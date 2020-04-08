Fibo Musang CBR W Multi Trend Scanner
- Indicateurs
- Ricky Andreas
- Version: 1.0
- Activations: 5
ALL IN ONE INDICATOR :
Auto Multi Trend : 3 EMA FMCBR-W ( Trend Is Your Friend )
Auto Fibo CBR : Breakout Confirmation
Auto Smart Money Area
🚀 FMCBR-W Multi Trend Scanner + Alert
🔍 A Smart Indicator Combining 3 Proven Trading Systems — in One Powerful Tool!
Boost your analysis accuracy and speed with this intelligent indicator that integrates three popular and effective trading strategies:
✅ Core Components:
-
FMCBR-W – Serves as the main guide for reading trend direction and market mapping
-
Fibo Musang CBR – Automatically triggers alerts during key breakout moments
-
Multi Trend Scanner – Customizable with EMA 50, EMA 100, EMA 150, or any period of your choice
📊 Analyze Trends Faster & More Accurately!
Perfect for both beginners and experienced traders — this indicator simplifies complex analysis into clear, actionable signals.
🟢 How to Enter a BUY — Simple & Effective:
-
🔔 Wait for a Fibo BUY alert (blue color)
-
📈 Confirm with 2–3 BUY signals from the Trend Scanner
-
🎯 Use Fibonacci levels as guidance for TP & SL (Risk:Reward)
-
💡 Best entry time: When the Fibo signal appears
🔴 How to Enter a SELL — Practical & Reliable:
-
🔔 Wait for a Fibo SELL alert (blue color)
-
📉 Confirm with 2–3 SELL signals from the Trend Scanner
-
🎯 Set your TP & SL based on Fibonacci levels
-
💡 Sharper entries occur when price moves into the Fibo zone
💼 Perfect For:
-
Traders using FMCBR-W & Fibonacci strategies
-
Scalpers, Swing Traders, and Breakout Hunters
-
Anyone who wants to simplify market analysis with automated alerts
🎁 Bonus:
Works across various pairs and timeframes. The scanner is fully customizable to match your trading style.
🔍 Indikator Cerdas yang Menggabungkan 3 Sistem Trading Terbukti — dalam Satu Alat!
Tingkatkan akurasi dan kecepatan analisa Anda dengan indikator pintar ini yang memadukan tiga strategi populer dan efektif dalam dunia trading:
✅ Komponen Utama:
-
FMCBR-W – Sebagai panduan utama untuk membaca arah tren & pemetaan pasar.
-
Fibo Musang CBR – Memberikan alert otomatis saat terjadi breakout penting.
-
Multi Trend Scanner – Bisa disesuaikan dengan EMA 50, EMA 100, EMA 150, atau periode pilihan Anda.
📊 Membaca Tren Kini Lebih Cepat & Akurat!
Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman — indikator ini menyederhanakan analisa kompleks menjadi sinyal yang jelas dan mudah diambil keputusannya.
🟢 Cara Entry BUY — Mudah & Efektif:
-
🔔 Tunggu munculnya alert Fibo BUY (warna biru).
-
📈 Pastikan ada 2–3 sinyal BUY dari Trend Scanner.
-
🎯 Gunakan level Fibonacci sebagai panduan TP & SL (Risk:Reward).
-
💡 Waktu entry terbaik: Saat sinyal Fibo muncul.
🔴 Cara Entry SELL — Praktis & Teruji:
-
🔔 Tunggu munculnya alert Fibo SELL (warna biru).
-
📉 Konfirmasi dengan 2–3 sinyal SELL dari Trend Scanner.
-
🎯 Tentukan TP & SL berdasarkan level Fibonacci.
-
💡 Entry akan lebih tajam jika menunggu harga masuk ke area Fibo.
💼 Sangat Cocok Untuk:
-
Trader yang menggunakan strategi FMCBR-W & Fibonacci
-
Scalper, Swing Trader, dan Breakout Hunter
-
Siapa pun yang ingin mempermudah analisa pasar dengan alert otomatis