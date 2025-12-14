Discussion de l'article "Comment publier un produit sur le Marché" - page 54
Les règles de https://www.mql5.com/fr/market/rules stipulent qu'il est interdit :
J'ai besoin d'un lien pour ouvrir un fichier HTML sauvegardé dans le bac à sable.
Dans la description des objets graphiques, je n'ai pas trouvé la création de liens. Comment faire ?
Ou est-ce qu'ils interdisent quelque chose qui est techniquement impossible à faire ? Ou est-ce que c'était le cas avant, mais maintenant ce n'est plus autorisé, et ils ont oublié de le retirer des règles ?
Quelles sont les solutions alternatives ?
Pour l'instant, je vois une option qui consiste à afficher l'URL dans un champ de texte, que l'utilisateur doit copier et coller dans le navigateur. D'ailleurs, est-il possible de faire des copies ?
Ou ouvrir une fenêtre de sélection de fichiers, mais ne pas sélectionner le fichier, mais l'ouvrir par un clic droit. Mais c'est un peu pénible à expliquer....
Affichez le lien dans le journal de l'expert et informez l'utilisateur. Les liens y sont cliquables (double clic).
Je ne savais pas.
Mais il n'y a pas de cliquabilité pour les pages HTML sur le disque.
Rapport sauvegardé dans : C:\Users\0AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\Report-graphs.htm.
Je ne savais pas.
Mais il n'est pas possible de cliquer sur les pages HTML du disqueIl faut copier et coller dans le navigateur.
Je ne connaissais pas non plus cette fonctionnalité. Visuellement, dans le magazine, les liens ne sont pas mis en évidence, de sorte qu'il n'est pas du tout évident de cliquer dessus.
Je l'ai testé un peu et j'ai découvert que :
Ou ouvrir la fenêtre de sélection des fichiers, mais ne pas sélectionner le fichier, mais l'ouvrir en cliquant avec le bouton droit de la souris. Mais c'est un peu pénible à expliquer.....
Je l'ai fait de cette manière.
Cela ressemble à ceci.
Mais seule l'inscription "Right-click on report.htm and select Open" dans le coin gauche - je ne l'ai vue que lorsque j'ai commencé à la chercher volontairement ))
. C'est-à-dire que la plupart des gens ne la verront pas et agiront par intuition. Dans la description, je ferai une capture d'écran de ce type - j'espère qu'ils s'en souviendront.
À mon avis, c'est l'option la plus pratique pour les utilisateurs que ces 5 étapes :
Et cela n'enfreint aucune règle - il n'y a pas de dll, FileSelectDialog est une fonction standard.
FileSelectDialog est une fonction standard.
FileSelectDialog ne peut pas être utilisé (ou plutôt il est possible, mais vous ne devriez pas l'utiliser) dans les Expert Advisors, et encore moins dans les indicateurs.
Elle arrête l'exécution du programme jusqu'à ce que la saisie de l'utilisateur soit terminée. Les chronomètres expireront, les ticks seront sautés et il y aura des effets secondaires amusants.
Script jusqu'à présent.
Alternativement, je pourrais faire un Expert Advisor avec un joli panneau. Bien que je n'aie rien à écrire dessus, à l'exception de l'instruction "Cliquez avec le bouton droit sur report.htm et sélectionnez Ouvrir" et du bouton de démarrage.
Au fait, les scripts de la version de démonstration sont-ils disponibles ? Quelles sont les limites ? Dans le temps, par exemple, pour quelques jours ?
Est-il possible de la rendre gratuite pour la promotion initiale et les premières évaluations, puis payante ?Si vous êtes un expert, comment le tester dans la version de démonstration ? Encore une fois, j'ai besoin d'une simple limite de temps, pas d'un testeur.
Les scripts sur le marché sont tristes et déprimants. L'utilisateur du testeur ne peut en aucun cas les visualiser.
Les versions de démonstration devraient être réalisées par vous-même et distribuées par vous-même.
Sur le marché en tant que produit gratuit avec la plupart des fonctionnalités ou des restrictions raisonnables. Pas sur le temps et le type de comptes, c'est certain. Dans le passé, et je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, il était permis de limiter le délai ou l'instrument à ces fins.
Examinez les produits sur le marché :
Les commentaires peuvent être laissés par les utilisateurs qui ont acheté ou loué le produit
En d'autres termes, il est inutile de distribuer vos propres démos à des fins de promotion, car les utilisateurs ne laisseront pas de commentaires sur la page du produit.
En fait, il n'y a pas de promotion du tout, à l'exception de l'image et de la description ?
Et comme démo, je peux donner quelques fichiers HTML comme exemples du rapport. Vous pouvez les joindre au blog. Vous pouvez également y écrire des instructions.
J'espère que rien de ce qui précède n'est contraire aux règles. Peut-être y a-t-il d'autres moyens de vulgarisation ?
À moins que vous n'ajoutiez des amis à un salon de discussion où ils peuvent ajouter leurs amis. J'ai vu des chats sur des produits qui comptaient plus de 600 membres. Apparemment, c'est ainsi que l'on doit/peut faire de la promotion.
À mon avis, la première chose à comprendre (même si c'est difficile) est qu'il n'y a pratiquement pas de commerçants ici, c'est-à-dire des consommateurs.
Faire de la publicité et promouvoir le produit sur le site des auteurs de la plateforme, des développeurs de produits similaires et des nouveaux venus, c'est un gaspillage de ressources personnelles.