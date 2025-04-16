AlphaTrader Pro

Conseiller expert AlphaTrader Pro

Aperçu:

AlphaTrader Pro est un conseiller expert sophistiqué méticuleusement conçu par une équipe possédant plus d'une décennie d'expérience sur les marchés financiers. Même si nous ne prétendons pas être irréalistes quant à la richesse instantanée, nous présentons un outil fiable conçu pour aider les traders à prendre des décisions éclairées.

Principales caractéristiques:

Approche stratégique : AlphaTrader Pro utilise une approche stratégique du trading, combinant l'expertise de notre équipe chevronnée avec la puissance d'indicateurs avancés.

Analyse multi-indicateurs : L'EA utilise une variété d'indicateurs pour analyser de manière globale les conditions du marché. Cette approche multi-indicateurs vise à fournir des signaux de trading plus robustes et précis.

Focus EURUSD et GBPUSD : AlphaTrader Pro est optimisé pour le trading sur les paires de devises EURUSD et GBPUSD, offrant une stratégie spécialisée adaptée aux caractéristiques uniques de ces marchés.

Gestion des risques : donnant la priorité à la protection du capital, l'EA intègre de solides fonctionnalités de gestion des risques. Il est conçu pour s’adapter aux conditions changeantes du marché, contribuant ainsi à atténuer les pertes potentielles.

Amélioration continue : notre équipe s'engage à procéder à une amélioration et à des mises à jour continues. À mesure que la dynamique du marché évolue, nous nous efforçons d'améliorer les performances d'AlphaTrader Pro, en veillant à ce qu'il reste aligné sur les tendances actuelles du marché.



Recommandations d'utilisation :

Backtesting : avant de déployer AlphaTrader Pro dans le trading en direct, nous vous recommandons fortement d'effectuer un backtesting approfondi. Cela permet aux utilisateurs d'évaluer les performances historiques dans diverses conditions de marché.

Demo Trading : Familiarisez-vous avec l'EA en l'utilisant dans un environnement de démonstration. Cela permet aux utilisateurs de comprendre son comportement et ses fonctionnalités sans risquer un capital réel.

Personnalisation : AlphaTrader Pro propose des options de personnalisation pour s'aligner sur les préférences de trading individuelles. Les utilisateurs sont encouragés à explorer et à affiner ces paramètres en fonction de leur tolérance au risque et de leurs objectifs de trading.

Clause de non-responsabilité:

La négociation sur les marchés financiers comporte des risques et les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. AlphaTrader Pro est un outil conçu pour aider les traders mais ne garantit pas les profits. Les utilisateurs doivent faire preuve de diligence, effectuer des recherches approfondies et négocier de manière responsable.

AlphaTrader Pro ne promet pas de profits extravagants et le trading comporte des risques inhérents. Faites toujours preuve de prudence et négociez de manière responsable.

Remarque : le succès de toute stratégie de trading, y compris AlphaTrader Pro, dépend de divers facteurs, notamment des conditions du marché et de la discrétion de l'utilisateur. Aucune stratégie ne peut garantir des profits, et les traders doivent être conscients des risques inhérents au trading sur les marchés financiers.


Produits recommandés
Ea Fibo Grid Hedge
Diogo Antonio De Jesus
Experts
EA Fibo Grid Hedge – Automatic Grid Trading Bot with Dynamic Intelligence A professional Expert Advisor for MetaTrader 5 developed using a grid trading logic, combining risk control, adaptive intelligence, and automatic profit management. Proven High Performance With over   1800 simulated trades   and a   Profit Factor of 2.45 , EA_Fibo stands out for its strong market adaptability and robust defense strategy. Its   automatic recovery system   ensures uninterrupted operation even after MetaTrade
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
USDJPY focused Breaker
Kyo Tani
Experts
The USDJPY Focused Breaker is designed specifically for the H1 (1-hour) timeframe of the USDJPY currency pair, based on Channel-Break FX technology. The trend channel is identified using an AI model, which employs a 1D convolutional neural network (CNN) to recognize market trends. Key features of this version include: Optimization : Enhanced strategies for opening and closing positions. Timeframes and Pairs : Usable on M30, H1, H4, and D1 timeframes and across multiple currency pairs including
GoldTrend ExpertAI
Napat Petchsrikul
Experts
Welcome to GoldTrend ExpertAI, your go-to solution for successful trading in the XAUUSD pair (GOLD) using cutting-edge Artificial Intelligence techniques coupled with a myriad of indicators including ADX, Moving Averages, and Price Action detection. Developed by a seasoned team with over a decade of trading experience, GoldTrend ExpertAI boasts a unique strategy tailored to optimize risk management, ensuring every position is safeguarded with Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) mechanisms, while
Exotic Adrenalin
Ivan Simonika
Experts
Exotic Bot   is a multi -cream multifunctional adviser working on any time frame and in any market conditions. The robot’s work is taken as a system of averaging with the non -geometric progression of the construction of a trading grid. Built -in protection systems: special filters, spreading, internal restriction of trading time. Building a trading grid, taking into account important internal levels. The ability to configure trading aggressiveness. Work postponed orders with trailing orders. T
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experts
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) ️ Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability r
Prime Trader
Abderrahmane Benali
Experts
PrimeTrader EA – Advanced Trading Expert Advisor PrimeTrader EA is a professional Expert Advisor that combines multiple powerful indicators to generate precise entry and exit signals. It is designed to adapt to different market conditions, with advanced trade management features and a built-in info panel to keep you updated on your account status in real time. * Introductory Offer : the current price is only   79 USD   After the first 10 purchases, the price will increase to   139 USD , and grad
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
Brent Oil
Babak Alamdar
3.67 (9)
Experts
« Deux conseillers experts, un seul prix : alimentez votre réussite ! » Brent Oil Scalping Expert + Brent Oil Swingy Expert dans un seul expert-conseil    Live signal Ce prix est temporaire pendant la durée de la promotion et sera augmenté prochainement Prix ​​final : 5000 $ Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel, le prochain prix est -->> 1120 $ Bienvenue dans le pétrole Brent Le conseiller expert Brent Oil est une centrale électrique, conçue pour maîtriser les marchés volatils
EA Alpha Expert
Jonatas Da Silva Cruz
Experts
Eu tentei muitas coisas na negociação forex no passado e aprendi muito nos últimos 3,5 anos. Tentei   varias  ferramentas para negociação manual e nao tive muito sucesso. Sempre fui fascinado com o mercado forex, . A integração dos dados de volume é uma característica única e aumenta muito a qualidade das decisões comerciais do Expert Advisor. E sim, você tem que lembrar que os resultados do backtest não são os mesmos que resultados ao vivo. Mas aqui eles estão muito próximos. agora o único Exp
Quantum marti
Bryson Brave Nyungu
Experts
Quantum Marti is an intelligent trading bot designed to trade Gold (XAUUSD) automatically with precision and consistency. Built on advanced algorithms and a proven Martingale recovery strategy, it helps traders maximize profits while minimizing risks through smart money management and protective features. Key Features & Advantages Automated Trading – Executes trades 24/7 with no emotions, giving you consistent performance. Martingale Strategy – Recovers from losing trades by adjusting lot sizes
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Dc Invest Matrix One Gold Enhanced
Danh Chinh Luu
Experts
Here’s an in- depth performance analysis in English for the DC Invest Matrix One Gold Enhanced bot , tested from January 1, 2025 to May 12, 2025 , using: Initial capital : $ 1,000 Fixed lot size : 0.1 lots per trade All trades have SL & TP No martingale or grid strategy used General Performance Metric Value Interpretation Total Net Profit $ 6,841.08 Strong profit, + 684% in ~ 4.5 months. Gross Profit $ 40,409.16 Bot captured large upward moves. Gross Loss -$ 33,568.08 Still high, but control
Investologic
SAUD ALHINDAL
Experts
Investologic Trading robot MetaTrader5 PC platform  The EA is for the  professional traders. Users   MUST do some intensive test   using "strategy tester" to fit user's needs and to confirm that this EA will works for you.  Trend following EA and artificial inelegance that have the ability to trade on motive waves and skip the volatile choppy market, the EA work with any symbol market or timeframe in the MT5 platform ex. FOREX, GOLD, OIL, STOCKS, INDEXES, NASDAQ, SPX500, Bitcoin & Crypto. Th
Bitcoin Trading MT5
Sinh Nguyen Tran Hoang
Experts
Bitcoin Trading  My Expert Advisor trade Bitcoin on H1 time frame, Base on ADX indicator,  Bollinger Bands indicator, and follow the trend. stop loss 31 usd/0.01 bitcoin take profit 19 usd/0.01 bitcoin (0.01 lot) Min deposit: from 300 usd Profit: 100%/year. Draw Down: < 35% Input Setting to test my EA: - Lots: 0.01 - Stoploss: 31 usd/0.01 bitcoin or 3100 usd/bitcoin depend on your broker and your account (adjust to the correct ratio and do not change) - Takeprofit:  19 usd/0.01 bitcoin or 1900 u
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
Hachidori
Noriyuki Suzuki
5 (2)
Experts
Hachidori EA is a trend-following expert advisor that performs dip buying and rally selling. It supports EURUSD, USDJPY, GBPUSD, and AUDUSD , and automatically configures parameters for trading based on the selected currency pair in the EA settings. By default, it targets a profit of around 3 to 6 pips per trade , but aims to capture larger gains using a trailing stop depending on market movements. Once a currency pair is selected, the EA trades consistently regardless of the chart's timeframe,
FREE
FundPass Pro
Faith Wairimu Kariuki
5 (1)
Experts
Expert Advisor noté 5 étoiles — FundPass Pro Présentation de FundPass Pro : le système de trading IA ultime pour tous les types de comptes et les défis des prop firms ️ Important : Pour fonctionner avec tous les types de comptes (comptes personnels et comptes d’évaluation de prop firms inclus), il est impératif d’activer l’option « Mode Prop Firm » dans les paramètres de l'utilisateur. Si cette option n’est pas activée, vous risquez de ne pas respecter les règles strictes imposées par les
AI Neural Nexus EA MT5
John Dickenson
Experts
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
SpaceX EA Bot
Allan Munene Mutiiria
Experts
SpaceX EA Bot is a tool that combines volume , trend , price action and intensity indicators and finds the best trades available to take for the system to be effective. It incorporates the best trading strategies to predict the most accurate trend and automatically places trades respectivelly. Here is the best part of the Bot - if the prediction fails, it MANAGES the trades to breakeven and then trails the trades afterwards, and of course, this setting is left for the user to decide, and manages
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
Uni Bot
Andriy Sydoruk
2.73 (33)
Experts
Uni Bot   is a trendy neural network trained bot. An expert system based on a neural network based on a new specially developed architecture (T-INN) Target-IntelNeuroNet. For this variant of the Expert Advisor to work, there is no need to download the file of the trained neural network, since for the ease of use by the end user of the neural network forex bot, most users encoded a number of neural networks in the body of the bot. But in order for the bot to better adapt to the specific history
Bitcoin Scalp Pro MT5
Profalgo Limited
4.5 (8)
Experts
Promotion actuelle : Plus qu'un seul à 549$ Prix ​​final : 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre «   Ultimate EA Combo Package   » sur notre   blog promotionnel   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro est un système de trading unique sur le marché.  Il se concentre entièrement sur l'exploitation de la volatilité du marché Bitcoin en négociant les cassures des niveaux de support et de résistance. L'EA se concentre sur la sécurité
Xeeru AI synthetic index bot
David Jose Lopez Onate
Experts
Works only in Crash 300 on Deriv Broker, Timeframe M1 Xe eru   is a cutting-edge algorithmic trading software developed in Python and mql5 for Deriv MT5 designed to profit in Crash 300 Index using sophisticated mathematical and statistical models of prediction and probability, implementing the fascinating power of Artificial Intelligence (AI). xeeru.com   Our way of dealing with the market  is radically different from the majority of commercial trading systems which are based mostly on linear la
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Gold Super Trends AutoTrader Robot
Hesham Ahmed Kamal Barakat
5 (5)
Experts
60% Discount General description; This EA is made to be used in the Gold market. It's made for trading Gold in mind. This Trading Robot is based on more than 14 years of winning patterns and will open trades by the minute, 24 hours a day. It will handle everything, from opening positions, closing them, managing risk. Features; - Timeframe-Less Expert Advisor that works by the second and recalculate everything with whichever situation that might exist. - Dynamic market watcher that adjust itse
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Bonjour à tous les traders ! Je suis Quantum Queen, la nouvelle recrue de la famille Quantum des Expert Advisors. Ma spécialité ? L'OR. Je trade la paire XAUUSD avec précision et confiance, vous offrant des opportunités de trading inégalées sur le marché de l'or. Je suis là pour vous prouver que je suis l'Expert Advisor en trading d'or le plus avancé jamais créé. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prix
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Quantum Baron EA Il y a une raison pour laquelle le pétrole est appelé l'or noir — et maintenant, avec Quantum Baron EA, vous pouvez l'exploiter avec une précision et une confiance inégalées. Conçu pour dominer le monde à indice d'octane élevé du XTIUSD (pétrole brut) sur le graphique M30, Quantum Baron est votre arme ultime pour monter de niveau et trader avec une précision d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setu
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Machine d'Apprentissage + Modèle d'Apprentissage XGBoost +112 IA Payantes et Gratuites + Système de Vote + Prompts Externes et Éditables) Alors que la plupart des EA sur le marché prétendent utiliser "l'IA" ou les "réseaux de neurones" mais n'exécutent en réalité que des scripts de base, Aria Connector EA V4 redéfinit ce que signifie le trading véritablement alimenté par l'IA. Ce n'est pas de la théorie, pas du battage médiatique marketing, c'est une connexion directe e
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Il se concentre sur les paires corrélées telles que AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD et EURGBP , profitant du retour du prix vers sa moyenne après de fortes tendances. Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour recevoir les instructions complètes d’installation. Signal en direct:  CLIQUEZ ICI Prix actuel — seulement 1337 $ pour les 10 prochains acheteurs. Prix final : 2
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANT   : Ce package ne sera vendu au prix actuel que pour un nombre très limité d'exemplaires.    Le prix va monter à 1499$ très rapidement    +100 stratégies incluses   et plus à venir ! BONUS   : À partir de 999$ ou plus --> choisissez  5     de mes autres EA gratuitement !  TOUS LES FICHIERS CONFIGURÉS GUIDE COMPLET DE CONFIGURATION ET D'OPTIMISATION GUIDE VIDÉO SIGNAUX EN DIRECT EXAMEN (tiers) Bienvenue dans le SYSTÈME D'ÉCLATEMENT ULTIME ! Je suis heureux de vous présenter l'Ultimat
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Présentation d'AIQ Version 3.0+ — L'Intelligence de Trading Autonome la Plus Avancée Jamais Créée J'ai le plaisir de présenter AIQ (Intelligence Autonome) Version 3.0+, un bond monumental dans la technologie de trading alimentée par l'IA. Cette version offre un accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, de nouveaux rôles d'Analyste/Gestion
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (13)
Experts
MultiWay EA est un système de trading automatisé intelligent et efficace, basé sur une puissante stratégie de retour à la moyenne. Grâce à une large diversification sur neuf paires de devises corrélées (et même certaines typiquement “tendancielles”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP et GBPCAD — il capture les mouvements de prix revenant à la moyenne après de forts impulsions directionnelles. Après l’achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir les inst
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
Dynamic Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
5 (4)
Experts
️ Déjà propriétaire du  Boring Pips EA  ? Vous êtes éligible à une   réduction supplémentaire de 30 %   ! Contactez-nous pour en savoir plus : Comment réclamer votre remise (rebate) Le second mandat de Trump   a ravivé une vague de politiques commerciales agressives, commençant par le retour de tarifs douaniers massifs qui secouent les marchés mondiaux. Les tensions au Moyen-Orient   se sont intensifiées — plus récemment entre   Israël et l’Iran   — ce qui pourrait influencer la haus
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.41 (17)
Experts
NEXUS — un Expert Advisor qui évolue avec le marché Beaucoup d’EAs fonctionnent… jusqu’à ce que le marché change. La raison est souvent simple : ils utilisent des règles fixes comme « acheter avec RSI < 30 ». Cela fonctionne un temps puis devient inefficace lorsque le régime change. NEXUS combine des règles quantitatives avec une validation hors échantillon : il construit en temps réel des combinaisons à partir des données. Il analyse un historique configurable (par exemple 500 périodes en H1 o
Mean Machine
William Brandon Autry
4.95 (38)
Experts
Présentation de Mean Machine GPT Version 9.0+ — Un Bond Révolutionnaire dans la Technologie de Trading IA Je suis fier d'annoncer la mise à jour la plus significative de Mean Machine GPT à ce jour : la Version 9.0+. Cette version révolutionnaire introduit l'accès à plus de 300 modèles d'IA, y compris plus de 55 modèles d'IA intégrés GRATUITS, plus des modèles premium comme le puissant nouveau Grok 4, des capacités de recherche web massivement améliorées, le nouveau rôle d'Analyste, des vérifica
Doctor Winston mt5
Nadiya Mirosh
5 (1)
Experts
Doctor Winsto n Bot Description General Features: Name: Doctor Winston Type: State-of-the-art Forex trading bot Tools: Supports most currency pairs and trading instruments Timeframe: Can work on any timeframe Bot Settings: Money Management: MMOn: Enable/disable money management (true/false) DefaultVolume: Default trade volume (0.01) MMCalc: Basic amount for money management (1000) Indicators: ALength, BLength, CLength, DLength, ELength: Parameters for different indicators by length ADimension
Remstone
Remstone
5 (1)
Experts
Remstone n'est pas un Expert Advisor ordinaire.   Il allie des années de recherche et de gestion d'actifs. Live:   Startrader   Darwinex   Tickmill Price will increase by $1,000 every positive year. 2026 price: $3,000 Depuis 2018   , ma dernière société, Armonia Capital, a fourni le signal ARF à Darwinex, un gestionnaire d'actifs réglementé par la FCA, levant 750 000 $. Maîtrisez 6 classes d'actifs avec un seul EA ! Aucune promesse, aucune illusion. Mais une vaste expérience du terrain. Rejoign
Ape Alpha Propfirm Edge
Jacob Hooper
Experts
À propos de APE (Alpha Prop Edge) APE (Alpha Prop Edge) est un Expert Advisor (EA) basé sur une stratégie de retour à la moyenne . Il est conçu pour détecter les mouvements de prix excessifs et réagir avec une logique contrarienne selon des conditions prédéfinies. Le système intègre des mécanismes de gestion du risque, tels qu’un limiteur de perte quotidienne et une fonction de clôture automatique en cas de profit. Les utilisateurs peuvent ajuster les paramètres en fonction de la taille du comp
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experts
Bonnitta EA est basé sur la stratégie Pending Position (PPS) et un algorithme de trading secret très avancé. La stratégie de Bonnitta EA est une combinaison d'un indicateur personnalisé secret, de lignes de tendance, de niveaux de support et de résistance (action sur les prix) et de l'algorithme de trading secret le plus important mentionné ci-dessus. N'ACHETEZ PAS UN EA SANS AUCUN TEST EN ARGENT RÉEL DE PLUS DE 3 MOIS, IL M'A PRIS PLUS DE 100 SEMAINES (PLUS DE 2 ANS) POUR TESTER BONNETTA EA E
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (6)
Experts
Zenox is a state-of-the-art AI multi-pair swing trading robot that follows trends and diversifies risk across sixteen currency pairs. Years of dedicated development have resulted in a powerful trading algorithm. I used a high-quality dataset starting from the year 2000 up to today. The AI was trained on a server using the latest machine learning techniques, followed by reinforcement learning. This process took multiple weeks, but the results are truly impressive. Zenox always uses predefined s
The Forex Exchanger MT5
Fabio Cavalloni
5 (6)
Experts
All explainations about the strategy:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/747470 Live signals:  Main account:  https://www.mql5.com/en/signals/1416185 Second account:  https://www.mql5.com/en/signals/2111323 Here I will explain only the EA inputs part. This EA will be consistently updated with new and unpredictable things that can bring its performance to a better level every day! Buying this EA you will not only got a powerful automatic trading system, but also all knowledge and experience I'v
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experts
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Scalping Gold xauusd
Komila Safarova
Experts
Présentation de l’EA Cet Expert Advisor (EA) a été développé pour le trading automatisé sur XAUUSD (Or) en combinant les niveaux de Fibonacci , la théorie des vagues d’Elliott et les croisements EMA (25/100) . Il est optimisé pour fonctionner efficacement sur des comptes Cent , ce qui permet une gestion plus flexible des risques et de la taille des positions. Principales caractéristiques Configuration simple – fichier de configuration prêt (.set) disponible sur demande Gestion des risques – opt
Sora Adaptive MT5
Zaky Hamdoun
Experts
Sora Adaptive – Une nouvelle façon intelligente de contrer la tendance Sora Adaptive est un expert advisor (EA) de nouvelle génération, ultra-réactif et conçu pour le trading FOREX de haute performance. Développé depuis zéro avec des algorithmes adaptatifs avancés, des mathématiques non linéaires et des techniques d’optimisation inspirées du quantum computing, Sora n’est pas un simple robot de trading – c’est l’arme secrète des traders éclairés. Au cœur de son fonctionnement, Sora identifie, an
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
4 (36)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: Best Pairs (default settings) High-risk   performance Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the late
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experts
Jackal Expert Advisor – Stratégie de trading En live depuis 4 mois Après l'achat, tous mes produits resteront gratuits à vie.  Télécharger le fichier de configuration Or M1 | Compte ECN : Compatible avec tout broker 1. Stratégie de piège de rupture Une fois les conditions de marché confirmées, l'EA place deux ordres en attente simultanés dans des directions opposées : Un ordre Buy Stop au-dessus du prix actuel Un ordre Sell Stop en dessous du prix actuel Cette configuration garantit que l'E
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
Le BigBoss Ultra Z Scalper EA est un EA de scalping précis pour la paire EUR/USD sur l'unité de temps M5 (5 minutes). BigBoss Scalper Ultra Z est un Expert Advisor (EA) spécialement conçu pour les stratégies de scalping de précision sur la paire EUR/USD, fonctionnant sur la plateforme MetaTrader 5 avec l'unité de temps M5 (5 minutes). Cet EA est conçu pour les traders recherchant une exécution rapide et une gestion du risque maîtrisée, car il utilise un Take Profit de 12 pips et un Stop Loss d
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experts
CRYSTAL AI PRO v7.21 — Expert Advisor MT5 Présentation Système automatisé pour XAUUSD (or) et principales paires Forex . Gère entrées, SL/TP, trailing et contrôle du drawdown selon des règles claires. Aucune garantie de profit ; voir l’avertissement sur les risques. Exigences Plateforme : MetaTrader 5 Compte : ECN/RAW recommandé Connexion : 24/7 (VPS conseillé) Unités de temps : M1–H4 Mise en route Activer Algo Trading . Attacher l’EA au graphique (un symbole par graphique). Dans Inputs, AI_Ac
Plus de l'auteur
Moving Average RSI EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Moyenne mobile et RSI EA Présentation de la moyenne mobile et du RSI EA, votre compagnon de trading ultime conçu pour exploiter la puissance de l'analyse technique pour des performances de trading optimales sur le marché Forex.** Principales caractéristiques: Doubles croisements de moyenne mobile :   L'EA utilise deux moyennes mobiles pour identifier les tendances du marché et générer des signaux d'achat ou de vente. Les croisements de ces moyennes mobiles fournissent des indicateurs robuste
FREE
Close All Button EA
Abraham Theuri Wangui
5 (4)
Utilitaires
Présentation du bouton utilitaire MQL5 - la solution ultime pour une gestion des transactions sans effort ! En un seul clic, vous pouvez fermer instantanément toutes les positions ouvertes, rendant votre expérience de trading plus fluide et plus efficace que jamais. Cet outil innovant est conçu avec la simplicité à l’esprit, garantissant qu’il est facile à utiliser pour les traders de tous niveaux. Que vous soyez un professionnel chevronné ou un débutant, le bouton utilitaire MQL5 offre un moy
FREE
Scalpie
Abraham Theuri Wangui
Experts
Présentation de Scalpie, votre compagnon de scalping ultime dans le monde du trading. Conçu pour exploiter la puissance du Relative Strength Index (RSI), Scalpie est plus qu'un simple conseiller expert ; c'est votre allié stratégique pour naviguer sur les marchés avec précision et confiance. Conçu pour les comptes couverts, Scalpie intègre des mécanismes sophistiqués de stop loss et de take profit pour protéger vos investissements tout en maximisant les gains potentiels. Que vous négociiez des
Envelopes RSI Scalper EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Envelopes & RSI Scalper EA Introducing the Envelopes & RSI Scalper EA, a cutting-edge expert advisor designed to make precise, high-frequency trades using advanced technical indicators and smart risk management techniques. Key Features: Envelopes Indicator Integration: The EA leverages the Envelopes indicator to identify optimal entry and exit points. By detecting price levels relative to moving average bands, the Envelopes indicator helps pinpoint potential breakouts and reversals, crucial
Infinity Scalper EA MT5
Abraham Theuri Wangui
Experts
The Infinity Scalper EA is a cutting-edge automated trading system designed to leverage precision scalping strategies for consistent profitability in forex markets. Drawing inspiration from the limitless potential of infinity , this expert advisor embodies the concept of boundless opportunities in trading, where precision, adaptability, and persistence converge to create a robust tool for traders. Infinity in Trading Much like the mathematical concept of infinity, the forex market operates in an
Deepseek Maximus AI EA
Abraham Theuri Wangui
Experts
Deepseek Maximus AI MT5 Expert Advisor Where Algorithmic Precision Meets Precious Metals Mastery   FOREX Pairs Supported: Metals : XAUUSD, XAGUSD Majors : EURUSD, GBPUSD, USDJPY Commodity Pairs : AUDUSD, USDCAD Indices : NAS100, US30 (via CFD brokers) Revolutionary Features Category Industry-First Innovations Risk Management - ATR-trailing stops - Drawdown circuit breaker - News impact auto-freeze Execution 19ms latency VPS-ready code Anti-slippage ICEberg algorithms Reporting SMART Dash
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis