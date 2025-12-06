Indicateurs: JPTrend indicator
bon travail, je vais tester immédiatement
merci pour votre travail
Nous vous remercions.
Auteur : Xynium
très bon
merci
Merci de votre attention.
Chic-moderne !
Par exemple, il y a des lignes qui coïncident presque l'une avec l'autre, la capture d'écran le démontre parfaitement (deux lignes de support bleues).
Mais ce n'est en aucun cas une critique, mais juste mon opinion sur la façon de mieux développer l'indicateur.
Je vous remercie de votre attention.
Très bien, mais ajoutez peut-être la possibilité d'afficher les lignes précédentes que le prix a cassées - parce qu'elles se sont transformées de résistance en soutien et vice versa.
Je propose de dessiner les niveaux précédents avec des lignes horizontales
Comment appeler le handle de l'indicateur dans l'Expert Advisor. J'ai essayé - Handle=iCustom(NULL,PERIOD_D1, "Examples\\NCustom JPTrend".) ; Le compilateur ne voit pas d'erreurs, mais le robot ne fonctionne pas non plus.
L'indicateur calcule les lignes de résistance et de support et émet des alertes lorsque le prix les atteint.
