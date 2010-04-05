Gradale MT4

Vue d'ensemble
Le Gradale EA est un Expert Advisor sophistiqué conçu pour les traders qui privilégient une stratégie basée exclusivement sur l'action des prix et la dynamique des tendances. Développé pendant sept années de perfectionnement minutieux, cet EA offre des performances optimales, en particulier sur les paires de devises à forte volatilité comme GBP/JPY. Testé et optimisé pour le timeframe M5 (5 minutes), le Gradale EA propose des capacités de trading robustes et dynamiques.

Caractéristiques clés

  • Dimensionnement dynamique des lots : Ajuste automatiquement la taille des lots en fonction du solde du compte et de la volatilité du marché.
  • Gestion des risques : Intègre des stop-loss, take-profit et contrôles de risque maximum pour minimiser l'exposition.
  • Restrictions horaires de trading : Permet de trader uniquement pendant les heures spécifiées, afin d'éviter les périodes volatiles ou peu liquides.
  • Performance prouvée : Testé sur les paires GBP/JPY, EUR/JPY et USD/JPY avec d'excellents résultats.
  • Paramètres personnalisables : Offre une personnalisation complète pour s'adapter aux styles et préférences de trading individuels.

Stratégie par défaut et stratégie bonus

  • Stratégie par défaut : Désactivée par défaut ( false ). Après téléchargement, désactivez la stratégie bonus ( false ) et activez la stratégie par défaut ( true ). La stratégie par défaut est optimisée pour obtenir les résultats montrés dans les vidéos et les rapports de test.
  • Stratégie bonus : Activée par défaut ( true ). Désactivez-la sauf si vous avez l'expertise nécessaire pour trouver et appliquer les réglages optimaux ou pour identifier une paire de devises adaptée. Cette stratégie est incluse pour se conformer aux règles de MQL5.

Important : Chaque paire de devises a un comportement de trading unique. C'est pourquoi les stratégies sont optimisées pour chaque paire afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Paramètres d'entrée

  1. Paramètres généraux

    • InitialLotSize : Définit la taille initiale du lot. Ajustez en fonction de la taille du compte et de votre tolérance au risque.
    • MagicNumber : Un identifiant unique pour distinguer les trades de l'EA des trades manuels ou d'autres EA.

  2. Gestion des risques

    • StopLoss/TakeProfit : Définit les points de sortie des trades (en pips), équilibrant le risque et la récompense.
    • MaxRisk : Définit le pourcentage maximum du solde du compte risqué par trade.

  3. Restrictions horaires de trading

    • StartTime/EndTime : Spécifie les heures de trading au format "HH:MM".
      • Exemple : Pour restreindre le trading de 20:00 à 04:00, réglez StartTime = "20:00" et EndTime = "04:00" .
    • RestrictedTime :
      • True : L'EA évite de trader pendant les heures spécifiées.
      • False : Pas de restrictions horaires.

  4. Dimensionnement dynamique des lots

    • LotSizeByBalance : Active l'ajustement dynamique de la taille des lots.
      • True : Calcule la taille des lots comme un pourcentage du solde du compte, en tenant compte de la volatilité du marché via l'indicateur ATR.
      • False : Utilise une taille de lot fixe définie par InitialLotSize .
    • LotByBalanceIn : Pourcentage du solde du compte utilisé pour calculer la taille des lots.
    • MinLotSize/MaxLotSize : Limites de sécurité pour éviter des lots trop grands ou trop petits.

Exemples de configurations

  1. Dimensionnement dynamique des lots activé :

    • Réglez LotByBalanceIn = 2% et activez LotSizeByBalance .
    • L'EA calculera dynamiquement la taille des lots comme 2 % du solde, en s'adaptant à la volatilité du marché.

  2. Taille de lot fixe :

    • Réglez InitialLotSize = 0.1 et désactivez LotSizeByBalance .
    • Toutes les transactions utiliseront une taille de lot fixe de 0.1.

Recommandations

  • Pour les traders débutants
    Utilisez les réglages par défaut pour la paire GBP/JPY et le timeframe M5.

  • Pour les traders expérimentés
    Expérimentez avec d'autres paires impliquant le yen (JPY) et d'autres timeframes.
    Ajustez les paramètres avec précaution pour obtenir des résultats optimaux.

  • Conseils généraux
    Respectez toujours une gestion disciplinée du capital pour protéger vos fonds.

Résultats des tests

  • Période de test

    • Date : 2024/01/01 – 2024/12/27
    • Paire de devises : GBP/JPY
    • Timeframe recommandé : M5

  • Paramètres par défaut

    • Stratégie principale : True
    • Stratégie bonus : False
    • Stop-loss : 455 pips
    • Take-profit : 3000 pips
    • Début du trailing-stop : 200 pips
    • Pas du trailing-stop : 220 pips
    • Dépôt initial : $10,000

  • Résultats

    • JesLyn Boolean désactivé ( False ) : $160,000
    • JesLyn Boolean activé ( True ) : $202,000

Informations de contact

Pour toute question, assistance ou personnalisation :
Email : justineforever@ymail.com



