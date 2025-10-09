Experts: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD

Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD:

L'EA identifie les écarts entre les taux de change théoriques et réels afin d'exécuter des opportunités de trading en minimisant les risques.

Author: Peter Mueller

 
Cependant, les résultats sont bons dans le backtester, mais il n'est pas possible d'ouvrir une transaction dans le test en direct.
 
C'est ce que j'ai dit dans la description et j'ai également mis un texte sur la capture d'écran, disant qu'elle ne représente pas la réalité. Les erreurs de prix qui sont abusées avec l'EA ne se produisent pas dans la réalité ou ne se produisent que très rarement.

 
Cela fonctionne très bien, merci beaucoup pour ce partage.
 
Comment puis-je l'installer ?
 
En haut à gauche du premier message, cliquez sur le lien et suivez les instructions.

 
Ce robot ne s'installe pas, merci de m'envoyer un code clair
 
Comment utiliser cet EA ? Cet EA est automatique ou je dois trader manuellement ?
 
Je lance cet EA sur le VPS de mql5.com, mais une erreur se produit : Trades '85064976' : failed instant buy 0.1 EURGBP at 0.00000 (deviation : 10) [No prices] Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
 
Remplacez simplement le nom du symbole par le nom du symbole de votre courtier. Par exemple, "EURUSD.P" au lieu de "EURUSD".
 
J'ai besoin d'un robot de trading fx

