Dans les bouteilles, j'ai essayé de résoudre le problème en installant différentes dépendances, notamment directx, car je me souviens avoir pensé que directx pourrait avoir quelque chose à voir avec les objets graphiques de MT5, mais je ne suis pas sûr que ce soit exact.
Tobias Johannes Zimmer #319:
Only the last it rectangle visible.
Tobias Johannes Zimmer #318:
Parce que le sélecteur de couleurs ne s'ouvre pas.
Essayez "F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466
J'ai Debian13 avec xfce dans ma virtualisation de test :
Installé (uniquement avec Depends, pas de Suggests ou Recommends)
à partir du dépôt Debian, pas de winehq.org.
Extraction de wine-gecko-2.47.4 et wine-mono-9.4.0 dans /opt/wine
C'était suffisant pour que
pour démarrer normalement.
Mais l'indicateur Fractales n'était pas affiché.
Livré
Copié les fichiers consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf de .wine/drive_c/windows/Fonts d'une autre VM (avec wine from winehq.org) et les a assignés à .wine/drive_c/windows/Fonts.
et écrit
Fractals est maintenant affiché.
En fait, j'ai réussi à le faire fonctionner en suivant ces étapes (je suis sur CachyOS) et je suis novice en matière de Linux.
1. Installation de Bottles et création d'une bouteille (application)
2. Téléchargement de l'installation de mt5 pour Windows à partir du site original de mql5 (d'autres versions donnaient des erreurs de proxy pendant l'installation).
3. Dans le bootle, le "runner" est "ge-proton10-25", que j'ai téléchargé depuis la page d'accueil du bootle (Preferences => Runner).
4. Dans les paramètres de la bouteille metatrader5, j'ai changé pour windows 11.
5. Les dépendances bootle que j'ai téléchargées sont : dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Exécutez mt5.exe dans la bouteille de metatrader5 que je viens de créer.
7. Ensuite, dans les paramètres de la bouteille, vous pouvez ouvrir un terminal, taper "winecfg", dans la nouvelle fenêtre, allez dans graphics et ajustez le "dpi" en fonction du zoom que vous voulez donner à votre mt5, le mien est à 96 (j'ai eu le même problème de zoom lorsque j'ai essayé de l'installer avec lucris, maintenant il fonctionne très bien).
C'est ce qui a fonctionné pour moi, j'essaie et je code différentes choses et cela semble fonctionner correctement.
Si vous avez hyprland la solution est d'utiliser une machine virtuelle avec windows11 installé, j'ai essayé plusieurs choses mais metatrader5 sur hyprland ne fonctionne tout simplement pas.
Pour la machine virtuelle, j'ai utilisé KVM, Qemu et virt-manager.
Phénomène d'erreur : le texte sur les axes de coordonnées (axes horizontaux et verticaux) est manquant.
Raison de l'échec : redémarrage après la mise à jour de mt5.
Essayé et vrai :
1) Mise à jour de debian v12 vers v13. la mise à jour a échoué, réinstallation de debian v13.
2) Téléchargement de mt5linux.sh depuis mql5.com et installation, l'échec est toujours le même. Mais à ce stade, c'est un peu différent.
Juste après l'installation, eur/usd, xau/usd, usd/rmb sont capables d'afficher le texte sur les axes.
Après avoir importé le fichier .json de la devise personnalisée "CSI 300", chargé le modèle d'interface, copié le fichier de données historiques et entré mt5, le défaut apparaît.
3) Déplacer le répertoire ~/.mt5, réinitialiser winecfg, ré-exécuter mt5linux.sh. La panne réapparaît.
Environnement de travail actuel :
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
noyau 6.12.57+debian13-amd64 (64 bits)
wine64 v10.0~repack-6
Problème trouvé : problème de fenêtres/polices.
Effacer les fichiers dans Polices, problème résolu.
Restaurer les fichiers dans Polices, le problème reprend.
Votre code est bogué. Comment pouvez-vous espérer avoir 4 rectangles portant tous le même nom ?
Veuillez également signaler ici les problèmes qui sont spécifiquement liés à Wine/Linux.
Problème résolu.
1) Vider les fichiers du répertoire windows/Fonts
2) Copier simsun.ttc dans ce répertoire !
Le problème est alors rétabli.