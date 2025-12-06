Indicateurs: JPTrend indicator

JPTrend indicator:

L'indicateur calcule les lignes de résistance et de support et émet des alertes lorsque le prix les atteint.

JPTrend indicator

Author: Xynium

 

bon travail, je vais tester immédiatement

merci pour votre travail

 

Nous vous remercions.

 
Automated-Trading:

Indicateur JPTrend:

Auteur : Xynium

très bon

merci

 
Merci de votre attention.
 

Chic-moderne !

 

Par exemple, il y a des lignes qui coïncident presque l'une avec l'autre, la capture d'écran le démontre parfaitement (deux lignes de support bleues).

Mais ce n'est en aucun cas une critique, mais juste mon opinion sur la façon de mieux développer l'indicateur.

 
Je vous remercie de votre attention.
 
Très bien, mais ajoutez peut-être la possibilité d'afficher les lignes précédentes que le prix a cassées - parce qu'elles se sont transformées de résistance en soutien et vice versa.
 
Je propose de dessiner les niveaux précédents avec des lignes horizontales
 

Comment appeler le handle de l'indicateur dans l'Expert Advisor. J'ai essayé - Handle=iCustom(NULL,PERIOD_D1, "Examples\\NCustom JPTrend".) ; Le compilateur ne voit pas d'erreurs, mais le robot ne fonctionne pas non plus.

