Je viens d'appliquer la formule : (500/358) * 1 = 1,3 lot. Corrigez-moi, la formule doit également intégrer l'effet de marge requis.
Je ne comprends toujours pas, le fait est qu'avec de telles charges de dépôt, vous aurez tôt ou tard un appel de marge.
"Supposons que mon dépôt soit de 500 avec un effet de levier de 100:1 alors que le solde du fournisseur est de 356 avec le même effet de levier de 100:1, de sorte que les lots ouverts maximum sont de 1,3. En gardant à l'esprit la marge requise pour chaque paire de devises, elle sera d'environ 150-200 $ pour 1,3 lot, ce qui représente jusqu'à 40 % de mon solde et n'est certainement pas recommandé du point de vue de la gestion des risques. Que recommanderiez-vous dans cette situation ?"
Si votre dépôt est de 50%, c'est tout à fait acceptable, les 500 me font dire que c'est énorme.
Chargement maximal des dépôts = protection maximale du capital, n'est-ce pas ?
Plus le dépôt maximum est faible, mieux c'est pour votre compte.
1,3 lot pour un compte de 500 $ semble trop, oui.
Les lots ouverts ne doivent pas dépasser ____% de votre solde.
Il n'y a pas de réponse définitive à cette question, cela dépend de votre style de trading, du risque encouru et de nombreux autres facteurs.
Certains disent que la taille idéale d'une transaction est de 0,01 pour 1 000 $, d'autres disent 0,01 pour 3 000 $, d'autres encore peuvent ouvrir 0,10 pour 1 000 $.
Tout est une question de gestion du risque.
Cela dépend également du nombre de transactions qui seront ouvertes simultanément, certaines stratégies n'ont qu'une seule transaction ouverte à la fois, d'autres stratégies de grille peuvent en avoir des douzaines.Personnellement, je me sens à l'aise avec un taux de 0,01-0,03 pour 1000 $/transaction et un taux de dépôt inférieur à 50 %, mais tout cela est très objectif.
Bonjour,
J'ai un doute, j'aimerais changer le pourcentage de mon dépôt à utiliser, où puis-je accéder pour reconfigurer cette option du signal auquel je me suis abonné ?

Vous devez aller dans MT4/5 >> Outils >> Options >> Signaux >> Ne pas utiliser plus de : ... du dépôt.
Si vous utilisez MQL5 VPS, vous devez cliquer sur le bouton : Enable realtime signal subscritpion option and synchronize your new signal subscription settings to your MQL5 VPS again (right click in your MQL5 VPS >> Synchronize Signal only.
Lisez ce qui suit dans la documentation ... Comment s'abonner à un signal - Signaux de trading et Copy Trading - MetaTrader 5 Help