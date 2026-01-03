Discussion de l'article "Comment s'abonner aux signaux de trading" - page 116
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cela dépend de la date à laquelle vous avez payé
Vous pouvez vérifier votre abonnement sur ce lien : https://www.mql5.com/fr/signals/subscriptions
Et si vous voyez votre abonnement sur ce lien, utilisez la procédure/instructions dans ce post #1148 sur HowTo.
Le broker est Tickmill metatrader4 !
Le paiement est effectué et apparaît dans le solde, mais lorsque vous cliquez sur "subscribe", vous recevez la notification "subscription failed" (image ci-dessous)
Le broker est Tickmill metatrader4 !
Voyez-vous un message d'avertissement rouge en haut de votre page de profil "les opérations financières sont limitées" ?
https://www.mql5.com/fr/users/yr2
Si oui, vous devez contacter le Service Desk pour supprimer cette limitation de votre compte MQL5.
Vous pourrez ensuite terminer la configuration de votre abonnement aux signaux ou vous réabonner si votre abonnement précédent a été annulé.
Comment puis-je savoir quel courtier utilise un fournisseur de signaux?
Édition du modérateur
Votre question a déjà reçu une réponse. Vous avez également reçu une réponse à la même question ici. Merci d'arrêter de spammer cette question.
Le fournisseur de signaux peut changer de courtier au fil du temps depuis qu'il a commencé à faire du copy trading ici.
Un signal est un dérivé d'un compte de trading. Il est techniquement impossible de changer de compte de trading (ou de courtier) pour un signal existant.
Veuillez cesser de poster des doublons persans de vos messages. Veuillez n'utiliser que la langue correspondant à la section linguistique que vous avez choisie sur le site.
Bonjour. Mon abonné n'a pas de copie des transactions. Il reçoit des notifications sur les transactions ouvertes et fermées. Il est indiqué "symbole non trouvé". Veuillez fournir un lien vers un tutoriel sur ce sujet, s'il en existe un
Cela peut être dû au fait que certains symboles ne passent pas le mapping, par ex.
-----------------------------
Cela peut s'expliquer par le fait que certains caractères ne passent pas le mappage, par exemple -.
-----------------------------