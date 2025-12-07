Indicateurs: MA mass cloud
Pourriez-vous faire une version mq4, cela semble très intéressant.
toddanderson:En effet, je suis désolé, j'ai essayé mais je ne peux pas. J'ai oublié que l'autre était MQL4.
Puisqu'il ne s'agit que d'un nombre de MA superposés,
Si beaucoup de MA sont affichés ordinairement, je penserai que c'est suffisant.
et désolé pour mon mauvais anglais.
Bonjour, j'ai vu et téléchargé votre indicateur MA nass cloud. Je le trouve très bien pour déterminer une tendance. Pouvez-vous me dire si vous utilisez l'indicateur pour déterminer les points d'entrée et de sortie et, le cas échéant, comment ? Merci d'avance.
VG
VG
MA mass cloud:
Nuages formés par les masses des moyennes mobiles de différentes périodes.
Author: klbeei