Fibo Musang CBR W Multi Trend Scanner

ALL IN ONE INDICATOR : 

Auto Multi Trend : 3 EMA FMCBR-W ( Trend Is Your Friend ) 

Auto Fibo CBR : Breakout Confirmation 

Auto Smart Money Area :  Download Here https://linktr.ee/ARFXTools


🚀 FMCBR-W Multi Trend Scanner + Alert

🔍 A Smart Indicator Combining 3 Proven Trading Systems — in One Powerful Tool!

Boost your analysis accuracy and speed with this intelligent indicator that integrates three popular and effective trading strategies:

✅ Core Components:

  • FMCBR-W – Serves as the main guide for reading trend direction and market mapping

  • Fibo Musang CBR – Automatically triggers alerts during key breakout moments

  • Multi Trend Scanner – Customizable with EMA 50, EMA 100, EMA 150, or any period of your choice

📊 Analyze Trends Faster & More Accurately!

Perfect for both beginners and experienced traders — this indicator simplifies complex analysis into clear, actionable signals.

🟢 How to Enter a BUY — Simple & Effective:

  1. 🔔 Wait for a Fibo BUY alert (blue color)

  2. 📈 Confirm with 2–3 BUY signals from the Trend Scanner

  3. 🎯 Use Fibonacci levels as guidance for TP & SL (Risk:Reward)

  4. 💡 Best entry time: When the Fibo signal appears

🔴 How to Enter a SELL — Practical & Reliable:

  1. 🔔 Wait for a Fibo SELL alert (blue color)

  2. 📉 Confirm with 2–3 SELL signals from the Trend Scanner

  3. 🎯 Set your TP & SL based on Fibonacci levels

  4. 💡 Sharper entries occur when price moves into the Fibo zone

💼 Perfect For:

  • Traders using FMCBR-W & Fibonacci strategies

  • Scalpers, Swing Traders, and Breakout Hunters

  • Anyone who wants to simplify market analysis with automated alerts

🎁 Bonus:
Works across various pairs and timeframes. The scanner is fully customizable to match your trading style.


