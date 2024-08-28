Prometheus AI Gold
- Experts
- Aleksei Butler
- Version: 4.93
- Mise à jour: 10 octobre 2025
- Activations: 10
L'expert négocie en utilisant une stratégie basée sur la stochastique sous le contrôle de l'intelligence artificielle. Développé à l'aide de technologies avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle et des réseaux de neurones.
Il définit un stop loss et un take profit pour toutes les transactions, et utilise également un stop loss suiveur pour minimiser les risques et maximiser le potentiel de chaque transaction.
N'utilise pas de Martingale, de grille ou de méthodes de gestion financière dangereuses similaires.
Recommandations
- Paire de devises : XAUUSD
- Délai : M15
- Dépôt minimum : 300 $
- Type de compte : Tout avec un spread minimum (de préférence ECN)
- Courtiers : Tout courtier
Hello, I just wanted to say thank you. Your bot is amazing — really impressive and smart. I’ve been testing it and honestly, it’s doing a great job so far. The strategy is very solid, and I love how it adapts to the market. Keep up the great work! 🙌 Looking forward to more updates and improvements!