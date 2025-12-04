Indicateurs: Percentage of Trend
Automated-Trading:
Auteur : biantoro kunarto
Bonjour Biantoro,
Je suis très intéressé par cet indicateur, mais je voudrais l'utiliser sur mon MT4. Pouvez-vous le faire sur MQL4 ? J'espère vraiment pouvoir obtenir une réponse de votre part. Je vous remercie.
Veuillez vérifier cette indi
Dossiers :
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Percentage of Trend:
Cet indicateur est utilisé pour calculer la tendance.
Author: Biantoro Kunarto