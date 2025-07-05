Visual Panel Strengt MultiTimeframe

indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe :

🇬🇧 English Description

Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals.

Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing trend direction across short-term timeframes. It is ideal for scalpers and short-term traders who need quick confirmation of trend strength before making decisions.

Main Features:

  • Real-time trend panel for 3 user-defined timeframes.

  • ATR-based volatility and trend calculations.

  • Clear signal visualization using block bars ▌ ░ and percentages.

  • Lightweight and unobtrusive overlay.

  • Compatible with all symbols and perfect for scalping strategies.


🇮🇩 Deskripsi Bahasa Indonesia

Visual Panel Strength MultiTimeframe adalah indikator panel visual yang menampilkan kekuatan tren harga pada berbagai time frame sekaligus, seperti M1, M3, dan M5. Indikator ini menghitung kekuatan sinyal BUY dan SELL secara real-time menggunakan pendekatan berbasis ATR (Average True Range) dan algoritma tren halus.

Dengan tampilan visual berbentuk bar grafik horizontal di pojok chart, pengguna dapat melihat seberapa kuat dominasi sinyal beli atau jual dari tiga time frame yang dipilih. Cocok digunakan untuk scalping maupun entry cepat, karena panel memberikan gambaran arah pasar secara multi-timeframe dalam satu pandangan.

Fitur utama:

  • Tampilan panel tren real-time untuk 3 TF yang dapat dipilih pengguna.

  • Menggunakan perhitungan volatilitas berbasis ATR.

  • Visualisasi sinyal dalam bentuk grafik blok ▌ ░ dan persentase.

  • Ringan dan tidak mengganggu chart utama.

  • Siap untuk semua pair dan strategi scalping.


Produits recommandés
Currency Power Meter MT5
Vu Trung Kien
5 (2)
Indicateurs
Currency Power Meter shows the power of major currencies against each other. The indicator shows the relative strength of currency/pair at the current moment in a period of time (H4, daily, weekly, monthly). It is useful for day traders, swing traders and position traders with suitable period options. Currency power is the true reason of market trend: The strongest currency against the weakest currency will combine into a most trending pair. As we know, trend makes money and all traders love tre
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicateurs
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Trade Performance Information
Andres Mauricio Serrano Quintero
Indicateurs
This indicator will help you track performance of your trades, even scalping trades.  You can use it with the Arab, and many other traders.  This indicator displays essential trading account information directly on your chart. It positions itself in one of the four corners of the screen and showcases details such as: Symbol: The symbol of the asset currently displayed on the chart. Profit/Loss: The total profit or loss in dollars for the current symbol. Pips: The total number of pips gained or
FREE
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicateurs
Le niveau Premium est un indicateur unique avec une précision de plus de 80 % des prédictions correctes ! Cet indicateur a été testé par les meilleurs Trading Specialists depuis plus de deux mois ! L'indicateur de l'auteur que vous ne trouverez nulle part ailleurs ! À partir des captures d'écran, vous pouvez constater par vous-même la précision de cet outil ! 1 est idéal pour le trading d'options binaires avec un délai d'expiration de 1 bougie. 2 fonctionne sur toutes les paires de devises
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Indicateurs
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Indicateurs
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
Darwin Assistant
Ramzi Abuwarda
Indicateurs
Présentation de l'indicateur révolutionnaire MT5, DARWIN Assistant   - votre passerelle ultime vers le monde du trading réussi ! Conçu avec précision et expertise, DARWIN Assistant   fonctionne selon une stratégie spéciale qui exploite la puissance d'indicateurs techniques avancés - RSI, Stochastiques, CCI et Tendances - sur toutes les périodes. Préparez-vous pour une expérience de trading extraordinaire car cet indicateur de pointe vous offre les signaux d'entrée les plus précis, vous permetta
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
GorMaster Pro
Manuel Damian Ortiz Fernandez
Indicateurs
GorMaster_Pro — Sesgo confiable, noticias y técnica en una sola pantalla Visión GorMaster_Pro es una herramienta indispensable para cualquier tipo de trader (scalper, intradía o swing) porque combina información fundamental y técnica para darte una lectura fiel y accionable del mercado. En una sola vista verás: sesgo direccional BUY/SELL/RANGO , ventanas de noticias en tiempo real que congelan la operativa, métricas técnicas clave (ATR_Z, RangeRatio, ADX, SpreadZ), sesiones y alertas . Todo org
Heiken Ashi CE Filtered MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
Candle Perspective Structure Indicator MT5
Mykola Khandus
Indicateurs
Candle Perspective Structure Indicator MT5 is a simple indicator that defines and displays the candlestick structure of the market. This indicator will suit both experienced traders and beginners who find it difficult to follow the structure visually. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual strategies automation services or indicator development/conversion services at 4xDev
FREE
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicateurs
ADVANCED FUNCTIONALITIES: Trend Score (0-100) with visual bar Intelligent signals with adjustable strength (1-10) Risk management with automatic TP/SL Audible and visual alerts Price zones with smooth filling Multi-indicator analysis (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN FEATURES Modern Visual: Smooth and well-spaced lines (EMA with 2-3px width) Vibrant and professional colors (Sky Blue, Orange, Gold) Modern arrows (code 233/234) for buy/sell signals Configurable dark/light theme Adjustable transparency f
Moving Average Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Indicateurs
Tableau de bord Stochastic Multicurrency Scanner MT5 est un outil puissant conçu pour surveiller plusieurs paires de devises et cadres temporels à l’aide de l’oscillateur Stochastique. Il organise les signaux dans un format de grille, affichant l’état de chaque symbole sur des cadres temporels allant de M1 à MN1. Les traders peuvent activer ou désactiver des cadres temporels spécifiques pour les adapter à leurs stratégies. La version pour MT4 est disponible ici : Stochastic Oscillator Multicurre
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Arrow Micro Scalper est un indicateur conçu pour le scalping et le trading à court terme, intégré à tout graphique et instrument financier (Devises, crypto, actions, métaux). Dans son travail, elle utilise l'analyse des vagues et un filtre de direction de tendance. Recommandé pour une utilisation sur les périodes de M1 à H4. Comment travailler avec l'indicateur. L'indicateur contient 2 paramètres externes pour modifier les paramètres, les autres sont déjà configurés par défaut. Les grandes flè
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Indicateurs
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
US30NinjaMT5
Satyaseelan Shankarananda Moodley
Indicateurs
US30 Ninja is a 5 minute scalping indicator that will let know you when there is a trade set up (buy or sell). Once the indicator gives the trade direction, you can open a trade and use a 30 pip stop loss and a 30 pip to 50 pip take profit. Please trade at own own risk. This indicator has been created solely for the US30 market and may not yield positive results on any other pair. 
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicateurs
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.6 (129)
Indicateurs
Le Capteur de Tendance : La Stratégie du Capteur de Tendance avec Indicateur d'Alerte est un outil d'analyse technique polyvalent qui aide les traders à identifier les tendances du marché et les points d'entrée et de sortie potentiels. Elle présente une stratégie dynamique de Capteur de Tendance, s'adaptant aux conditions du marché pour une représentation visuelle claire de la direction de la tendance. Les traders peuvent personnaliser les paramètres selon leurs préférences et leur tolérance a
FREE
New Awesome Oscillator Mt5
Nikolay Kositsin
Indicateurs
Awesome Oscillator by Bill Williams with the ability to fine-tune and replace the averaging algorithms of the indicator, which significantly expands the possibilities of using this oscillator in algorithmic trading and brings it closer in its properties to such an indicator as the MACD. To reduce price noise, the final indicator is processed with an additional Smooth averaging. The indicator has the ability to give alerts, send mail messages and push signals when the direction of movement of th
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
HiperCube VIX
Adrian Lara Carrasco
Indicateurs
Bienvenue sur HiperCube VIX Code de réduction de 25% sur Darwinex Zero : DWZ2328770MGM Cet indicateur vous fournit une information réelle sur le marché du volume de sp500 / us500 Définition HiperCube VIX connu sous le nom d'indice de volatilité CBOE, est une mesure largement reconnue de la peur ou du stress du marché. Il signale le niveau d'incertitude et de volatilité sur le marché boursier, en utilisant l'indice S&P 500 comme proxy pour le marché au sens large. L'indice VIX est calculé sur l
FREE
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Indicateurs
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Smaart Visual
Kris Van Sebroeck
Indicateurs
SMA-ATR-Visual Indicator The SMA-ATR-Visual is a technical analysis indicator designed to assist traders in identifying market trends, measuring volatility, and visualizing potential entry signals on the chart. Main Components Simple Moving Averages (SMAs): The indicator plots two SMAs — a fast SMA (default 9-period) and a slow SMA (default 21-period) — to help detect short and medium term trend direction. ATR-Based Volatility Bands: Upper and lower bands are calculated using the Average True R
FREE
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.3 (23)
Utilitaires
Auto Trade Copier is designed to copy trades to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts/terminals with 100% accuracy. The provider and receiver accounts must be on the same PC/VPS. With this tool, you can copy trades to receiver accounts on the same PC/VPS. All trading actions will be copied from provider to receiver perfectly. This version can be used on MT5 accounts only. For MT4 accounts, you must use Auto Trade Copier (for MT4). Reference: - For MT4 receiver, please download Trade Receiver Fr
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experts
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Experts
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
Visual Bronze Path Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Bronze Path Indicator The Bronze Path Indicator is a powerful yet customizable trading tool designed to help traders identify potential market opportunities using advanced technical analysis. This indicator provides a clear visual representation of buy and sell signals, ensuring traders can make informed decisions based on market conditions. Please note that this indicator is not optimized; it is created for you to fine-tune and optimize it according to your trading strategy and preferences. Ho
FX Zone Custom Time Ranges MT5
William Kevin Kouch
Indicateurs
Introducing the Ultimate Custom Time Range Indicator: Unlock Precision in Your Trading Strategies! Versatile Applications: Ideal for kill zones, trading sessions, and time macro analysis, silver bullet timings. You can have as many time ranges as you need to help identify the highest to lowest range within the specified start to end broker time. Note: most brokers operate in GMT +3 - so please convert and use your own broker time. 
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indicateurs
The Gann Box (or Gann Square) is a market analysis method based on the "Mathematical formula for market predictions" article by W.D. Gann. This indicator can plot three models of Squares: 90, 52(104), 144. There are six variants of grids and two variants of arcs. You can plot multiple squares on one chart simultaneously. Parameters Square — selection of a Gann square model: 90 — square of 90 (or square of nine); 52 (104) — square of 52 (or 104); 144 — universal square of 144; 144 (full) — "fu
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.99 (67)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (92)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.86 (21)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (17)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (190)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (23)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.89 (9)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.86 (21)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
4.83 (23)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Atbot
Zaha Feiz
4.68 (53)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicateurs
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.4 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND in the bud, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these data a
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicateurs
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalpi
Advanced Currency Impulse with Alert MT5
Bernhard Schweigert
5 (1)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout débutant ou Expert Trader ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une formule secrète. Avec seulement UN graphique, il donne des alertes pour les 28 paires de devises. Imaginez comment votre trading s'améliorera parce que vous serez capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance ou d'une opportunité de scalping ! Constr
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Kecia Footprint Orderflow
Niccolo Filippo Palombi
5 (2)
Indicateurs
if you want to test it : private message me ( MT5 demo testing doesn't work ) Designed to help traders gain a deeper understanding of the market’s true order flow dynamics . By visualizing the “ footprints ” left by candles, this indicator reveals how the delta ( the difference between buying and selling pressure ) changes during the candle formation, as well as how volume fluctuates at different price levels. These insights are essential for traders seeking to identify reversals, breakouts, and
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicateurs
La meilleure solution pour tout commerçant débutant ou expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons intégré un certain nombre de fonctionnalités propriétaires et une nouvelle formule. Avec cette mise à jour, vous pourrez afficher des zones à double horaire. Vous pourrez non seulement afficher un TF plus élevé, mais afficher les deux, le graphique TF, PLUS le TF supérieur : AFFICHAGE DES ZONES NICHÉES. Tous les traders Supply Demand vont ado
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicateurs
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.14 (21)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet indicateur de trading n'est ni repainting, ni redrawing et ne présente aucun délai, ce qui le rend idéal à la fois pour le trading manuel et automatisé. Manuel de l'utilisateur : réglages, entrées et stratégie. L'Analyste Atomique est un indicateur d'action sur les prix PA qui utilise la force et le momentum du prix pour trouver un meilleur avantage sur le marché. Équipé de filtres avancés qui aident à éliminer les bruits et les faux signaux, et à
Plus de l'auteur
Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Overview – Ritz Smart Finder Order Block The Ritz Smart Finder Order Block is a next-generation market structure recognition tool, designed to intelligently detect and highlight institutional footprints within price action. Built on a dynamic blend of order block theory, consolidation tracking, and adaptive volatility modeling, it provides traders with a sophisticated lens to anticipate high-probability market reactions. Core Capabilities Smart Order Block Detection Identifies both Bullish and
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
ENGLISH THE RITZ SCALPING HABBIT /  ScalpReactor X A Tactical Indicator for Precision Traders The Ritz Scalping Habbit is a powerful MT5 indicator designed to help traders execute disciplined, high-probability trades through clear visual cues and multi-strategy confirmations. Whether you’re an intraday scalper or a swing trader , this tool integrates advanced market analysis into a single, easy-to-use interface. Key Strengths: Smart Buy & Sell Arrows — Based on multi-layer signals from
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Smart Detection BUY & SELL The Ritz Smart Detection BUY & SELL is a next-generation trading indicator engineered to detect high-probability entry signals by combining ATR-based volatility measurement , trend reversal detection , and smart alerting technology . It delivers real-time BUY/SELL opportunities with adaptive targets and risk levels, making it a versatile tool for both scalpers and swing traders. Core Market Logic ATR-Driven Volatility Analysis Uses multiple ATR methods (SMA, E
FREE
Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
RITZ QUANTUM PULSE — Next-Generation Economic Intelligence System Ritz Quantum Pulse — Next-Gen Economic Intelligence System. Experience quantum-level precision in news trading: real-time event detection, AI-powered filtering, and temporal synchronization. Anticipate volatility before it happens — not after. Where Market Intelligence meets Temporal Physics. Ritz Quantum Pulse   represents the convergence of   quantum logic ,   AI-driven analytics , and   real-time economic intelligence . This i
FREE
Order Block Spectra
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Order Block SPECTRA Smart Predictive Engine for Candle Trend & Range Analysis Decode the Market Spectrum — Trade the Future. Core Concept Ritz SPECTRA is a next-generation predictive engine designed to analyze Order Blocks, Candle Structures, and ATR-based Adaptive Ranges — delivering an all-in-one visual and analytical experience. Compatible with all symbols and timeframes , SPECTRA provides multi-context market insights suitable for scalpers, intraday, and swing traders alike. Main Compo
FREE
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indicateurs
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Advanced Multi-Timeframe Fibonacci Trading System SMART PREDICTION & ACCURATE FORECAST Revolutionary Fibonacci Pivot Technology combines traditional pivot points with advanced Fibonacci extensions, creating a powerful predictive tool for professional traders. Our algorithm intelligently detects significant price levels across multiple timeframes, delivering laser-accurate support and resistance zones before the market moves . INTELLIGENT VOLUME-VALIDATED
FREE
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
General Description :  Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS  Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 is an advanced trading indicator that integrates various technical analysis tools into one comprehensive display. This indicator is designed to help traders identify trading opportunities with high accuracy, utilizing a combination of Fibonacci, ZigZag, and price action confirmation. Key Features Smart Fibonacci Retracement 11 Customizable Fibonacci Levels (0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%, 123.6%, 138
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Deskripsi Singkat RITZ Candle MAXIMUS adalah indikator visual cerdas yang menggabungkan kekuatan analisis tren berbasis Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) , informasi perubahan harian (Daily Change), perbandingan OHLC terhadap hari sebelumnya, serta panel dominasi bar multi-hari. Dirancang untuk semua pair dan semua timeframe, indikator ini menghadirkan tampilan modern, bersih, serta informatif dalam satu panel kompak di chart Anda. Fitur Utama Trend Candle Warna Adaptif (Color Candle
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Pivot eXtreme Pivot adalah level referensi penting yang digunakan trader untuk memetakan potensi support & resistance intraday maupun jangka lebih panjang. Dalam sistem ini, level pivot dikembangkan menjadi P (Pivot Point utama) , R1–R13 (Resistance) , serta S1–S13 (Support) . Pivot Point (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tren cenderung bullish. Jika harga di bawah P → tren c
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert t
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Summary of the Indicator Ritz_BUYnSELL_Detection. The Ritz_BUYnSELL_Detection is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator that detects BUY and SELL trading signals based on trend detection and ATR-based volatility filtering. It provides visual arrows , entry alerts , and mobile push notifications , making it suitable for traders using a VPS setup for 24/7 signal monitoring. How to Use the Indicator Install on MT5 : Place the .mq5 file in the MQL5/Indicators folder. Compile it in MetaEditor
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Push Notif for Mobile Trading ( Now you can trade perfectly through notifications to your Mobile Gadget, with Signals that you can adjust to your trading style, Use VPS to activate real time trading) Description Push Notif for Mobile Trading is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator designed to send mobile push notifications to traders when certain price or indicator-based conditions are met. This allows traders to monitor markets remotely and act quickly, even when not at their trading term
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
General Overview RitzEAneha Manual Trade Helper is an MT5 Expert Advisor designed as an automated assistant for managing manually opened trades . This EA does not open trades on its own , but instead enhances manual trading by automatically managing risk and position settings. Remote Management via VPS + Mobile Devices When deployed on a Virtual Private Server (VPS) , the RitzEAneha Manual Trade Helper allows traders to seamlessly manage their trades from anywhere using just a smartphone o
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitaires
Indicator Name: MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indicator Description: MultiTimeframe Info Feed (MIF) is a smart MQL5 indicator that displays a dynamic, real-time info panel directly on your chart, offering powerful insight into current market conditions. Key features include: Real-time display of Open, High, Low, Close, and live Tick price Tick Rate (ticks per second) for assessing market activity Auto-calculated Entry Price on new candle formation Signal direction detection ( BUY /
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experts
RUHM REBORN for Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD (️ Note: The grid-based system carries high risk during long trends without retrace. Use appropriate capital and understand the risks involved.) RUHM REBORN is a Grid-based Expert Advisor (EA) with ATR Entry developed to provide consistent, stable, and adaptive trading results on the XAUUSD (Gold) pair. This EA is specifically designed for USD Cent accounts, allowing it to run with relatively affordable capital while maintaining st
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Description (English) Support & Resistance Zone Indicator This indicator dynamically identifies and draws support and resistance zones based on recent price action and fractal patterns. By analyzing ZigZag pivot points and tracking price reactions (touches, bounces, and breaks), the indicator determines the strength and validity of each zone. Key Features: Multi-Timeframe Support: Can work across different timeframes. Fractal-Based Detection: Utilizes both fast and slow fractal detection t
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Bahasa Indonesia Indikator ini dirancang untuk mendeteksi Swing High (HH) dan Swing Low (LL) secara cepat dan akurat pada grafik harga. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR multiplier dan range bar . Notifikas
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Significant improvement from previous version Ritz Smart Support & Resistance Zones – Market Structure Based S/R This advanced indicator detects and displays high-probability support and resistance zones based on actual market structure (swing highs and lows). Using intelligent zone merging and ATR-based fuzz buffers, it ensures the zone blocks are aligned with real price extremes without gaps. Zones are classified by strength (Proven, Verified, Untested, Turncoat, Weak) and visually rendered
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Ritz Smart Trend Adaptive Finder – Auto-Detect Dynamic Trend Channels A powerful trend detection indicator that adaptively analyzes price structure using dynamic ATR and statistical filters to discover the most significant trend channels on any timeframe and symbol. This tool automatically finds the most relevant period and slope for price movement and draws upper/lower channel zones, midline (mean), and trend support/resistance. Suitable for trend-following, breakout, and mean-reversion strateg
FREE
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
Quantum Reflex Indicator (BUY 1 Get 3) **Free 1.  Ritz EANEHA Hybrid KAMA_HA or Ritz KAMA Candle, 2. Support Resistance Market Structure Kuantum Reflex is a momentum-based oscillator indicator designed to deliver fast, accurate, and adaptive market insights . Built for real-time trading environments, it enables traders to spot rapid trend reversals , identify overbought/oversold levels , and combine short-term cross signals with higher-timeframe trend confirmation. Key Features Visual Cros
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
SCALPFLASH-X — Where Fibonacci Precision Meets RSI Intelligence. Next-gen trading system combining Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping, and Smart Candle Analytics. Detect market dominance, momentum shifts, and reversal zones in real time across multiple timeframes. Institutional accuracy, retail simplicity — built for speed, clarity, and precision. Advanced Multi-Timeframe Fibonacci & RSI-Driven Market Intelligence System ScalpFlash-X — A next-generation trading system combining Fibon
Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Indicateurs
RITZ SMART TREND ADAPTIVE FINDER Precision Trend Intelligence. Adaptive. Insightful. Real-Time. Ritz Smart Trend Adaptive Finder is an advanced market intelligence indicator engineered to detect and adapt to evolving market structures with dynamic precision. It automatically calibrates its analytical period based on real-time volatility, price momentum, and correlation strength — delivering true adaptive trend detection rather than static or lagging signals. By combining Pearson correlation , sl
FREE
Filtrer:
sabhu07
14
sabhu07 2025.08.04 08:21 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Syamsurizal Dimjati
4114
Réponse du développeur Syamsurizal Dimjati 2025.08.04 15:53
Terimakasih,
Semangat Trading, Beritahu kawan-kawan, agar dapat profit dari menggunakan indikator ini,
Jangan Lupa kunjungi https://kliktrading.com/ dan Bergabunglah bersama IB saya, dan ajak teman-teman untuk mendaftar lewal link broker yang telah disediakan, karena itu adalah salah satu cara untuk membantu saya dalam mengembangkan indikator gratis yang saya berikan. Jangan lupa memberikan masukan untuk mengembangkan indikator ke tahap lebih lanjut.
mudi cowe
18
mudi cowe 2025.07.14 08:52 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Syamsurizal Dimjati
4114
Réponse du développeur Syamsurizal Dimjati 2025.07.16 10:40
Thanks for support bro
Répondre à l'avis