Indicateurs: TickFlowChart
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
TickFlowChart:
TickFlowChart is a professional fullscreen tick chart indicator that displays price action in real-time with customizable tick-per-bar settings. Perfect for scalpers and price action traders, it features a built-in pause/scroll system to analyze historical ticks, multiple grid styles (solid, dashed, dotted), and full Strategy Tester compatibility. Clean, fast, and highly customizable.
Auteur : Salah Hachani