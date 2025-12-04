Scripts: Objects Description Activator
Objects Description Activator:
Active la "Description des objets graphiques" pour les non-programmeurs. Pour toute fenêtre graphique ouverte.
Author: FinGeR