Discussion de l'article "Informations générales sur les signaux de trading pour MetaTrader 4 et MetaTrader 5" - page 36

Nouveau commentaire
 
Sorsys #:
Je viens d'appliquer la formule : (500/358) * 1 = 1,3 lot. Corrigez-moi, la formule doit également intégrer l'effet de marge requis.

Je ne comprends toujours pas, le fait est qu'avec de telles charges de dépôt, vous aurez tôt ou tard un appel de marge.

 
Eleni Anna Branou #:

Je ne comprends toujours pas, le fait est qu'avec de telles charges de dépôt, vous obtiendrez un appel de marge tôt ou tard.

  1. Fournisseur : solde de 358 USD, effet de levier 1:100
  2. Abonné : solde 1000 USD, effet de levier 1:100, pourcentage de charge de dépôt 50%.
  3. Lots ouverts maximums : (500/358) * 1 = 1,3 lots
"Avec de telles charges de dépôt, vous obtiendrez tôt ou tard un appel de marge.

Ma réponse : Par conséquent, je pense que la formule doit également intégrer l'exigence de marge, de sorte qu'avec de tels dépôts, il devrait y avoir un chiffre rationnel pour les lots ouverts maximums.

Vous avez compris ou j'ai oublié quelque chose ?

 
Sorsys #:
  1. Fournisseur : solde 358 USD, effet de levier 1:100
  2. Abonné : solde 1000 USD, effet de levier 1:100, pourcentage de chargement du dépôt 50%.
  3. Lots ouverts maximum : (500/358) * 1 = 1.3 lots
"Avec de telles charges de dépôt, vous recevrez tôt ou tard un appel de marge"

Ma réponse : Par conséquent, je pense que la formule doit également intégrer l'exigence de marge de sorte qu'avec de telles charges de dépôt, il devrait y avoir un chiffre rationnel pour les lots ouverts maximums.

J'ai compris ou j'ai oublié quelque chose ?

Relisez votre message initial, je pense que vous avez confondu les soldes avec les charges de dépôt.

"Supposons que mon dépôt soit de 500 avec un effet de levier de 100:1 alors que le solde du fournisseur est de 356 avec le même effet de levier de 100:1, de sorte que les lots ouverts maximum sont de 1,3. En gardant à l'esprit la marge requise pour chaque paire de devises, elle sera d'environ 150-200 $ pour 1,3 lot, ce qui représente jusqu'à 40 % de mon solde et n'est certainement pas recommandé du point de vue de la gestion des risques. Que recommanderiez-vous dans cette situation ?"

Si votre dépôt est de 50%, c'est tout à fait acceptable, les 500 me font dire que c'est énorme.

 
Eleni Anna Branou #:

Relisez votre message initial s'il vous plaît, je pense que vous avez confondu les soldes avec les dépôts.

"Supposons que mon dépôt soit de 500 avec un effet de levier de 100:1 alors que le solde du fournisseur est de 356 avec le même effet de levier de 100:1, de sorte que les lots ouverts maximum sont de 1,3. En gardant à l'esprit la marge requise pour chaque paire de devises, elle sera d'environ 150-200 $ pour 1,3 lot, ce qui représente jusqu'à 40 % de mon solde et n'est certainement pas recommandé du point de vue de la gestion des risques. Que recommanderiez-vous dans cette situation ?"

Si votre charge de dépôt est de 50%, c'est tout à fait acceptable, les 500 m'ont fait dire que c'est énorme.

Charge de dépôt maximale = protection maximale du capital, n'est-ce pas ?

Avec une charge de dépôt maximale de 50 % (solde de 500), 1,3 lot ouvert maximal semble injustifiable. C'est beaucoup trop et un appel de marge est inévitable. Qu'en pensez-vous ?
 
Sorsys #:
Chargement maximal des dépôts = protection maximale du capital, n'est-ce pas ?

Avec une charge de dépôt maximale de 50 % (solde de 500), 1,3 lot ouvert maximal semble injustifiable. C'est beaucoup trop et un appel de marge est inévitable. Qu'en pensez-vous ?

Plus le dépôt maximum est faible, mieux c'est pour votre compte.

1,3 lot pour un compte de 500 $ semble trop, oui.

 
Eleni Anna Branou #:

Plus la charge maximale de dépôt est faible, mieux c'est pour votre compte.

1,3 lot pour un compte de 500 $ semble excessif, oui.

Le nombre maximum de lots ouverts ne doit pas dépasser ____% de votre solde.

Veuillez remplir l'espace libre.
 
Sorsys #:
Les lots ouverts ne doivent pas dépasser ____% de votre solde.

Veuillez remplir l'espace libre.

Il n'y a pas de réponse définitive à cette question, cela dépend de votre style de trading, du risque encouru et de nombreux autres facteurs.

Certains disent que la taille idéale d'une transaction est de 0,01 pour 1 000 $, d'autres disent 0,01 pour 3 000 $, d'autres encore peuvent ouvrir 0,10 pour 1 000 $.

Tout est une question de gestion du risque.

Cela dépend également du nombre de transactions qui seront ouvertes simultanément, certaines stratégies n'ont qu'une seule transaction ouverte à la fois, d'autres stratégies de grille peuvent en avoir des douzaines.

Personnellement, je me sens à l'aise avec un taux de 0,01-0,03 pour 1000 $/transaction et un taux de dépôt inférieur à 50 %, mais tout cela est très objectif.
 

Bonjour,

J'ai un doute, j'aimerais changer le pourcentage de mon dépôt à utiliser, où puis-je accéder pour reconfigurer cette option du signal auquel je me suis abonné ?

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

 
Luis Maria Baptista Pina Soares #:

Bonjour,

J'ai un doute, j'aimerais changer le pourcentage de mon dépôt à utiliser, où puis-je accéder pour reconfigurer cette option du signal auquel je me suis abonné ?

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Vous devez aller dans MT4/5 >> Outils >> Options >> Signaux >> Ne pas utiliser plus de : ... du dépôt.

Si vous utilisez MQL5 VPS, vous devez cliquer sur le bouton : Enable realtime signal subscritpion option and synchronize your new signal subscription settings to your MQL5 VPS again (right click in your MQL5 VPS >> Synchronize Signal only.

 
@Luis Maria Baptista Pina Soares #: J'ai un doute, je voudrais changer le pourcentage de mon dépôt à utiliser, où puis-je accéder pour reconfigurer cette option du signal que j'ai souscrit ?

Lisez ce qui suit dans la documentation ... Comment s'abonner à un signal - Signaux de trading et Copy Trading - MetaTrader 5 Help


1...293031323334353637
Nouveau commentaire