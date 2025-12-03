Indicateurs: Prix sur le canal de Bollinger

Prix sur le canal de Bollinger:

L'indicateur dessine les bandes de Bolinger par rapport à la moyenne mobile et la projection des barres de prix dans une fenêtre séparée.

Prix sur le canal de Bollinger

Author: Sergey Porphiryev

 
Merci pour cet indicateur, mes graphiques ont tendance à être très chargés, c'est bien de pouvoir isoler la BB de cette façon, bien joué ;)
 

le changement de tendance est un peu lent sur les bandes, comment le combiner avec un adx / rsi rapide ou même un 2ème passage de bande dans une couleur différente pour identifier le changement de tendance plus rapidement ?

 
colorer les barres si cela ne pose pas trop de problèmes, merci.
