Prometheus AI Gold

L'expert négocie en utilisant une stratégie basée sur la stochastique sous le contrôle de l'intelligence artificielle. Développé à l'aide de technologies avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones.

Il définit un stop loss et un take profit pour toutes les transactions, et utilise également un stop loss suiveur pour minimiser les risques et maximiser le potentiel de chaque transaction.

N'utilise pas de Martingale, de grille ou de méthodes de gestion financière dangereuses similaires.

Recommandations