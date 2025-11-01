Market Structure Trend Targets MT5 Scanner

Special offer: ALL TOOLS , just $35 each!

I. Introduction

Market Structure Trend Targets Scanner est un outil puissant pour analyser les tendances du marché, identifier les points de rupture et gérer les risques grâce à un stop loss dynamique. En suivant les hauts et les bas précédents pour identifier les ruptures, cet outil aide les traders à reconnaître rapidement les tendances du marché et les potentielles inversions de manière intuitive.

II. Caractéristiques Principales

Identifier les Points de Rupture avec Numérotation Séquentielle Distingue clairement les tendances haussières lorsque le prix dépasse un précédent sommet et les tendances baissières lorsque le prix descend en dessous d'un précédent creux.

lorsque le prix dépasse un précédent sommet et les tendances baissières lorsque le prix descend en dessous d'un précédent creux. Marque la rupture initiale avec le prix d'entrée, tandis que les ruptures suivantes sont étiquetées (1, 2, 3…) pour indiquer la force ou la continuation de la tendance. Option d'Affichage des Changements en Pourcentage Activer ou désactiver l'affichage du changement en pourcentage depuis le premier point de rupture jusqu'à chaque rupture suivante.

l'affichage du changement en pourcentage depuis le premier point de rupture jusqu'à chaque rupture suivante. Aide à mesurer l'élan de la tendance et soutient la prise de décision pour réaliser des profits ou ajuster les positions de manière efficace. Stop Loss Dynamique Basé sur la Tendance En tendance haussière, le stop loss est placé en dessous du prix pour sécuriser les gains.

En tendance baissière, le stop loss est positionné au-dessus du prix pour limiter les risques.

Lorsque le prix dépasse le niveau de stop loss, l'outil signale un potentiel renversement de tendance ou indique que la tendance actuelle pourrait être terminée. Signaux de Réversion à la Moyenne S'affichent sous forme d'icône de flèche triangulaire si le prix dépasse le stop loss puis revient à la tendance principale (haussière ou baissière).

Adapté pour des stratégies contraires à la tendance dans des conditions de marché volatiles ou imprévisibles. Alertes Envoie automatiquement des notifications lorsqu'une rupture se produit, que le prix dépasse le stop loss ou qu'un signal de réversion à la moyenne apparaît.

Assure que les traders ne manquent pas les développements critiques du marché en offrant des alertes personnalisables (à l'écran, par e-mail ou par message). Scanner Scanne rapidement plusieurs marchés (paires de devises, actions, matières premières, etc.) pour trouver des opportunités de trading potentielles.

Économise du temps en simplifiant le processus de recherche, éliminant le besoin de surveiller chaque graphique individuellement.

III. Paramètres Principaux

Longueur : Nombre de barres utilisées pour déterminer les pivots hauts/bas pour détecter les ruptures.

Nombre de barres utilisées pour déterminer les pivots hauts/bas pour détecter les ruptures. Afficher le Pourcentage : Option pour afficher soit la numérotation séquentielle des ruptures, soit le changement en pourcentage depuis le point de rupture initial.

Option pour afficher soit la numérotation séquentielle des ruptures, soit le changement en pourcentage depuis le point de rupture initial. Personnalisation des Couleurs : Permet aux utilisateurs de personnaliser les couleurs de fond du graphique pour les tendances haussières et baissières selon leurs préférences personnelles.

IV. Avantages pour les Traders

Performance de Trading Améliorée : Aide à identifier des points d'entrée et de sortie plus clairs alignés avec les tendances du marché.

Aide à identifier des points d'entrée et de sortie plus clairs alignés avec les tendances du marché. Meilleure Gestion des Risques : Le stop loss dynamique réduit les pertes inattendues et protège les gains accumulés.

Le stop loss dynamique réduit les pertes inattendues et protège les gains accumulés. Alertes en Temps Réel : Assure que les traders tirent parti des signaux nouvellement formés sans délai.

Assure que les traders tirent parti des signaux nouvellement formés sans délai. Scanner Économisant du Temps : Recherche sur plusieurs marchés simultanément, réduisant le besoin de surveillance manuelle constante des graphiques.

V. Conclusion

Market Structure Trend Targets Scanner est une solution complète pour les styles de trading suiveurs de tendance et contraires à la tendance. Ses fonctionnalités — ruptures clairement étiquetées, affichage optionnel des changements en pourcentage, stop loss dynamique, signaux de réversion à la moyenne (icônes de flèche triangulaire), alertes et scanner — permettent aux traders d'augmenter leur efficacité, de réduire les risques et de s'adapter rapidement aux fluctuations du marché.



