Donchian Time Sync Analyzer MT5

L' analyseur Donchian Time Sync apporte une puissante dimension multi-périodes à l'analyse classique des canaux Donchian, permettant aux traders de surveiller simultanément la force des tendances et les signaux de retournement potentiels sur cinq périodes graphiques différentes. Cet indicateur avancé calcule les plus hauts et les plus bas sur les périodes sélectionnées, générant des signaux visuels clairs qui aident à identifier la convergence des tendances sur plusieurs horizons temporels. En fournissant une analyse coordonnée, de la minute à l'heure, il offre une vision plus approfondie du marché que les outils à période unique, aidant les traders à confirmer les cassures significatives et à éviter les faux signaux grâce à la confirmation de la période.

Fonctionnalités de base

Cet outil sophistiqué applique la stratégie éprouvée du canal de Donchian sur plusieurs unités de temps simultanément, en traçant des signaux synchronisés qui révèlent si les mouvements de prix à court terme s'alignent sur les tendances à long terme. Le système génère des flèches de couleur dans une fenêtre d'indicateur distincte lorsque le prix franchit des niveaux critiques de support ou de résistance sur les unités de temps sélectionnées, créant ainsi une représentation visuelle percutante de la dynamique du marché. Cette approche multi-unités de temps permet de mieux confirmer les initiations, les continuations et les points d'épuisement potentiels des tendances grâce à la convergence des signaux sur différentes perspectives temporelles.

Caractéristiques principales

  • Analyse multi-périodes :   Surveillez jusqu'à cinq périodes différentes simultanément (M1 à MN) pour une perspective complète des tendances
  • Sélection de période personnalisable :   Choisissez votre combinaison préférée de délais en fonction de votre style de trading
  • Convergence des signaux visuels :   Des flèches claires à code couleur indiquent les signaux de rupture coordonnés sur plusieurs périodes.
  • Périodes Donchiennes adaptables :   Ajustez la période de rétrospection (par défaut : 10 barres) en fonction des différentes conditions du marché
  • Système d'alerte personnalisé :   Recevez des notifications contextuelles, mobiles ou par e-mail lorsque des signaux importants sur plusieurs périodes se produisent

Application pratique du trading

L'analyseur de synchronisation temporelle de Donchian permet aux traders de mettre en œuvre des stratégies de rupture du canal de Donchian sophistiquées avec une plus grande confiance grâce à la confirmation des unités de temps. Prenez position lorsque plusieurs unités de temps présentent des signaux haussiers ou baissiers alignés, confirmant une dynamique plus forte derrière les mouvements de prix. Sortez de vos positions lorsque les signaux des unités de temps deviennent contradictoires ou lorsque les cours divergent selon différentes perspectives temporelles. Utilisez cet outil pour valider les niveaux de support et de résistance grâce à la convergence multi-unités de temps et identifier des opportunités de trading à plus forte probabilité grâce à des signaux de rupture coordonnés.

Idéal pour

  • Analystes multi-horizons temporels recherchant des signaux de tendance coordonnés sur différents horizons temporels
  • Les traders Swing recherchent des signaux de rupture confirmés grâce à l'alignement des délais
  • Traders systématiques intégrant des stratégies de canal de Donchian avec confirmation améliorée
  • Les traders soucieux du risque qui souhaitent éviter les fausses ruptures grâce à la convergence des délais

Configuration optimale

Pour de meilleurs résultats, combinez des unités de temps complémentaires, telles que M15-H1 pour le trading intraday ou H1-H4 pour le swing trading. Cet indicateur est particulièrement performant avec les instruments de tendance, notamment l'or (XAUUSD), les principales paires de devises et les indices . De nombreux traders obtiennent une confirmation supplémentaire en combinant ces signaux avec des analyses de volume ou des indicateurs de momentum pour une fiabilité accrue.

Notes finales

L'analyseur de synchronisation temporelle Donchian fournit une analyse objective du marché multi-unités de temps grâce au cadre éprouvé des cassures du canal Donchian. En surveillant l'évolution des prix sur plusieurs perspectives temporelles, il aide les traders à identifier les opportunités de trading à plus forte probabilité grâce à la convergence des signaux. Testez systématiquement différentes combinaisons d'unités de temps et différents paramètres de période dans un environnement de démonstration afin de trouver la configuration la mieux adaptée à votre approche de trading et à votre tolérance au risque.


Produits recommandés
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Indicateurs
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicateurs
Découvrez la puissance de l'analyse avancée du volume avec le Weis Wave Scouter, un indicateur révolutionnaire pour MetaTrader 5 combinant les principes éprouvés de la méthode Wyckoff et de l'analyse VSA (Volume Spread Analysis). Conçu pour les traders recherchant précision et profondeur, cet indicateur fournit une lecture tactique du marché via l'analyse des vagues de volume cumulatif, aidant à identifier les points clés de retournement et de continuation de tendance. Le Weis Wave Scouter propo
Accumulation distribution plus m flow
Minh Truong Pham
Indicateurs
The Accumulation / Distribution is an indicator which was essentially designed to measure underlying supply and demand. It accomplishes this by trying to determine whether traders are actually accumulating (buying) or distributing (selling). This indicator should be more accurate than other default MT5 AD indicator for measuring buy/sell pressure by volume, identifying trend change through divergence and calculating Accumulation/Distribution (A/D) level. Application: - Buy/sell pressure: above
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
L'indicateur de prix et de volume WAPV pour MT5 fait partie de l'ensemble d'outils (Wyckoff Academy Wave Market) et (Wyckoff Academy Price and Volume). L'indicateur de prix et de volume WAPV pour MT5 a été créé pour faciliter la visualisation intuitive du mouvement du volume sur le graphique. Avec lui, vous pouvez observer les moments de pic de volume et les moments où le marché n'a aucun intérêt professionnel Identifiez les moments où le marché évolue par inertie et non par mouvement de "smart
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicateurs
Le Weis Wave Chart Forex pour MT5 est un indicateur de prix et de volume. La lecture du prix et du volume a été largement diffusée par Richard Demille Wyckoff sur la base des trois lois qu'il a créées : l'offre et la demande, la cause et l'effet et l'effort contre le résultat. En 1900 R.Wyckoff utilisait déjà le wave chart dans ses analyses. De nombreuses années plus tard, vers 1990, David Weis a automatisé le diagramme d'onde de R. Wyckoff et aujourd'hui nous vous apportons l'évolution du diagr
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicateurs
Unlock key market insights with automated support and resistance lines Tired of plotting support and resistance lines? This is a multi-timeframe indicator that detects and plots supports and resistance lines in the chart with the same precision as a human eye would. As price levels are tested over time and its importance increases, the lines become thicker and darker, making price leves easy to glance and evaluate. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Boos
Mini charts indicator
EDUARDO RODRIGUES NASCIMENTO
Indicateurs
Your market overview, now crystal clear. With our Mini Charts Indicator for MetaTrader 5 , you’ll have the power of multiple charts inside a single, ultra-clean workspace. No more switching between assets or opening dozens of charts. Our Mini Charts give you instant visual snapshots of multiple markets — all in real time. Each mini chart displays the price action of the selected asset, showing whether it’s trending up or down, giving you immediate market sentiment at a glance. Whether you’re mon
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Indicateurs
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indicateurs
TRI Visualizer MT5 – Thermodynamic Market Analysis Overview The TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced is a rare market analysis indicator that goes beyond conventional technical analysis, applying principles of thermodynamics from physics. It interprets market price fluctuations as “thermodynamic energy,” enabling the highly accurate detection of subtle market changes that are often overlooked. Innovative Mechanisms 1. Dual Calculation Engines Classic TRI Mode Formula: |Close
Pionex Crypto Data and History for MT5
Rajesh Kumar Nait
Utilitaires
Pionex Live MT5 Data and History -- Ajoutez l'adresse API dans Outils > Expert Advisor api.pionex.com ws.pionex.com Étapes: Créer des symboles Définir CreateSymbols = true Redémarrez le terminal MT5 ( très important! ) Sélectionnez les symboles dans Market Watch pour charger les données historiques et en temps réel Modes disponibles: LiveUpdate – Ajoutez l'utilitaire au graphique pour obtenir des données de trading History – Ajoutez l'utilitaire pour remplir l'historique jusqu'à la date et l'heu
Actual Depth of Market Chart
Sergey Andreev
1 (2)
Indicateurs
The professional tool of stock traders in now available on MetaTrader 5 . The Actual depth of market chart indicator visualizes the depth of market in the form of a histogram displayed on a chart, which refreshes in the real-time mode. Meet new updates according to user requests! Now Actual Depth of Market indicator displays the current ratio of volume of buy and sell requests (B/S ratio). It shows the share of volume of each type of requests in the entire flow of requests as well as the absolu
Delta Aggression Volume PRO
JETINVEST
Indicateurs
Delta Aggression Volume PRO is an indicator developed to monitor the strength and continuity of the aggression volume of sell and buy negotiations. Note: This indicator DOES NOT WORK for Brokers and/or Markets WITHOUT the type of aggression (BUY or SELL). Cryptocurrencies and Forex do not provide this type of data, that is, it does not work with them. O Delta Agrression Volume PRO has features that allow you to view beyond the delta volume of the day. Operation Multi symbols  (those who provid
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
OrderBook Cumulative Indicator
Stanislav Korotky
5 (1)
Indicateurs
Order Book, known also as Market Book, market depth, Level 2, - is a dynamically updated table with current volumes of orders to buy and to sell specific financial instument at price levels near Bid and Ask. MetaTrader 5 provides the means for receiving market book from your broker, but in real time only, without access to its history. The indicator OrderBook Cumulative Indicator accumulates market book data online and visualizes them on the chart. In addition, the indicator can show the market
Cumulative Delta NG
Anton Polkovnikov
Indicateurs
Cumulative delta indicator As most traders believe, the price moves under the pressure of market buying or selling. When someone redeems an offer standing in the cup, the deal is a "buy". If someone pours into the bid standing in the cup - the deal goes with the direction of "sale". The delta is the difference between purchases and sales. A cumulative delta - the difference between the cumulative sum of purchases and sales for a certain period of time. It allows you to see who is currently contr
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicateurs
Features 3 types of waves: bullish, bearish and unknown. The unknown tower comes when prices move in opposite the direction of the current tower. Label that shows the percentage remaining for the next tower. Allows you set the type of volume that will be accumulated in the towers, either real or tick volumes. Thus, the indicator works in any market, for example: stocks, futures, forex, commodities, etc. Allows you to set the required score for the tower exchange. Allows you to set the font size
Power of Three ICT Indicator SMC MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Power of Three ICT Indicator in Smart Money Concept MT5 The Power of Three Indicator is an advanced trading tool available for MetaTrader 5 , designed to highlight three crucial market phases: Accumulation, Manipulation, and Distribution , which align with Smart Money trading principles. These phases represent distinct price behaviors, guiding traders in analyzing market stability, liquidity movements, and directional trends. The indicator marks accumulation zones with red boxes, while manipulat
Volume Delta Candle
Muhammad Muzaffar Hussan
Indicateurs
Volume Delta Candles: A Comprehensive Tool for In-Depth Trading Analysis Unlock a seamless way to interpret trading experience within each candle. With Volume Delta Candles, there's no need for additional volume indicators—everything you need is built in. This advanced tool utilizes lower timeframes or live market data to present the percentage of buying versus selling volume within each candle as an intuitive color-coded bar. Before diving in, ensure you’re familiar with Volume and Volume Delta
Precision Peaks Predictor
Ismail Kafi
Indicateurs
If you like this project, leave a 5 star review. Follow on TikTok: @quantum.trader       [ Any Symbol Can Be ADDED ]       DM me for adding any Pair symbol, crypto, index, stock or anything related. you can also DM me in TikTok [@quantum.trader] Works on [ EURUSD-GBPUSD-GBPJPY-USDJPY-XAUUSD-US30-BTCUSD-ETHUSD-SOLUSD ] This indicator calculate and draw the Prediction or Forecast the peaks of the current day ( forecast high - forecast low - forecast middle - forecast upper q - forecast lower q
Indicador Padroes de Reversao para Candles
Alexandre Cesar Caus Filho
Indicateurs
Developed by Smart Trader - Smart Reversion Pattern is an indicator capable of identifying reversal patterns , both bullish reversals and bearish reversals. It is designed to provide fast, real-time awareness of patterns. We also thought about the interface part, creating a clean and pleasant look to identify formation patterns on the chart. Note: If any pattern you need is not listed, just contact us and request inclusion - we usually respond within a few hours. Bearish Reversal Patterns
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicateurs
This indicator allows you to enjoy the two most popular products for analyzing request volumes and market deals at a favorable price: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart This product combines the power of both indicators and is provided as a single file. The functionality of Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart is fully identical to the original indicators. You will enjoy the power of these two products combined into the single super-indicator! Below is
SimSim Arrow Momentum MT5
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Momentum est un indicateur « Momentum » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 4 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta . Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 100 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transacti
Demand And Supply Diagram MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicateurs
The balance of supply and demand is a simple and effective market analysis method. The supply and demand diagram can show you in advance, even before the trend reversal, where the supply ends and the demand is already emerging, where the demand ends and the supply is emerging, while substantially increasing the probability of making a deal in the right direction and with a high profit factor. Indicator signals The indicator uses the price/volume values to generate signals: ED – excess demand. E
Supply and Demand Zones MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
Indicateurs
The   Supply and Demand Zones indicator   is one of the best tools we have ever made. This great tool automatically draws supply and demand zones, the best places for opening and closing positions. It has many advanced features such as multi timeframe zones support, displaying the width of zones, alert notifications for retouched zones, and much more. Because of market fractality, this indicator can be used for any kind of trading. Whether you are a positional, swing, or intraday trader does no
PivotWave
Jeffrey Quiatchon
Indicateurs
Introducing PivotWave – your ultimate trading companion that redefines precision and market analysis. Designed with traders in mind, PivotWave is more than just an indicator; it’s a powerful tool that captures the pulse of the market, identifying key turning points and trends with pinpoint accuracy. PivotWave leverages advanced algorithms to provide clear visual signals for optimal entry and exit points, making it easier for traders to navigate volatile market conditions. Whether you are a begin
Mini Chart Indicators
Flavio Javier Jarabeck
Indicateurs
The Metatrader 5 has a hidden jewel called Chart Object, mostly unknown to the common users and hidden in a sub-menu within the platform. Called Mini Chart, this object is a miniature instance of a big/normal chart that could be added/attached to any normal chart, this way the Mini Chart will be bound to the main Chart in a very minimalist way saving a precious amount of real state on your screen. If you don't know the Mini Chart, give it a try - see the video and screenshots below. This is a gr
No Demand No Supply MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
Indicateurs
No Demand No Supply   This indicator identifies   No Demand –No Supply candles to your chart and plots volume bars colored according to the signal. It can be applied to all timeframes or to a specific one only. It can also be used as regular volume indicator  with exceptional future of WEIGHTED VOLUME. Furthermore is has an alert notification, sound and email when a signals occurs. The indicator does not repaint but the alert will come on two candles back due to the definition of No Demand No Su
Paint Pattern Candle
Alexandro Matos
Indicateurs
PaintPatternCandle - The Most Advanced Candlestick Pattern Indicator on the Market Detailed Description (300+ Lines) What is PaintPatternCandle? PaintPatternCandle is a revolutionary indicator for MetaTrader 5 that automatically identifies and colors 13 candlestick patterns in real time. Developed by ETHERNAL, it transforms your technical analysis into an intuitive visual process, highlighting buy and sell opportunities with vibrant colors. Unique Features 13 Recognized Patterns: E
Volumes Direction MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Indicateurs
VOLUMES DIRECTION MT5 Normalement, l'indicateur de volume a un changement de couleur par défaut lorsque le volume actuel est plus élevé que le précédent, c'est important mais pas très utile. Pour cette raison, cet indicateur a été créé pour qu'en plus du volume normal, lorsque la bougie est haussière ou baissière, il les peint d'une couleur différente, par défaut bleu pour haussier et rouge pour baissier, mais ces couleurs peuvent être personnalisées selon le Le goût du commerçant. N'oubli
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.86 (7)
Indicateurs
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for instruction, any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous small price changes. Minimal Market Risk: Limited exposure redu
Weltrade Spike Sentinel
Batsirayi L Marango
5 (1)
Indicateurs
Introducing Indicator for PainX and GainX Indices Traders on Weltrade Get ready to experience the power of trading with our indicator, specifically designed for Weltrade   broker's PainX and GainX Indices.  Advanced Strategies for Unbeatable Insights Our indicator employs sophisticated strategies to analyze market trends, pinpointing optimal entry and exit points.  Optimized for Maximum Performance To ensure optimal results, our indicator is carefully calibrated for 5-minute timeframe charts on
Gold Position Box Signals Pro
Tahir Mehmood
Indicateurs
Gold Position Box Signals Pro v3.1 – Indicateur Technique Multicadre pour XAUUSD Aperçu Gold Position Box Signals Pro v3.1 est un indicateur personnalisé pour MetaTrader 5 conçu pour le trading de XAUUSD. Il combine croisements de moyennes mobiles, niveaux de stop loss/take profit basés sur la volatilité, visualisation des positions et analyse de tendance multicadre. L’outil aide les traders à identifier des points d’entrée potentiels et à gérer leurs positions avec un affichage clair sur le g
Plus de l'auteur
Opening Range Breakouts MT5
Thushara Dissanayake
5 (2)
Indicateurs
L'   indicateur Opening Range Breakouts   est un outil de trading basé sur les sessions, conçu pour les traders qui suivent les concepts de trading institutionnel, tels que   l'ICT (Inner Circle Trader), le Smart Money Concepts (SMC)   et les stratégies basées sur   le volume   ou   le flux d'ordres   . Cet indicateur trace les principaux intervalles d'ouverture de session, permettant aux traders d'identifier les potentiels   mouvements de liquidité, les zones de cassure, les fake outs   et   le
London Session Breakout Strategy MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'   indicateur de stratégie de cassure de la session de Londres   est conçu pour les traders qui suivent les concepts   ICT (Inner Circle Trader)   et   Smart Money (SMC)   . Il se concentre sur   les chasses à la liquidité, les killzones   et   le comportement des teneurs de marché   pendant la session de Londres. Cet outil capture les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas entre   00h00   et   07h00 GMT   , communément appelés «  London Killzone »   ou   « London Maker Range »   . I
ICT Asian Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Le       Indicateur de portée asiatique des TIC       Cet outil puissant permet aux traders d'identifier les structures de marché clés et les zones de liquidité grâce à la stratégie de trading ICT Asian Range. Il indique les niveaux de prix les plus élevés et les plus bas de la séance asiatique (de 19h à minuit, heure de New York) et fournit des informations essentielles sur les mouvements de marché pour les séances suivantes. Cet indicateur améliore la précision des transactions en mettant en é
NewYork Range MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'   indicateur New York Range   est un outil d'analyse par session, développé pour les traders appliquant les concepts   ICT (Inner Circle Trader)   , le trading Smart Money   et   les méthodes d'action des prix institutionnels   . Conçu spécifiquement pour la session new-yorkaise, cet indicateur capture la fourchette de prix entre   12h00   et   14h00 GMT   , une période critique qui coïncide avec la   clôture de Londres   et   l'ouverture de New York   . Il identifie   les plus hauts et les p
Exit Area Ultimate
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicateurs
L'   Exit Area Ultimate   est un indicateur technique conçu pour améliorer les décisions de trading en indiquant les niveaux quotidiens   Average True Range (ATR)   et   Average Daily Rate (ADR)   sur le graphique. En comprenant ces niveaux, les traders peuvent facilement évaluer le mouvement moyen d'un actif tout au long de la journée. Cet indicateur polyvalent sert à plusieurs fins pour les day traders, aidant au placement d'ordres, identifiant les tendances intrajournalières, fixant des nivea
Candle Power Pro
Thushara Dissanayake
4.5 (8)
Indicateurs
Le       Candle Power Pro       est un outil de trading sophistiqué conçu pour décoder       pression réelle sur le volume, déséquilibres des données de ticks et dynamique du flux d'ordres institutionnels       en mesurant le       bataille entre les tics haussiers et les tics baissiers       en temps réel. Cet indicateur transforme les données brutes       données de volume en informations exploitables   , aidant les traders à identifier       Mouvements d'argent intelligent, chasses aux liqui
SMC Sessions MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
L'   indicateur SMC Sessions   est un outil de précision conçu pour   les traders avertis   qui s'appuient sur   les concepts ICT, la recherche de liquidité   et   les stratégies par session   . Il cartographie précisément les zones de trading critiques par session en utilisant les concepts les plus éprouvés et les plus populaires utilisés par les traders institutionnels. Cet indicateur de session tout-en-un superpose à votre graphique les stratégies de range les plus efficaces et à forte probab
Multi Timeframe Candles MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Bougies Multi-Timeframes   est un puissant outil de visualisation conçu pour aider les traders à aligner leur analyse des unités de temps courtes sur la structure des unités de temps longues. En traçant les bougies d'une unité de temps longue sélectionnée (H1, H4, D1, etc.) directement sur votre graphique actuel, cet indicateur vous offre une perspective plus claire de l'évolution globale du marché sans changer de graphique. Qui a besoin de cet indicateur ? Cet outil est idéal p
Candle Volume Strength MT5
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Candle Volume Strength est un indicateur d'analyse de volume avancé qui fournit des informations sur la bataille en cours entre acheteurs et vendeurs. Il calcule et visualise les variations de volume en temps réel, aidant les traders à confirmer les cassures, les tendances, les retracements et les inversions avec une plus grande précision. Caractéristiques principales : Confirmation basée sur le volume –   L'indicateur surveille les changements de volume des ticks et alerte lorsque le pouvoir
Bollinger Band Volume Breakout Detector
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Présentation du   détecteur d'évasion du volume de la bande de Bollinger   , un puissant indicateur technique conçu pour améliorer la   stratégie populaire d'évasion de la bande de Bollinger   . Cet indicateur fait passer le suivi des tendances au niveau supérieur en incorporant des données de volume, minimisant efficacement les faux signaux. En adhérant au principe du "volume confirme le prix", cet outil permet aux traders d'identifier les cassures de prix accompagnées d'augmentations significa
Ez Channel
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Ez Channel   est un outil essentiel pour les traders qui suivent les tendances car il identifie automatiquement les vrais canaux de tendance dans le graphique. Avec cet indicateur, vous n'avez plus à passer des heures à dessiner manuellement des lignes de tendance sur vos graphiques. Il vous fait gagner du temps et des efforts en dessinant rapidement des canaux de tendance pour n'importe quel symbole et période. L'une des principales caractéristiques d'Ez Channel est son mini pann
Extract Candle Power
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicateurs
Extract Candle Power   est un indicateur d'extraction de volume en temps réel qui fournit des informations précieuses sur le comportement des vendeurs et des acheteurs lors de chaque bougie. En analysant les données de volume, les traders peuvent prendre des décisions plus éclairées sur les tendances du marché et les inversions potentielles, dépassant les capacités des indicateurs de moyenne mobile traditionnels. Cet outil puissant vous permet d'extraire et d'analyser le volume des vendeurs et d
Awesome Oscillator Alert MT5
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
Présentation de l'   Awesome Oscillator Alert   , un puissant indicateur technique qui fournit aux traders des informations précieuses sur la dynamique du marché et les opportunités de trading. Avec ses fonctionnalités complètes et son interface conviviale, cet indicateur est un outil essentiel pour les commerçants qui cherchent à gagner un avantage sur le marché. L'une des caractéristiques les plus remarquables de l'Awesome Oscillator Alert est sa compatibilité avec toutes les paires de devise
Candle GAP
Thushara Dissanayake
3 (1)
Indicateurs
L'indicateur   Candle GAP   est un outil essentiel pour les traders utilisant   les stratégies de Gap Trading   car il identifie automatiquement les écarts de bougie pour chaque jour de la semaine. Un écart fait référence à une différence de niveau de prix entre la clôture et l'ouverture de deux jours consécutifs. Cet indicateur reconnaît quatre types de schémas d'écart : commun, de rupture, de continuation et d'épuisement. En incorporant cet indicateur dans n'importe quel graphique, les traders
FREE
Three MA Alert
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur   Three MA Alert   est un outil essentiel pour les traders qui s'appuient sur la   stratégie de croisement des moyennes mobiles   . Il simplifie votre vie de trading en envoyant des notifications sur votre appareil mobile, par e-mail et en affichant des alertes contextuelles avec son chaque fois qu'il y a un croisement de trois moyennes mobiles. En suivant cette technique largement utilisée, vous pouvez vous assurer que vous êtes toujours du bon côté de la tendance et éviter de négo
Mr Fibonacci
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
Présentation   de M. Fibonacci   , un indicateur étonnant conçu pour simplifier le processus de dessin et d'ajustement des niveaux de Fibonacci sur votre graphique. Cet indicateur offre des options de personnalisation exceptionnelles aux traders professionnels, leur permettant de tracer n'importe quel niveau de Fibonacci avec précision. De plus, il fournit des notifications mobiles, des alertes par e-mail et des alertes contextuelles lorsque le prix atteint les niveaux de Fibonacci, vous assuran
Two MA Crossover
Thushara Dissanayake
5 (3)
Indicateurs
Le   Two MA Crossover   est un système de notification puissant conçu spécifiquement pour les traders qui s'appuient sur la   stratégie de croisement de moyenne mobile   . Cet indicateur entièrement automatisé sert de système d'alerte complet, garantissant que vous ne manquez jamais un événement commercial crucial. Il envoie des notifications à votre appareil mobile, par e-mail et affiche des alertes contextuelles avec du son sur votre ordinateur, le tout lorsqu'il détecte un croisement de moyen
Pivot Bro
Thushara Dissanayake
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur technique   Pivot Bro   est un outil puissant conçu pour identifier les zones de retracement à l'aide des niveaux   Pivot, Fibonacci, ATR   et   ADR   . Il va au-delà en reconnaissant également   les modèles de chandeliers   d'inversion basés sur l'action des prix. De plus, le   Currency Meter   est un compagnon précieux pour évaluer la véritable force des principales devises. En analysant 28 paires de devises et en affichant leur force sur le graphique avec des changements de coule
ReversalPatterns
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Cet indicateur technique identifie et analyse automatiquement l'action des prix en utilisant une variété de   modèles de chandeliers d'inversion   sur le graphique. Il dessine facilement des signes fléchés avec les noms de modèles correspondants, ce qui permet de repérer facilement les derniers modèles de chandeliers d'inversion. Avec cet indicateur, vous pouvez rapidement identifier et comparer l'analyse graphique avec des modèles de bougies précédemment identifiés. L'indicateur comprend une ga
Reversal Alert Pro
Thushara Dissanayake
2.5 (2)
Indicateurs
L'indicateur   Reversal Alert Pro   est un outil puissant conçu pour détecter automatiquement les zones de retournement sur le marché. Il offre des notifications pratiques envoyées directement sur votre appareil mobile et affiche des alertes contextuelles avec du son. En intégrant cet indicateur dans votre stratégie de trading, vous pouvez filtrer efficacement les positions commerciales. En outre, l'indicateur offre la possibilité d'utiliser les indicateurs CCI, RSI et stochastiques pour affiner
Currency Strength 7
Thushara Dissanayake
Indicateurs
L'indicateur technique   Currency Strength 7   est un outil puissant conçu pour aider les traders à évaluer la force des sept devises les plus populaires. En analysant la force de l'AUD, de l'USD, de l'EUR, de la GBP, du JPY, du CHF et du CAD, cet indicateur fournit des informations précieuses sur la dynamique des devises. Il représente la force de la devise sur le graphique à l'aide de lignes, permettant aux traders d'évaluer rapidement la force relative des différentes devises. L'une des carac
BullsBears Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   conseiller expert BullsBears Action   est une solution de trading avancée conçue pour les traders qui s'appuient sur une analyse de marché basée sur les volumes. Exploitant les données de volume des marchés haussiers et baissiers, cet EA identifie automatiquement les opportunités de trading potentielles en fonction de la vigueur du marché et exécute les ordres d'achat ou de vente selon des paramètres définis par l'utilisateur. Entièrement personnalisable, il permet aux traders d'affiner le
Crossover Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   Crossover Action Expert Advisor   est un outil avancé conçu pour automatiser l'une des stratégies de trading les plus populaires, la   stratégie de croisement de moyenne mobile   . Avec son interface intuitive et ses fonctionnalités puissantes, ce conseiller expert élimine la complexité du trading manuel et exécute automatiquement les transactions en fonction des croisements de moyennes mobiles. L'une des principales caractéristiques de ce conseiller expert est son système de gestion des ri
CCI Action
Thushara Dissanayake
Experts
Le   CCI Action Expert Advisor   est un outil puissant conçu pour automatiser la   stratégie CCI (Commodity Channel Index)   , permettant aux traders de capitaliser sur les touches de niveau CCI. Avec ses paramètres conviviaux et son système de gestion des risques robuste, cet EA fournit une solution fiable et efficace pour les commerçants qui cherchent à intégrer l'indicateur CCI dans leur approche commerciale. L'une des principales caractéristiques de cet Expert Advisor est son système de gest
News Robo
Thushara Dissanayake
2 (1)
Experts
Le News Robo Expert Advisor est un outil puissant conçu pour aider les traders de presse à ouvrir des ordres en attente avec un stop loss caché lors des communiqués de presse. Il offre plusieurs fonctionnalités qui améliorent votre expérience de trading et protègent vos transactions. L'une des principales caractéristiques de News Robo est le stop loss caché, idéal pour les traders de presse qui préfèrent dissimuler leur stop loss aux courtiers teneurs de marché. Le stop loss est automatiquement
RSI Action
Thushara Dissanayake
3.67 (3)
Experts
Le   RSI Action Expert Advisor   est un outil puissant qui automatise les stratégies   RSI (Relative Strength Index)   populaires, permettant un trading efficace et précis. En utilisant les niveaux de surachat et de survente, cet EA identifie les points d'entrée optimaux pour les ordres d'achat et de vente. Il offre également diverses options de filtrage des signaux pour améliorer la précision du trading, y compris les points d'inversion RSI, les ordres en attente, l'identification des tendances
Fibo Scalper Pro
Thushara Dissanayake
2.33 (3)
Experts
Le   Fibo Scalper Pro Expert Advisor   est un outil puissant conçu pour automatiser   les stratégies de trading Fibonacci   populaires. Il simplifie le processus de trading en dessinant et en ajustant automatiquement les niveaux de Fibonacci sur le graphique. Cette fonctionnalité offre commodité et précision aux traders qui utilisent les retracements et extensions de Fibonacci dans leur analyse. L'une des principales caractéristiques du Fibo Scalper Pro est sa fonction de personnalisation. Il
TPSL Driver
Thushara Dissanayake
Utilitaires
Présentation de   TPSL Driver Utility   , un outil puissant conçu pour améliorer votre expérience de trading en automatisant la gestion des Stop Loss et des Take Profit. Cet utilitaire s'adresse à tous les commerçants qui souhaitent une gestion transparente des commandes et des techniques avancées de protection des bénéfices. Avec l'utilitaire de pilote TPSL, vous avez la possibilité de choisir entre deux modes de gestion des commandes : masqué et visuel. Le mode caché vous permet de masquer les
Breakout Robot
Thushara Dissanayake
5 (2)
Experts
Le   Breakout Robot EA   est un outil de trading spécialisé conçu pour automatiser   les ruptures temporelles   . L'EA trace une fourchette de prix et des lignes hautes/basse selon des paramètres temporels spécifiés. Lorsque le prix franchit le plus haut ou le plus bas de cette fourchette définie, l'EA exécute automatiquement les transactions. La fonctionnalité principale du système est axée sur la   rupture de l'EUR/JPY   entre 22h00 et 02h00 GMT, tandis que son architecture flexible permet de
Entry Point
Thushara Dissanayake
Indicateurs
Présentation du   point d'entrée   , un puissant indicateur technique conçu pour fournir des notifications d'achat/vente. Cet indicateur analyse 5 moyennes mobiles, CCI, RSI, stochastique, Bill Williams et des indicateurs de volume sur 3 périodes différentes pour générer des signaux précis. Il offre des options de personnalisation illimitées aux traders professionnels, leur permettant d'adapter l'indicateur en fonction de leur expérience et de leurs stratégies. Le point d'entrée envoie des signa
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis