Indicateurs: Percentage of Trend

Cet indicateur est utilisé pour calculer la tendance.

Author: Biantoro Kunarto

 
Auteur : biantoro kunarto

Bonjour Biantoro,

Je suis très intéressé par cet indicateur, mais je voudrais l'utiliser sur mon MT4. Pouvez-vous le faire sur MQL4 ? J'espère vraiment pouvoir obtenir une réponse de votre part. Je vous remercie.

 
Veuillez vérifier cette indi
PercentageOfTrend_1.mq4  4 kb
