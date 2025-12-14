Discussion de l'article "Comment publier un produit sur le Marché" - page 53

Nouveau commentaire
 
Erreur

Lors du chargement du fichier EX5, l'erreur suivante se produit, à la fin du fichier
 
Fernando Carreiro #:
Mise à jour. Merci de votre attention.
 

Bonjour !

J'aimerais mettre mon EA en vente pour une location mensuelle uniquement.

J'aimerais donner aux personnes intéressées la possibilité de voir comment fonctionne mon EA en temps réel.

Ma question est la suivante : comment mettre en vente mon EA (sur le marché MQL5), communiquer et inclure le mot de passe de l'investisseur dans la mise en vente ?

Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.

 
Antonio Gerbasio place de marché MQL5), informer et inclure le mot de passe de l'investisseur dans l'annonce ?

Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.

Utiliser le service"Signaux

 
Antonio Gerbasio #:

Je souhaite mettre en vente mon EA pour une location mensuelle uniquement.

J'aimerais donner à ceux qui sont intéressés l'opportunité de voir comment mon EA fonctionne en temps réel.

Ma question est la suivante : comment puis-je mettre mon EA en vente (sur le marché MQL5), communiquer et inclure le mot de passe de l'investisseur dans la mise en vente ?

Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.

Ouvrez la page de marché de votre produit - https://www.mql5.com/fr/market/product/XXXXX/controlpanel

Là, vous naviguez vers l'onglet Commun, et dans le groupe Prix, activez uniquement le drapeau contre "1 mois de location" (décochez toutes les autres cases pour une utilisation illimitée et d'autres périodes).

En ce qui concerne le mot de passe de l'investisseur, vous pouvez le communiquer à vos clients après qu'ils ont acheté/loué le produit.

 
Lorsque nous voulons ajouter un fichier produit, nous téléchargeons la version complète ou la version démo de l'EA ?
Qui convertira la version démo lorsque l'acheteur téléchargera la version démo ?
 
David Kesuma produit, devons-nous charger la version complète de l'EA ou la version de démonstration ?

La version complète (.ex4 ou .ex5).

David Kesuma #: Qui convertira la version démo lorsque l'acheteur téléchargera la version démo ?

MetaQuotes.

 
0988888 #:
Comment publier mon robot de trading ?
Pour placer votre robot de trading sur le marché - voir l'article : Comment publier votre produit sur le service Market?
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
Как опубликовать свой продукт в сервисе Маркет
  • 2012.04.17
  • www.mql5.com
Предложите свои разработки миллионам пользователей MetaTrader по всему миру — опубликуйте их в Маркете. Сервис предлагает готовую инфраструктуру для продаж: доступ к аудитории, механизмы лицензирования, предоставления пробных версий, доставки обновлений и приема платежей. От вас требуется лишь пройти быструю процедуру регистрации и публикации продукта. Начинайте зарабатывать на своих разработках, все технические детали сервис возьмет на себя.
 
Les règles de https://www.mql5.com/fr/market/rules stipulent qu'il est interdit :
d'utiliser des fonctionnalités et des publicités intrusives. En particulier :<br/ translate="no">
  • les panneaux contenant des liens vers des ressources tierces, des liens d'affiliation de courtiers, etc.

J'ai besoin d'un lien pour ouvrir un fichier HTML sauvegardé dans le bac à sable.

Dans la description des objets graphiques, je n'ai pas trouvé la création de liens. Comment faire ?

Ou est-ce qu'ils interdisent quelque chose qui est techniquement impossible à faire ? Ou bien c'était le cas avant, mais maintenant ce n'est plus autorisé, et ils ont oublié de le retirer des règles ?

Quelles sont les solutions alternatives ?

Jusqu'à présent, je vois une option qui consiste à afficher l'URL dans un champ de texte, que l'utilisateur doit copier et coller dans le navigateur. D'ailleurs, est-il possible de faire des copies ?

Ou ouvrir une fenêtre de sélection de fichiers, mais ne pas sélectionner le fichier, mais l'ouvrir par un clic droit. Mais c'est un peu pénible à expliquer....

 
Forester #:

Dans la description des objets graphiques, je n'ai pas trouvé la création de liens. Comment faire ?

Ou est-ce qu'ils interdisent quelque chose qui est techniquement impossible à faire ? Ou est-ce que c'était le cas avant, mais maintenant ce n'est plus autorisé, et ils ont oublié de le retirer des règles ?

Ils ne l'ont jamais fait. Tous les liens ne sont pas des liens sur lesquels vous pouvez cliquer et qui s'ouvrent immédiatement dans votre navigateur. Un lien peut aussi être simplement un texte sur une image ou un commentaire sur un graphique. Ces types de liens sont mentionnés dans les règles.
1...464748495051525354
Nouveau commentaire