Indicateurs: TickFlowChart

TickFlowChart:

TickFlowChart is a professional fullscreen tick chart indicator that displays price action in real-time with customizable tick-per-bar settings. Perfect for scalpers and price action traders, it features a built-in pause/scroll system to analyze historical ticks, multiple grid styles (solid, dashed, dotted), and full Strategy Tester compatibility. Clean, fast, and highly customizable.

TickFlowChart

Auteur : Salah Hachani

