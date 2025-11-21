Indicateurs: AcheterVendre
AcheterVendre:
Cet indicateur montre la dernière "ligne de défense" de la tendance actuelle. Le changement de tendance est indiqué par des carrés de couleur et la direction de la tendance par des points de couleur.
Author: Nikolay Kositsin