Discussion de l'article "Comment publier un produit sur le Marché" - page 53
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bonjour !
J'aimerais mettre mon EA en vente pour une location mensuelle uniquement.
J'aimerais donner aux personnes intéressées la possibilité de voir comment fonctionne mon EA en temps réel.
Ma question est la suivante : comment mettre en vente mon EA (sur le marché MQL5), communiquer et inclure le mot de passe de l'investisseur dans la mise en vente ?
Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.
Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.
Utiliser le service"Signaux
Je souhaite mettre en vente mon EA pour une location mensuelle uniquement.
J'aimerais donner à ceux qui sont intéressés l'opportunité de voir comment mon EA fonctionne en temps réel.
Ma question est la suivante : comment puis-je mettre mon EA en vente (sur le marché MQL5), communiquer et inclure le mot de passe de l'investisseur dans la mise en vente ?
Merci à tous ceux qui peuvent m'aider.
Ouvrez la page de marché de votre produit - https://www.mql5.com/fr/market/product/XXXXX/controlpanel
Là, vous naviguez vers l'onglet Commun, et dans le groupe Prix, activez uniquement le drapeau contre "1 mois de location" (décochez toutes les autres cases pour une utilisation illimitée et d'autres périodes).
En ce qui concerne le mot de passe de l'investisseur, vous pouvez le communiquer à vos clients après qu'ils ont acheté/loué le produit.
Qui convertira la version démo lorsque l'acheteur téléchargera la version démo ?
La version complète (.ex4 ou .ex5).
MetaQuotes.
Comment publier mon robot de trading ?
J'ai besoin d'un lien pour ouvrir un fichier HTML sauvegardé dans le bac à sable.
Dans la description des objets graphiques, je n'ai pas trouvé la création de liens. Comment faire ?
Ou est-ce qu'ils interdisent quelque chose qui est techniquement impossible à faire ? Ou bien c'était le cas avant, mais maintenant ce n'est plus autorisé, et ils ont oublié de le retirer des règles ?
Quelles sont les solutions alternatives ?
Jusqu'à présent, je vois une option qui consiste à afficher l'URL dans un champ de texte, que l'utilisateur doit copier et coller dans le navigateur. D'ailleurs, est-il possible de faire des copies ?
Ou ouvrir une fenêtre de sélection de fichiers, mais ne pas sélectionner le fichier, mais l'ouvrir par un clic droit. Mais c'est un peu pénible à expliquer....
Dans la description des objets graphiques, je n'ai pas trouvé la création de liens. Comment faire ?
Ou est-ce qu'ils interdisent quelque chose qui est techniquement impossible à faire ? Ou est-ce que c'était le cas avant, mais maintenant ce n'est plus autorisé, et ils ont oublié de le retirer des règles ?