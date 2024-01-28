Hitech MT5
- Experts
- Salavat Yulamanov
- Version: 1.10
- Activations: 15
-
- Haute technologie !
- Conseiller professionnel pour un profit maximum avec un risque minimum !
- Votre clé pour la stabilité du marché :
- Notre conseiller en trading combine la puissance du trading algorithmique et une analyse approfondie du marché. Le système fonctionne exclusivement à partir de niveaux de support et de résistance mondiaux, qui sont formés sur la base de données à long terme, garantissant la plus grande précision des entrées. Il ne s’agit pas simplement de niveaux : ce sont des « zones de puissance » où la probabilité d’un rebond des prix est maximale, ce qui minimise les faux signaux et augmente la fiabilité de chaque transaction.
- Filtres uniques pour des offres parfaites :
- En plus des niveaux, le système utilise des indicateurs exclusifs développés par nos traders avec plus de 10 ans d'expérience. Ces outils analysent :
- Structure de tendance (définition de la phase du marché),
- Volatilité (filtrage des mouvements de bruit),
- Volumes (confirmation de la force du signal).
- Ce n'est qu'après avoir passé tous les filtres que le conseiller ouvre une transaction qui garantit la qualité plutôt que la quantité.
- Stratégie de réseau intelligent :
- Pour augmenter les profits, une grille de commandes adaptative avec une fonction de clôture partielle a été mise en place :
- Moyenne à des niveaux élevés - ajout de commandes uniquement dans les zones avec une forte probabilité d'inversion.
- Prise de bénéfices automatique – fermeture d’une partie des positions dès l’atteinte des niveaux cibles, protection des dépôts.
- Étape de grille dynamique - la distance entre les commandes s'adapte à la volatilité, réduisant ainsi les risques.
- Des avantages qui seront appréciés aussi bien par les débutants que par les professionnels :
- Pas d'émotions, pas d'erreurs - trading strictement selon l'algorithme.
- Signaux
- myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn
- Pour les paires de devises de restauration, vous pouvez utiliser un lot accru d'AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD.
- utiliser le lot minimum GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD
- Délai : M15
- Paramètres
-
- Corriger le lot si AutoMM=0 Lots=0.01
-
- Pour l'autolot, utilisez le solde d'équité
- AutoMM. Agressif=1 000, Conservateur=7 000. 5000
- Recovery Mode True Fermeture partielle de la grille générale des commandes
- Rapport de Martin 2,5 Coefficient de multiplication d'ordre
- Paramètres de niveau de la grille FirstNumber Lignes de support à 3 niveaux
- Mode multidevise OneChartSetup USDCAD, NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD
- Avant d'acheter un scalper, soyez conscient des risques possibles lors du trading
- Ne négociez pas avec l'argent emprunté et le dernier argent
- Les performances passées ne garantissent pas la rentabilité future
L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note