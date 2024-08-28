Prometheus AI Gold

L'expert négocie en utilisant une stratégie basée sur la stochastique sous le contrôle de l'intelligence artificielle. Développé à l'aide de technologies avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones.

Il définit un stop loss et un take profit pour toutes les transactions, et utilise également un stop loss suiveur pour minimiser les risques et maximiser le potentiel de chaque transaction.

N'utilise pas de Martingale, de grille ou de méthodes de gestion financière dangereuses similaires.

Recommandations

  • Paire de devises : XAUUSD
  • Délai : M15
  • Dépôt minimum : 300 $
  • Type de compte : Tout avec un spread minimum (de préférence ECN)
  • Courtiers : Tout courtier
Avis 12
19224901
139
ruzgodx
35
Antoine Lionel Jean Pierre Bussiere
183
Rodrigo Manrique
80
Rodrigo Manrique 2025.08.06 11:08 
 

I rented this bot 15 days ago, and 5 trades later, the account was wiped out. I used the most conservative .set file that the creator posted. I want my money back, this is not a good robot.

MUHAMMADTOAMA
20
MUHAMMADTOAMA 2025.07.16 15:57 
 

Extremely disappointing experience – I do not recommend this bot at all. I tested it thoroughly three times on the same account, using the exact settings provided by the developer. Each time I deposited $300, and each attempt ended in a complete loss. The bot only looks good in backtests — in real market conditions, it performs very poorly and cannot handle volatility. I followed all the instructions carefully: I rented a dedicated VPS, used the recommended broker, applied the exact settings — including every update and modification the developer recommended — and still, my account hit margin call and was wiped out. Unfortunately, everything claimed about this bot’s performance appears to be misleading. Save your money. This system is not reliable, and certainly not honest. I strongly advise against renting or trusting it.

xokani
21
xokani 2025.07.10 02:44 
 

This is my last review. I am spending my money to warn people who are going to buy this EA. If you are looking for real performance results, test only after the developer update. If you test 1-2 months ago, it is a false test result that has been fixed to profit.

Prudtapon Gunpai
131
Prudtapon Gunpai 2025.06.10 16:09 
 

There's more to it than that. It's not easy. I've tried it, the results don't match the test results, there are always problems.

lch0214
32
lch0214 2025.05.29 05:59 
 

Why is it not running recently?

jkkfx
19
jkkfx 2025.03.17 12:21 
 

Been trading for three days...all hitting stoploss. I need refund

Krish96
86
Krish96 2025.01.09 17:04 
 

Not working as per the back-test

Klo lk
23
Klo lk 2025.01.04 09:09 
 

after running the bot for 2 days, no trade is made so far waiting maker to solve the issue.

Aaron Cleal
248
Aaron Cleal 2024.09.28 11:44 
 

my review so far rented the bot yesterday when put on the chart is diffrent from the backtest screen big red flag ? messaged the maker only for him to reply 18 hours later in russian will change my review if the robot starts performing like the backtest

update bot is working just like back test made some nice profit this week

