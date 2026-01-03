Discussion de l'article "Comment s'abonner aux signaux de trading" - page 116

Sergey Golubev #:

Cela dépend de la date à laquelle vous avez payé

  • si vous avez utilisé une carte bancaire, cela peut prendre quelques jours ou plus - parce qu'il s'agit d'un paiement international de toute façon ;
  • si vous avez payé en utilisant votre compte/bilan du forum MQL5 alors c'est presque immédiat.

Vous pouvez vérifier votre abonnement sur ce lien : https://www.mql5.com/fr/signals/subscriptions
Et si vous voyez votre abonnement sur ce lien, utilisez la procédure/instructions dans ce post sur HowTo.

Le paiement est effectué et apparaît dans le solde mais lorsque vous cliquez sur subscribe vous obtenez la notification "subscription failed" (image ci-dessous)
Le broker est Tickmill metatrader4 !
 
Voyez-vous un message d'avertissement rouge en haut de votre page de profil "les opérations financières sont limitées" ?

https://www.mql5.com/fr/users/yr2

Si oui, vous devez contacter le Service Desk pour supprimer cette limitation de votre compte MQL5.

Vous pourrez ensuite terminer la configuration de votre abonnement aux signaux ou vous réabonner si votre abonnement précédent a été annulé.

 
Pouvez-vous me dire quel est le problème ?
Comment puis-je savoir quel courtier utilise un fournisseur de signaux?

Dd112233 fournisseur de signaux?
Sur la page du fournisseur de signaux, le courtier et le type de compte sont indiqués.
 

Le fournisseur de signaux peut changer de courtier au fil du temps depuis qu'il a commencé à faire du copy trading ici.

 
Dd112233 fournisseur de signaux peut changer de courtier au fil du temps depuis qu'il a commencé à faire du copy trading ici.

Un signal est un dérivé d'un compte de trading. Il est techniquement impossible de changer de compte de trading (ou de courtier) pour un signal existant.

Veuillez cesser de poster des doublons persans de vos messages. Veuillez n'utiliser que la langue correspondant à la section linguistique que vous avez choisie sur le site.


 
Bonjour. Mon abonné n'a pas de copie des transactions. Il reçoit des notifications sur les transactions ouvertes et fermées. Il est indiqué "symbole non trouvé". Veuillez fournir un lien vers un tutoriel sur ce sujet, si un tel lien est disponible.
 
Cela peut être dû au fait que certains symboles ne passent pas le mapping, par ex.

-----------------------------

Sergey Golubev #:

Cela peut s'expliquer par le fait que certains caractères ne passent pas le mappage, par exemple -.

-----------------------------

Oui, j'ai Xauusd+. L'abonné n'a que Xauusd. Ai-je raison de dire que la copie n'est pas possible dans ce cas ?
