Indicateurs: Engulfing Indicator
Automated-Trading:
Auteur : Minh Hieu Hoang
Comment agrandir le signe de la flèche ?
Syarif Nur Arief #:
Comment agrandir le panneau Flèche ?
remplacer "OBJ_ARROW_BUY" par "OBJ_ARROW_UP"
https://www.mql5.com/fr/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow_up
Comment vous contacter
Engulfing Indicator:
Il s'agit d'un indicateur qui permet d'identifier les configurations de bougies Engulfing.
Author: Minh Hieu Hoang