Fibo Musang CBR W Multi Trend Scanner

ALL IN ONE INDICATOR : 

Auto Multi Trend : 3 EMA FMCBR-W ( Trend Is Your Friend ) 

Auto Fibo CBR : Breakout Confirmation 

Auto Smart Money Area :  Download Here https://linktr.ee/ARFXTools


🚀 FMCBR-W Multi Trend Scanner + Alert

🔍 A Smart Indicator Combining 3 Proven Trading Systems — in One Powerful Tool!

Boost your analysis accuracy and speed with this intelligent indicator that integrates three popular and effective trading strategies:

✅ Core Components:

  • FMCBR-W – Serves as the main guide for reading trend direction and market mapping

  • Fibo Musang CBR – Automatically triggers alerts during key breakout moments

  • Multi Trend Scanner – Customizable with EMA 50, EMA 100, EMA 150, or any period of your choice

📊 Analyze Trends Faster & More Accurately!

Perfect for both beginners and experienced traders — this indicator simplifies complex analysis into clear, actionable signals.

🟢 How to Enter a BUY — Simple & Effective:

  1. 🔔 Wait for a Fibo BUY alert (blue color)

  2. 📈 Confirm with 2–3 BUY signals from the Trend Scanner

  3. 🎯 Use Fibonacci levels as guidance for TP & SL (Risk:Reward)

  4. 💡 Best entry time: When the Fibo signal appears

🔴 How to Enter a SELL — Practical & Reliable:

  1. 🔔 Wait for a Fibo SELL alert (blue color)

  2. 📉 Confirm with 2–3 SELL signals from the Trend Scanner

  3. 🎯 Set your TP & SL based on Fibonacci levels

  4. 💡 Sharper entries occur when price moves into the Fibo zone

💼 Perfect For:

  • Traders using FMCBR-W & Fibonacci strategies

  • Scalpers, Swing Traders, and Breakout Hunters

  • Anyone who wants to simplify market analysis with automated alerts

🎁 Bonus:
Works across various pairs and timeframes. The scanner is fully customizable to match your trading style.


🚀 FMCBR-W Multi Trend Scanner + Alert

🔍 Indikator Cerdas yang Menggabungkan 3 Sistem Trading Terbukti — dalam Satu Alat!

Tingkatkan akurasi dan kecepatan analisa Anda dengan indikator pintar ini yang memadukan tiga strategi populer dan efektif dalam dunia trading:

✅ Komponen Utama:

  • FMCBR-W – Sebagai panduan utama untuk membaca arah tren & pemetaan pasar.

  • Fibo Musang CBR – Memberikan alert otomatis saat terjadi breakout penting.

  • Multi Trend Scanner – Bisa disesuaikan dengan EMA 50, EMA 100, EMA 150, atau periode pilihan Anda.

📊 Membaca Tren Kini Lebih Cepat & Akurat!

Cocok untuk pemula maupun trader berpengalaman — indikator ini menyederhanakan analisa kompleks menjadi sinyal yang jelas dan mudah diambil keputusannya.

🟢 Cara Entry BUY — Mudah & Efektif:

  1. 🔔 Tunggu munculnya alert Fibo BUY (warna biru).

  2. 📈 Pastikan ada 2–3 sinyal BUY dari Trend Scanner.

  3. 🎯 Gunakan level Fibonacci sebagai panduan TP & SL (Risk:Reward).

  4. 💡 Waktu entry terbaik: Saat sinyal Fibo muncul.

🔴 Cara Entry SELL — Praktis & Teruji:

  1. 🔔 Tunggu munculnya alert Fibo SELL (warna biru).

  2. 📉 Konfirmasi dengan 2–3 sinyal SELL dari Trend Scanner.

  3. 🎯 Tentukan TP & SL berdasarkan level Fibonacci.

  4. 💡 Entry akan lebih tajam jika menunggu harga masuk ke area Fibo.

💼 Sangat Cocok Untuk:

  • Trader yang menggunakan strategi FMCBR-W & Fibonacci

  • Scalper, Swing Trader, dan Breakout Hunter

  • Siapa pun yang ingin mempermudah analisa pasar dengan alert otomatis

🎁 Bonus:
Bisa digunakan di berbagai pair dan timeframe. Scanner dapat dikustomisasi sesuai gaya trading Anda.




