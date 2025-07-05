indikator Visual Panel Strengt MultiTimeframe :

🇬🇧 English Description

Visual Panel Strength MultiTimeframe is a real-time trend strength indicator panel that displays the buy/sell pressure across multiple selected timeframes—such as M1, M3, and M5. The indicator utilizes ATR-based volatility analysis and a smoothed trend algorithm to calculate trend signals.

Visually presented as a horizontal bar chart at the corner of your main chart, this tool helps traders instantly identify the prevailing trend direction across short-term timeframes. It is ideal for scalpers and short-term traders who need quick confirmation of trend strength before making decisions.

Main Features:

Real-time trend panel for 3 user-defined timeframes.

ATR-based volatility and trend calculations.

Clear signal visualization using block bars ▌ ░ and percentages.

Lightweight and unobtrusive overlay.

Compatible with all symbols and perfect for scalping strategies.





🇮🇩 Deskripsi Bahasa Indonesia

Visual Panel Strength MultiTimeframe adalah indikator panel visual yang menampilkan kekuatan tren harga pada berbagai time frame sekaligus, seperti M1, M3, dan M5. Indikator ini menghitung kekuatan sinyal BUY dan SELL secara real-time menggunakan pendekatan berbasis ATR (Average True Range) dan algoritma tren halus.

Dengan tampilan visual berbentuk bar grafik horizontal di pojok chart, pengguna dapat melihat seberapa kuat dominasi sinyal beli atau jual dari tiga time frame yang dipilih. Cocok digunakan untuk scalping maupun entry cepat, karena panel memberikan gambaran arah pasar secara multi-timeframe dalam satu pandangan.

Fitur utama:

Tampilan panel tren real-time untuk 3 TF yang dapat dipilih pengguna.

Menggunakan perhitungan volatilitas berbasis ATR.

Visualisasi sinyal dalam bentuk grafik blok ▌ ░ dan persentase.

Ringan dan tidak mengganggu chart utama.

Siap untuk semua pair dan strategi scalping.



