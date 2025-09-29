La clé de la stabilité réside dans la diversification et le contrôle.

Chaque trader cherche à améliorer l'efficacité et la fiabilité de son système de trading. L'une des méthodes les plus efficaces pour y parvenir est de faire appel à un Expert Advisor Samurai WIN L'utilisation d'un mode multiple change radicalement le principe de travail avec une seule paire de devises : elle adopte une stratégie couvrant l'ensemble du marché.

Qu'est-ce que le mode multiple ?



Le mode multiple est une fonctionnalité de gestion de portefeuille qui permet de gérer simultanément un nombre illimité d'instruments de trading (paires de devises). Il vous suffit d'affecter manuellement le conseiller à chaque graphique de l'instrument que vous souhaitez utiliser dans votre portefeuille, de configurer les paramètres d'entrée, et l'algorithme analysera et exécutera automatiquement les transactions sur plusieurs paires. Votre robot de trading passe ainsi d'un outil hautement spécialisé à une suite de trading multifonctionnelle.





Les avantages de ce mode ont déjà été évoqués dans la description du conseiller Samurai WIN, et ici nous analyserons les fonctionnalités de ce mode et vous aiderons à choisir les paramètres optimaux.

Comment fonctionne le mode multiple ?



Tout d’abord, pour que le conseiller fonctionne correctement, activez le paramètre :

Multiple EA or manual transactions = true

Dans ce cas, les signaux seront traités correctement.

Il est important de comprendre que plus votre dépôt ou votre effet de levier est important, plus vous avez de possibilités d'utiliser plusieurs modes de trading, car l'EA peut traiter davantage de signaux. Si vous configurez plus de 20 instruments sur un très petit dépôt et qu'ils génèrent tous des signaux simultanément, attendez-vous à ce que toutes les transactions ne s'ouvrent pas. Par conséquent, évaluez vos capacités avant de choisir une stratégie de trading.

Toutes les transactions sont ouvertes avec un risque fixe à partir de la marge libre, que vous spécifiez dans les paramètres du conseiller :

Risk from the free margin, % = 5 %

Par défaut, ce paramètre est de 5 %, mais pour chaque instrument en mode multiple, vous pouvez spécifier un montant de risque personnalisé, en fonction de sa volatilité, de son historique de trading et d'autres facteurs. Cependant, il est généralement recommandé de ne pas dépasser ce paramètre de plus de 5 %.

Ce paramètre affecte également la possibilité d'ouvrir plusieurs transactions, car à chaque transaction, la marge disponible sur l'instrument diminue et peut finalement atteindre zéro. Par conséquent, soyez attentif à ce paramètre et évitez de dépasser la limite de risque pour ne pas manquer d'opportunités de trading.

Quels outils choisir et comment sélectionner les paramètres ?



Tout d’abord, le choix des instruments dépend de la taille du dépôt et de l’effet de levier utilisé.

Si le dépôt ne dépasse pas 1 000 $ et que l'effet de levier n'est pas supérieur à 1:100, une stratégie utilisant pas plus de 5 instruments est appropriée.

Des dépôts moyens de 10 000 $ et un effet de levier optimal de 1:200 peuvent traiter jusqu'à 20 instruments.

Pour des dépôts importants de 50 000 $ et un effet de levier optimal de 1:300, vous pouvez parier sur un nombre illimité d'instruments.

Dépôt < 1 000 $ Effet de levier < 1:100 Nombre d'instruments < 5 Dépôt > 10 000 $ Effet de levier > 1:200 Nombre d'instruments < 20 Dépôt > 50 000 $ Effet de levier > 1:300 Nombre d'outils = illimité

*Ces calculs sont approximatifs et sont utilisés pour illustrer clairement la logique derrière la relation entre l'effet de levier et la marge libre pour effectuer des transactions sur un compte en utilisant le mode multiple.



Ensuite, un facteur important est la stratégie avec laquelle vous souhaitez utiliser ces outils particuliers.

Cela ouvre un large éventail d'options pour le choix de votre stratégie ; vous pouvez baser votre stratégie sur de nombreux facteurs. Nous en décrirons quelques-uns, puis, selon le même principe, vous pourrez tester vos hypothèses vous-même sur un compte démo.



Important : nous vous recommandons fortement de tester minutieusement toutes les stratégies de trading sur un compte démo avant de les utiliser, en particulier avec de l'argent réel.

La tendance est votre amie

Le conseiller dispose d'une option de réglage fin pour sélectionner un mode de trading, que nous avons décrit en détail. Dans l'article : Pourquoi votre conseiller perd-il de l'argent ? Le secret d'une stratégie qui s'adapte à tous les marchés. (Veuillez lire ceci attentivement car une utilisation appropriée de ce paramètre améliorera l'efficacité de toute stratégie).

Par conséquent, l’une des stratégies les plus efficaces et les moins risquées serait de suivre la tendance, selon le principe « La tendance est votre amie ».





Grâce à cette stratégie, vous pouvez changer d'instrument quotidiennement, en choisissant ceux qui présentent une tendance claire et en définissant le mode de trading en conséquence. Vous pouvez également sélectionner des instruments pour un seul compte afin de trader dans toutes les directions de la tendance. Si une tendance se brise sur un instrument, celui-ci doit être exclu du portefeuille.

De la même manière, vous pouvez constituer un panier d'instruments en forte tendance latérale et les trader dans les deux sens grâce au mode « TOUS ». Une fois l'instrument sorti de la tendance latérale, vous pouvez passer en mode de trading de suivi de tendance pour réduire les risques.

Focus sur la monnaie

Une autre stratégie intéressante et particulièrement adaptée au marché Forex est le Currency Focus.

Il est nécessaire de sélectionner toutes les paires de devises pour le portefeuille, par exemple avec l'euro : EURUSD, EURNZD, EURGBP, EURJPY, EURCAD, EURAUD, EURCNY, et d'autres. La liste peut être raccourcie ou allongée. Le principe est simple : ne ratez pas une entrée sur le marché lors d'un mouvement prononcé de l'EUR, qu'il se renforce ou s'affaiblit, en raison de nouvelles ou d'autres facteurs. Comme toutes ces paires peuvent être dans des phases différentes, elles ne peuvent pas toutes déclencher des signaux correspondants au même moment, garantissant ainsi une entrée sur au moins une paire. Et ici, un autre paramètre de conseiller, que nous avons progressivement abordé, s'avère utile ; il sera particulièrement utile si les signaux se déclenchent sur la plupart des instruments dans cette situation.

Vous devez d’abord activer sur chaque instrument :

Enable total profit control = true Percentage of profit for closing, % = 6

Remarque : Définissez le pourcentage sur la même valeur pour tous les instruments. Le pourcentage le plus bas sera celui qui fonctionnera pour tous les instruments et clôturera toutes les transactions rentables. Si vous utilisez ce paramètre sur un seul compte, vous ne pourrez pas utiliser plusieurs stratégies de trading simultanément. Veuillez en tenir compte lors de votre travail.





Définissez le pourcentage de profit du dépôt actuel auquel nous sommes prêts à prélever tous les profits de la transaction. Ce paramètre est défini individuellement et dépend de vos objectifs et de votre stratégie de trading. Cependant, le marché étant volatil, il ne faut pas le dépasser 10 %. Cela sera pénible et décevant plus tard, lorsque le marché s'inversera et que le robot ne parviendra pas à sécuriser un profit flottant satisfaisant, qui disparaîtra sans pitié. (Bien sûr, vous pouvez toujours sécuriser vos profits manuellement, mais ce n'est pas pour cela que nous créons des robots de trading.)

Grande victoire

Et bien sûr, pour les très gros comptes, vous pouvez utiliser la stratégie Big Jackpot.

Soyez prudent et sélectionnez soigneusement vos paramètres, car une stratégie qui peut générer des profits élevés est une stratégie à haut risque.

Ici, vous devez utiliser le nombre maximum d'instruments que le dépôt peut gérer.

Étant donné que la situation avec différents instruments est toujours différente et que des signaux peuvent apparaître sur différents instruments à tout moment, indépendamment d'autres facteurs, le principe ici est de collecter le nombre maximum de signaux pour maximiser les profits dans les plus brefs délais.

Et ici, comme dans toute stratégie multimodale, le principe d'équilibre s'applique : chaque transaction ouverte ultérieure, avec des ordres existants, a un poids inférieur, préservant ainsi l'équilibre du compte. Si certaines transactions s'avèrent rentables ou non, le montant du dépôt tendra vers le montant moyen des profits ou des pertes.

Nous pouvons faire pencher cette valeur en notre faveur grâce à une utilisation judicieuse des paramètres mentionnés ci-dessus : le « Mode de Trading » et le « Contrôle du Bénéfice Total ». N'oubliez pas de les utiliser.

Nous testons cette stratégie sur un compte démo et diffusons les résultats sur notre chaîne Telegram @Samurai WIN Multiple, abonnez-vous pour suivre les résultats et évaluer les performances de l'EA en temps réel.





‼️ Avertissement important :

Toutes les stratégies et exemples de paramètres présentés dans cet article sont fournis à titre informatif uniquement. Ils visent à démontrer la flexibilité de l'EA et à vous inciter à créer votre propre système de trading basé sur ses signaux Samurai WIN. Nous ne vous encourageons en aucun cas à copier aveuglément ces approches. La sélection finale des paramètres, l'évaluation des risques et les résultats de trading incombent entièrement au trader.

Conclusion



Mode multiple dans le conseiller Samurai WIN — représente une transformation qualitative de l'approche du trading automatisé. Des transactions isolées sur une seule paire à une stratégie globale pour l'ensemble du marché. Votre robot n'est plus un simple exécuteur, mais un gestionnaire de portefeuille à part entière, gérant simultanément un nombre illimité d'instruments pour atteindre un objectif unique : la croissance stable des dépôts.

Points clés à retenir :

Le dépôt et l'effet de levier déterminent l'échelle. Commencez avec un petit nombre d'instruments et développez progressivement votre portefeuille à mesure que votre capital augmente. Le risque est le paramètre clé. Un risque fixe issu de la marge libre (recommandé à 5 % maximum par instrument) est essentiel pour protéger les dépôts et permettre de traiter les nouveaux signaux. La stratégie est votre choix créatif. Qu'il s'agisse de suivre une tendance, de se concentrer sur une devise spécifique ou de collecter activement des signaux, les paramètres flexibles de Samurai WIN vous permettent de mettre en œuvre pratiquement toutes vos idées. Le contrôle total des profits est votre « bouton de sécurité ». Ce paramètre verrouille automatiquement les profits sur l'ensemble de votre portefeuille, vous protégeant ainsi des retournements de marché. Les tests sont indispensables. Avant d'investir des fonds réels, toute stratégie doit être testée en profondeur sur un compte démo.

Le mode multiple ouvre la voie à la création d'un système de trading véritablement équilibré et durable. Au lieu de compter sur la chance avec une seule paire de devises, vous disposez d'un outil pour profiter sereinement et systématiquement des opportunités de marché sur l'ensemble du paysage financier.

Commencez petit, testez, analysez et affinez progressivement votre stratégie idéale. Samurai WIN offre toutes les opportunités nécessaires pour cela. Bonne chance dans vos échanges !