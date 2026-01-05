Discussion de l'article "Nouveau système de publication d’articles sur MQL5.community" - page 7

Bonjour,
J'essaie de soumettre le plan d'un article pour examen. J'ai lu l'article ici : https://www.mql5.com/fr/articles/408. Le plan est dans l'éditeur, prêt à être révisé. Je clique sur le bouton "envoyer pour révision". Je reçois le message d'erreur "Article length of 1.5 pages is too low".
La documentation indique qu'un article doit comporter au moins 5 pages, mais rien n'est indiqué concernant la longueur du plan.

Existe-t-il une autre méthode pour soumettre un plan ? À quel modérateur puis-je envoyer un message privé ?

Merci d'avance pour votre aide.
 
En général, vous demandez ici si le sujet présente un intérêt, puis vous en donnez les grandes lignes. Si l'administrateur approuve le sujet, vous rédigez l'article.

Le sujet lui-même sera intéressant s'il est écrit en langage humain et pour les gens.

Cet article traite de l'application du traitement numérique du signal (DSP) dans le domaine de la négociation. Il identifie les principaux problèmes liés au bruit du marché et les limites de l'analyse technique traditionnelle, comme les filtres de retard. L'article propose le DSP comme outil d'extraction d'informations significatives à partir de données bruyantes, promettant aux traders une vision plus claire du marché et de meilleures décisions de trading.

Le passage de l'analyse temporelle, qui rend difficile l'identification des cycles et des schémas répétitifs, au domaine des fréquences, où les séries temporelles peuvent être décomposées en fréquences composantes, présente un intérêt pour les traders. La compréhension des formes d'onde et des cycles de marché permet de distinguer les tendances des fluctuations récurrentes, ce qui facilite des analyses plus précises.

En outre, l'article souligne les dangers du repliement et de la distorsion qui entraînent de faux signaux et des indicateurs imprécis, ce qui accroît le risque. La conclusion invite les opérateurs à explorer davantage les techniques DSP afin de développer des stratégies commerciales plus efficaces. Cette présentation de la théorie avec des applications pratiques rend l'article particulièrement précieux pour les traders qui cherchent à améliorer leurs stratégies.


 
Rashid Umarov #:

Je vois le texte créé par l'IA. Le sujet lui-même sera intéressant s'il est écrit en langage humain et pour les gens.

Je vous remercie pour votre réponse.
Je voudrais m'assurer que j'ai bien compris le processus : vous avez utilisé l'IA pour analyser et résumer les grandes lignes ? Est-ce exact ?

L'objectif de ce projet est de rendre les concepts avancés de la DSP compréhensibles et applicables. A cet effet, il sera rédigé en anglais simple, avec des exemples et des analogies pour communiquer les concepts.

Merci pour votre aide.

 
Kyle Young Sangster #:
L'objectif de ce projet est de rendre compréhensibles et accessibles les concepts avancés de DSP. À cette fin, il sera rédigé en anglais simple, avec des exemples et des analogies pour transmettre les concepts.

Merci pour votre aide.

OK, allez-y, écrivez-le et voyons ce que vous avez trouvé.

 
Je souhaite écrire un article sur les écarts de juste valeur et le trading dans les écarts de juste valeur en utilisant des blocs d'ordres et des changements de structure de marché, cet article décrira les différents types d'écarts de juste valeur, comment ils peuvent être validés et comment exécuter des transactions sur eux et aussi ce à quoi il faut s'attendre dans les écarts de juste valeur.
 
Eugene Mmene les décalages de structure de marché. Cet article décrira les différents types de gaps de juste valeur, la manière de les valider et d'exécuter des transactions sur ceux-ci, ainsi que ce à quoi on peut s'attendre avec les gaps de juste valeur. J'aimerais qu'un modérateur approuve ce sujet afin que je puisse commencer immédiatement.
  1. Nous, les modérateurs, ne pouvons pas le faire,
  2. Va sur https://www.mql5.com/en/articles
    où tu trouveras en haut à droite : "New article" ou "Add new article".
  3. Clique dessus et tu peux alors commencer la procédure.
Carl Schreiber #:
  1. Nous, les modérateurs, ne pouvons pas le faire,
  2. Allez sur https://www.mql5.com/en/articles
    en haut à droite il y a : "Nouvel article" ou "Ajouter un nouvel article".
  3. Cliquez dessus et vous pourrez alors commencer la procédure.
"Nous vous recommandons de soumettre immédiatement le plan de l'article au modérateur pour qu'il l'examine et l'approuve.
 

Il existe une commande appelée "soumettre à l'inspection".


 
Eugene Mmene structure du marché, cet article décrira les différents types d'écarts de juste valeur, comment ils peuvent être confirmés et comment les trader ainsi que ce à quoi il faut s'attendre sur les écarts de juste valeur J'apprécierais qu'un modérateur approuve ce sujet afin que je puisse commencer immédiatement.

Avant d'écrire un article, faites une recherche sur le site sur ce sujet. Par exemple, des articles comme celui-ci se trouvent ici.

Cela vous permettra de comprendre :

  • comment les articles doivent être rédigés
  • les sujets déjà traités
