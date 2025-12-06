Scripts: Actualités VLine
Les spreads Forex et les nouvelles (basé sur l'article de dailyfx)
- Les spreads sont basés sur les prix d'achat et de vente d'une paire de devises.
- Les spreads sont variables et peuvent changer en fonction de l'actualité.
- Surveillez la normalisation des écarts, peu après les événements économiques.
Les marchés financiers ont la capacité d'être radicalement affectés par les nouvelles économiques. Les nouvelles se produisent tout au long de la semaine de trading, comme indiqué par le calendrier économique, et peuvent augmenter la volatilité du marché ainsi que les spreads que vous voyez sur vos paires de devises préférées.
Il est impératif que les nouveaux traders se familiarisent avec ce qui peut se passer lors de ces événements. Ainsi, pour mieux vous préparer aux nouvelles à venir, nous allons passer en revue ce qui se passe avec les spreads du Forex pendant les marchés volatils.
Les spreads et l'actualité
L'actualité est une période d'incertitude notoire pour le marché. Ces communiqués du calendrier économique sont sporadiques et, selon que les attentes sont satisfaites ou non, ils peuvent entraîner une fluctuation rapide des prix. Tout comme les traders particuliers, les grands fournisseurs de liquidités ne connaissent pas l'issue des événements d'actualité avant leur publication ! C'est pourquoi ils cherchent à compenser une partie de leur risque en élargissant les spreads.
Ci-dessus, un exemple de spreads lors de la publication des chiffres de l'emploi NFP de janvier. Remarquez l'élargissement des spreads sur les principales paires de devises. Même s'il s'agit d'un événement temporaire, jusqu'à ce que le marché se normalise, les traders devront supporter des coûts de transaction plus élevés.
Faire face aux écarts
Il est important de se rappeler que les écarts sont variables, ce qui signifie qu'ils ne resteront pas toujours les mêmes et qu'ils changeront à mesure que les fournisseurs de liquidités modifieront leurs prix. Ci-dessus, nous pouvons voir la rapidité avec laquelle les spreads se normalisent après l'annonce de la nouvelle. En 5 minutes, les spreads sur l'EURUSD sont passés de 6,4 pips à 1,4 pips. Qu'en est-il donc des traders qui souhaitent exécuter des ordres en fonction des nouvelles ?
Les traders doivent toujours prendre en compte le risque lié à la volatilité des marchés. L'une des options pour négocier des événements d'actualité est d'exécuter immédiatement les ordres au marché en espérant que la volatilité du marché couvre l'augmentation du coût du spread. Les traders peuvent également attendre que les marchés se normalisent et profiter de la liquidité accrue une fois que l'activité du marché s'est calmée.
ce script ne fonctionne pas pour moi, pouvez-vous le vérifier?
En l'exécutant, j'obtiens ceci :
Il a été compilé sans aucune erreur ou avertissement,
J'ai utilisé ce script il y a plusieurs fois et c'était bon, mais maintenant ça ne marche plus ! Je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne sais pas ce qui se passe.
Vous devez d'abord ajouter les nouvelles sur le graphique. Ensuite, exécutez le script.
:-)
Merci.
Installé, il ne s'affiche pas
Actualités VLine:
Le script affiche des lignes verticales sur le graphique aux points de publication des nouvelles.
Author: Mykola Demko