Experts: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD
Cependant, les résultats sont bons dans le backtester, mais il n'est pas possible d'ouvrir une transaction dans le test en direct.
Jewellery Explore backtester mais ne peut pas ouvrir une transaction dans le test en direct.
C'est ce que j'ai dit dans la description et j'ai également mis un texte sur la capture d'écran, disant qu'elle ne représente pas la réalité. Les erreurs de prix qui sont abusées avec l'EA ne se produisent pas dans la réalité ou ne se produisent que très rarement.
Cela fonctionne très bien, merci beaucoup pour ce partage.
Comment puis-je l'installer ?
Ce robot ne s'installe pas, merci de m'envoyer un code clair
Comment utiliser cet EA ? Cet EA est automatique ou je dois trader manuellement ?
Je lance cet EA sur le VPS de mql5.com, mais une erreur se produit : Trades '85064976' : failed instant buy 0.1 EURGBP at 0.00000 (deviation : 10) [No prices] Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ?
Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD:
L'EA identifie les écarts entre les taux de change théoriques et réels afin d'exécuter des opportunités de trading en minimisant les risques.
Author: Peter Mueller