Indicateurs: Engulfing Indicator

Il s'agit d'un indicateur qui permet d'identifier les configurations de bougies Engulfing.

Author: Minh Hieu Hoang

 
Auteur : Minh Hieu Hoang

Comment agrandir le signe de la flèche ?

 
Syarif Nur Arief #:

Comment agrandir le panneau Flèche ?

remplacer "OBJ_ARROW_BUY" par "OBJ_ARROW_UP"

https://www.mql5.com/fr/docs/constants/objectconstants/enum_object/obj_arrow_up

