Indicateurs: Pivot Point
Auteur : niuniu
La période hebdomadaire des niveaux pivots ne comprend que quatre jours. Comment l'éliminer ?
Veuillez rendre les lignes plus fines.
Et il y a aussi un souhait d'ajouter le paramètre "début de journée", c'est-à-dire à partir de quelle heure de la journée calculer les niveaux pivots, qui peuvent être différents de l'heure terminale.
Je vous remercie d'avance.
Bonjour niuniu, merci pour votre contribution, elle est très utile si l'on considère les versions MT5 de cet indicateur.
J'ai vérifié la routine mathématique de votre script pour m'assurer qu'elle correspondait à la façon dont je calculais les points pivots en me basant sur différentes sources (par exemple Wikipedia, BabyPips, etc), et il semble que nous ayons une différence sur la façon dont vous calculez le troisième support (S3). Vous avez ceci :
S3 = (2*P)-((2* LastHigh)-LastLow);
J'aurais plutôt procédé de cette façon :
S3 = (2*P)-((2* LastHigh)+LastLow);
Remarquez le signe positif pour la variable LastLow.
En fait, si MQL5 respecte l'ordre des opérations - ce que je crois -, vous pourriez simplifier votre routine en vous débarrassant de la plupart des parenthèses, de ceci :
P=(LastHigh+LastLow+close[i])/3; R1 = (2*P)-LastLow; S1 = (2*P)-LastHigh; R2 = P+(LastHigh - LastLow); S2 = P-(LastHigh - LastLow); R3 = (2*P)+(LastHigh-(2*LastLow)); S3 = (2*P)-((2* LastHigh)+LastLow);
à ceci :
P=(LastHigh+LastLow+close[i])/3; R1 = 2*P - LastLow; S1 = 2*P - LastHigh; R2 = P + LastHigh - LastLow; S2 = P - LastHigh - LastLow; R3 = 2*P + LastHigh - 2*LastLow; S3 = 2*P - 2*LastHigh + LastLow;
Veuillez revérifier le calcul de S3 pour vérifier si vous l'avez bien compris, et merci encore pour le script !
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Indicateurs : Lignes de pivot TimeZone
newdigital, 2014.01.30 11:06
Comment utiliser les points pivots annuels du Forex pour prévoir les cibles de l'euro (basé sur l'article de dailyfx).
- Les points pivots sont un moyen populaire et facile pour les traders d'identifier le support et la résistance potentiels
- Les points pivots sont basés sur un calcul mathématique qui utilise le plus haut, le plus bas et la clôture d'une période spécifiée ; hebdomadaire, quotidienne, mensuelle, annuelle.
- Les points pivots annuels permettent de prévoir les prix extrêmes maximum et minimum pour l'année à venir, ainsi que les zones où les prix peuvent changer de direction.
Alors que la plupart des traders connaissent les pivots quotidiens, hebdomadaires et même mensuels qui correspondent à leur type de trading, les pivots annuels peuvent également être utilisés pour prévoir les futures zones de support et de résistance potentielles. Acheter au niveau ou à proximité d'une zone importante de support et vendre à une zone clé de résistance est l'objectif principal de tout trader, quel que soit le marché ou la durée de l'opération. Les pivots annuels peuvent être surveillés afin de repérer ces opportunités de trading clés.
Comme vous pouvez le voir clairement dans le graphique de l'euro ci-dessus, les pivots annuels du forex ont été tracés. Remarquez comment l'euro a progressé jusqu'au pivot R2 et s'est retourné brusquement en chutant de plus de 600 pips en février. Une autre zone significative qui peut être facilement observée et qui montre la puissance des pivots annuels est le triple contact du pivot annuel R1 à 1,2910. Le troisième et dernier contact a conduit à un rallye de plus de 600 pips vers le pivot annuel R2 pour clôturer l'année 2013 avec une hausse de plus de 4%.
Les pivots annuels forex pourraient-ils indiquer aux traders le prochain mouvement de l'euro ? Dans le graphique ci-dessus, les pivots annuels 2014 sont représentés sur le graphique de la paire EURUSD. L'année ne fait que commencer et l'avantage des pivots annuels est qu'il n'est nécessaire de les tracer qu'une fois par an ! La paire EURUSD est coincée entre le pivot central à 1,3461 et la R1 à 1,4177. A l'heure où nous écrivons ces lignes, l'euro n'a testé aucun des deux pivots. Cependant, les cambistes pourraient attendre une baisse vers le pivot central (1,3461) pour revenir vers la résistance du pivot annuel R1 (1,4177).
L'autre scénario est que l'euro fasse une course immédiate jusqu'au niveau R1. A la résistance du pivot R1, les traders peuvent chercher à prendre des bénéfices sur leurs positions longues et/ou courtes sur l'euro à ce niveau. Cependant, une clôture au-dessus de R1 pourrait conduire à un mouvement plus élevé vers le pivot R2 (1,4610). Les traders devraient également envisager la possibilité d'une clôture en dessous du pivot central qui pourrait conduire à une poussée baissière prolongée jusqu'au niveau S1 (1,3028).
Les traders de Forex, qu'ils soient scalpers, traders de position ou swing traders, peuvent utiliser les pivots annuels pour localiser les zones clés de support et de résistance. Nous publierons prochainement des articles sur d'autres paires de devises qui présenteront le "paysage" des pivots annuels afin de vous aider à naviguer sur le marché des changes.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Scripts : Glisser-déposer des lignes de support et de résistance avec différenciation des couleurs
newdigital, 2014.06.11 14:17
Support et résistance statiques sur le marché du Forex (basé sur l'article de dailyfx)
- Les traders peuvent utiliser le support et la résistance pour évaluer les conditions du marché, définir les tendances et prendre des positions.
- Dans l'article ci-dessous, nous abordons les méthodes "statiques" de soutien et de résistance.
- Nous approfondissons les points de pivot et l'analyse psychologique du support et de la résistance.
Après tout, si le prix a atteint un plancher qu'il peut avoir du mal à franchir (support) ou un plafond qu'il ne peut pas dépasser (résistance), cela peut offrir une pléthore d'idées de transactions et de configurations.
Malheureusement, la plupart des nouveaux traders apprennent une ou deux façons d'identifier le support ou la résistance ; et lorsqu'ils constatent que cela ne fonctionne pas tout le temps, ils abandonnent ces études dans l'espoir de trouver des "saints graals" ailleurs.
En fait, ces derniers n'existent pas vraiment. Il faut souvent un certain temps au nouveau trader pour apprendre cette leçon à la dure : Il n'existe pas de stratégie, d'approche ou d'indicateur qui permette à un trader de toujours gagner, quelle que soit la force de la méthode analytique employée. Le trading est plutôt une question de probabilités et de tentative de les mettre de votre côté ou en votre faveur autant qu'il est humainement possible de le faire à l'aide de cette analyse.
Le support et la résistance jouent un rôle particulier dans cette analyse. Ils peuvent être utilisés pour évaluer les conditions du marché, déterminer les tendances, identifier les points d'entrée et de sortie, ainsi qu'un grand nombre d'autres options.
Points pivots
C'est l'une des méthodes les plus courantes pour identifier le support et la résistance, et c'est aussi l'une des plus anciennes. Les points pivots sont apparus avant que les ordinateurs ne deviennent monnaie courante sur les marchés financiers, car les traders avaient besoin d'un moyen rapide et facile de savoir si les prix étaient "bon marché" ou "chers".
Ils ont donc mis au point une méthode abrégée pour déterminer les niveaux de soutien (bon marché) et de résistance (cher).
Ils prenaient le cours le plus haut, le plus bas et le cours de clôture de la veille et faisaient la moyenne de ces valeurs (
) pour trouver le "pivot" du jour de bourse suivant. Les cours supérieurs à ce pivot seraient "haussiers", tandis que les cours inférieurs seraient "baissiers".
Pour aller plus loin, les traders multiplieraient le pivot par deux, puis soustrairaient le plus bas de la veille pour obtenir le premier niveau de résistance (R1). Ils peuvent ensuite procéder de la même manière pour trouver le premier niveau de support (S1), en multipliant la valeur du pivot par deux et en soustrayant le plus haut de la veille.
Une fois les valeurs R1 et S1 résolues, les traders peuvent passer aux niveaux de support et de résistance suivants. Pour trouver le deuxième niveau de résistance (R2), les traders peuvent ajouter la valeur pivot à la différence entre R1 et S1 ; et le deuxième niveau de support peut être trouvé en soustrayant la différence entre R1 et S1 de la valeur pivot. L'équation complète se trouve ci-dessous :
Comme vous pouvez le voir dans l'équation, les points pivots utilisent des mathématiques très basiques pour trouver des niveaux potentiels de support et de résistance. Heureusement pour les traders, la plupart des logiciels d'analyse graphique effectuent automatiquement ces calculs pour nous, tout en traçant les niveaux de support et de résistance à des intervalles appropriés.
Les points pivots peuvent être générés pour différents horizons temporels, et les points pivots à long terme sont souvent les plus efficaces, car un plus grand nombre de traders sont susceptibles de voir ces niveaux et d'y réagir.
Comme pour la plupart des formes d'analyse technique, plus le terme utilisé dans l'analyse est long, plus la réaction peut être forte. Les points pivots mensuels et hebdomadaires suscitent souvent un grand intérêt et devraient être suivis par les traders, même s'ils utilisent des graphiques à plus court terme, à l'heure ou à la demi-heure.
Les points pivots mensuels et hebdomadaires peuvent apporter de la valeur sur des périodes longues ou courtes.
Niveaux psychologiques
L'un des aspects les plus séduisants de l'analyse technique est la capacité des statistiques et des mathématiques à mettre en évidence des modèles de comportement humain. L'étude des niveaux "psychologiques" sur les marchés financiers en est l'illustration la plus évidente.
La plupart des êtres humains pensent en nombres entiers arrondis. C'est plus fort que nous ; notre espèce a évolué pour valoriser la simplicité. Par exemple, demandez à quelqu'un combien il a payé sa voiture, sa veste ou même son café au lait.
Il est probable qu'il arrondira sa réponse vers le haut (ou vers le bas) au chiffre rond le plus proche. Ce type d'arrondi se produit souvent sur les marchés également, les traders plaçant leurs stops ou leurs ordres d'entrée à ou autour de ces niveaux, de la même manière que la plupart des êtres humains répondront lorsqu'on leur demandera combien ils ont payé leur café.
Graphique hebdomadaire du GBPUSD avec les niveaux "majeurs" et "moins majeurs" identifiés
Comme vous pouvez le constater, ces niveaux peuvent apparaître assez souvent sur un marché, en particulier pendant les tendances fortes, lorsque les nouveaux prix se heurtent à de nouveaux niveaux de résistance (ou de support dans le cas d'une tendance baissière).
Cette étude du support et de la résistance peut être poussée plus loin avec les prix "mineurs" qui sont fixés par incréments de 25 pips ; connus sous le nom de niveaux psychologiques "mineurs". Dans le graphique ci-dessous, nous sommes passés au graphique horaire sur le même marché que celui examiné ci-dessus (GBPUSD) avec l'ajout de ces niveaux "mineurs" plus granulaires :
Graphique horaire de la paire GBPUSD avec ajout de niveaux psychologiques mineurs (par incréments de 25 pips)
Les niveaux psychologiques se situant tous les 25 pips, il existe de nombreuses opportunités pour les traders d'"attraper les fluctuations" d'un marché.
Pour renforcer la puissance des niveaux psychologiques ou des points pivots, les traders peuvent rechercher la confluence entre ces méthodes analytiques, y compris les mécanismes de support et de résistance dynamiques que nous étudierons dans notre prochain article.
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Pivot Point:
L'indicateur Classic Pivot Point peint le point pivot et trois niveaux de résistance et de support pour tous les points de données.
Author: niuniu