UNIQUEMENT. À l'inverse, il ignorera les signaux d'achat, ce qui est idéal pour suivre une tendance baissière, s'il est réglé sur VENTE UNIQUEMENT. Une fois qu'une tendance haussière stable est brisée et que des corrections significatives se produisent, vous pouvez revenir au mode TOUS.

Travailler latéralement :

Scénario : L’incertitude règne sur le marché ; toute tentative de formation d’une tendance se solde par un retour aux valeurs antérieures. Si le canal est suffisamment large et étendu (volatilité élevée), les achats comme les ventes peuvent générer de bons profits ; les probabilités sont quasiment égales.

Comme nous pouvons le voir, le conseiller a utilisé à la fois des signaux de vente et d’achat, et toutes ces transactions se sont avérées rentables.

Action : Installer Trading mode = ALL Le conseiller surveillera tous les signaux pour s'assurer que vous ne manquez aucune opportunité de gagner de l'argent.

Travailler dans une tendance instable :

Scénario : Le marché connaît une tendance claire, mais elle s'accompagne de corrections assez fortes et prolongées, formant un canal large et profond le long de la tendance. Dans ce cas, il est insensé de trader uniquement en suivant la tendance, car Conseiller Samurai WIN dispose de 3 niveaux de protection du capital, les transactions à contre-tendance auront alors lieu avec des risques minimes.

Deux transactions très rentables contre deux avec une petite perte, la tendance générale offre une opportunité de gagner de l'argent.

Action : Installer Trading mode = ALL Le conseiller surveillera tous les signaux pour s'assurer que vous ne manquez aucune opportunité de gagner de l'argent avec un risque minimal.

Ces conseils sont pertinents aussi bien pour le mode de fonctionnement unique du conseiller Samurai WIN, ainsi que pour le mode multijoueur. Pour en savoir plus sur l'utilisation du mode multijoueur, ses fonctionnalités et les paramètres appropriés, consultez l'article suivant : La clé de la stabilité réside dans la diversification et le contrôle. Vous pouvez modifier les paramètres du mode de trading de l'EA à tout moment, adaptant ainsi ses performances à la situation du marché. Ce paramètre vise à maximiser les profits et à minimiser les pertes potentielles.

Conclusion



La mise en œuvre d'un système de trading n'est pas une simple fonctionnalité supplémentaire, mais une amélioration stratégique du robot de trading. Comme nous l'avons vu dans les exemples, le simple fait de basculer entre les options ACHAT UNIQUEMENT, VENTE UNIQUEMENT et TOUS permet une adaptation flexible Conseiller Samurai WIN à toutes les conditions de marché : d’une tendance forte à un mouvement latéral volatil.

Cette approche transforme un robot statique en un outil dynamique que le trader contrôle consciemment. Au lieu d'attendre que le marché s'adapte à l'algorithme, vous pouvez l'ajuster précisément au marché. En fin de compte, c'est ce type de contrôle précis qui transforme le trading automatisé d'une « boîte noire » en un outil prévisible et fiable pour atteindre vos objectifs financiers. La mise en pratique des différents modes de trading est une étape clé pour accroître l'efficacité et le contrôle du trading automatisé.