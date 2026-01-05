Discussion de l'article "Nouveau système de publication d’articles sur MQL5.community" - page 7
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
J'essaie de soumettre le plan d'un article pour examen. J'ai lu l'article ici : https://www.mql5.com/fr/articles/408. Le plan est dans l'éditeur, prêt à être révisé. Je clique sur le bouton "envoyer pour révision". Je reçois le message d'erreur "Article length of 1.5 pages is too low".
La documentation indique qu'un article doit comporter au moins 5 pages, mais rien n'est indiqué concernant la longueur du plan.
Existe-t-il une autre méthode pour soumettre un plan ? À quel modérateur puis-je envoyer un message privé ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour,
J'essaie de soumettre une ébauche d'article pour examen. J'ai lu l'article ici : https://www.mql5.com/fr/articles/408. Le résumé est dans l'éditeur et prêt à être révisé. Je clique sur le bouton "submit for review". J'obtiens une erreur "La longueur de l'article de 1,5 page est trop courte".
La documentation indique que l'article doit faire au moins 5 pages, mais elle ne dit rien sur la longueur de l'ébauche.
Existe-t-il un autre moyen de soumettre une ébauche ? À quel modérateur puis-je envoyer un message privé ?
Merci d'avance pour votre aide.
En général, vous demandez ici si le sujet présente un intérêt, puis vous en donnez les grandes lignes. Si l'administrateur approuve le sujet, vous rédigez l'article.
Bonjour,
J'essaie de soumettre une ébauche d'article pour examen. J'ai lu l'article ici : https://www.mql5.com/fr/articles/408. Le résumé est dans l'éditeur et prêt à être révisé. Je clique sur le bouton "submit for review". J'obtiens une erreur "La longueur de l'article de 1,5 page est trop courte".
La documentation indique que l'article doit faire au moins 5 pages, mais elle ne dit rien sur la longueur de l'ébauche.
Existe-t-il un autre moyen de soumettre une ébauche ? À quel modérateur puis-je envoyer un message privé ?
Merci d'avance pour votre aide.
Le sujet lui-même sera intéressant s'il est écrit en langage humain et pour les gens.
Le passage de l'analyse temporelle, qui rend difficile l'identification des cycles et des schémas répétitifs, au domaine des fréquences, où les séries temporelles peuvent être décomposées en fréquences composantes, présente un intérêt pour les traders. La compréhension des formes d'onde et des cycles de marché permet de distinguer les tendances des fluctuations récurrentes, ce qui facilite des analyses plus précises.
En outre, l'article souligne les dangers du repliement et de la distorsion qui entraînent de faux signaux et des indicateurs imprécis, ce qui accroît le risque. La conclusion invite les opérateurs à explorer davantage les techniques DSP afin de développer des stratégies commerciales plus efficaces. Cette présentation de la théorie avec des applications pratiques rend l'article particulièrement précieux pour les traders qui cherchent à améliorer leurs stratégies.
Je vois le texte créé par l'IA. Le sujet lui-même sera intéressant s'il est écrit en langage humain et pour les gens.
OK, allez-y, écrivez-le et voyons ce que vous avez trouvé.
où tu trouveras en haut à droite : "New article" ou "Add new article".
en haut à droite il y a : "Nouvel article" ou "Ajouter un nouvel article".
Il existe une commande appelée "soumettre à l'inspection".
Avant d'écrire un article, faites une recherche sur le site sur ce sujet. Par exemple, des articles comme celui-ci se trouvent ici.
Cela vous permettra de comprendre :