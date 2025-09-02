MA Percentile Bands

MA Percentile Bands

Cet indicateur offre une approche nuancée et statistique pour analyser la relation entre deux moyennes mobiles. Au lieu de se concentrer uniquement sur les croisements, MA Percentile Bands mesure la distance entre une moyenne mobile rapide et une lente, puis la compare à son propre historique récent. Cela permet aux traders d'identifier lorsque la séparation entre les moyennes mobiles est statistiquement significative, offrant des perspectives uniques sur la dynamique du marché et les points d'épuisement potentiels.

L'indicateur est affiché dans une fenêtre séparée pour plus de clarté et se compose de deux éléments principaux :

  1. Distance des MM (Histogramme) : Affiche la distance absolue entre la moyenne mobile rapide et la moyenne mobile lente pour chaque barre. Un histogramme ascendant indique que les moyennes mobiles s'écartent, suggérant une augmentation de la dynamique.

  2. Seuil de Percentile (Ligne) : C'est la fonctionnalité principale de l'indicateur. Il calcule un seuil dynamique basé sur un percentile défini par l'utilisateur des distances entre les MM sur une période de calcul spécifiée. Par exemple, un réglage de 90e percentile signifie que la ligne représente un niveau de distance qui n'a été dépassé que 10 % du temps au cours de la période de calcul.

Comment il fonctionne et ses avantages

L'avantage principal de MA Percentile Bands est sa  nature auto-adaptative. La distance "normale" entre deux moyennes mobiles varie considérablement en fonction de la volatilité de l'actif et de l'unité de temps du graphique. Un écart de 20 pips peut être significatif sur un graphique M15 pour l'EUR/USD, mais négligeable sur un graphique journalier pour une cryptomonnaie volatile.

Le Seuil de Percentile résout ce problème. Il calcule automatiquement ce qui constitue une séparation "grande" ou "inhabituelle" en se basant sur le comportement récent de l'instrument. Cela signifie que l'indicateur fournit un contexte cohérent sans nécessiter d'ajustements manuels lorsque vous changez de symbole ou d'unité de temps.

Comment il peut être utile dans l'analyse de trading

Les traders peuvent utiliser les informations fournies par MA Percentile Bands de plusieurs manières :

  • Identifier les mouvements potentiellement sur-étendus : Lorsque l'histogramme de la Distance des MM dépasse la ligne du Seuil de Percentile, cela signale que le mouvement de prix actuel a écarté les moyennes mobiles à un point qui est historiquement rare. Cela peut suggérer qu'une tendance est sur-étendue et pourrait être suivie d'une consolidation ou d'un repli.

  • Évaluer la dynamique de la tendance : Une période prolongée où la Distance des MM reste élevée (sans nécessairement dépasser le seuil) peut indiquer une tendance forte et saine. Inversement, un histogramme en baisse suggère que la dynamique s'affaiblit, ce qui pourrait précéder un changement de tendance.

  • Filtre de volatilité : Le niveau de la ligne du Seuil de Percentile peut lui-même servir d'indicateur de volatilité. Une ligne de seuil ascendante indique que la distance typique entre les MM augmente, signalant un environnement de marché plus volatil.

Paramètres d'entrée

L'indicateur est entièrement personnalisable pour s'adapter à votre style de trading et à vos besoins d'analyse.

Réglages des Moyennes Mobiles

  • Période de la MM Rapide : La période pour la moyenne mobile la plus rapide.

  • Période de la MM Lente : La période pour la moyenne mobile la plus lente.

  • Méthode des MM : La méthode de calcul des moyennes mobiles (par ex., Simple, Exponentielle, Lissée, Pondérée Linéaire).

  • Source de Prix : La source de prix à utiliser pour les calculs des MM (par ex., Clôture, Ouverture, Médian).

Réglages du Filtre Historique

  • Période de Calcul : Le nombre de barres passées utilisées pour calculer le percentile historique. Une valeur plus élevée fournit un seuil statistiquement plus stable, tandis qu'une valeur plus faible le rend plus réactif aux changements récents du marché.

  • Seuil de Percentile (%) : Le niveau de percentile utilisé pour calculer la ligne de seuil. Une valeur de 90 signifie que la ligne sera fixée à un niveau en dessous duquel la distance des MM s'est trouvée pendant 90 % de la période de calcul. Cela vous aide à définir ce que vous considérez comme un écart statistiquement significatif.


