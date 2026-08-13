意大利2年期CTZ债券拍卖 (Italy 2-Year CTZ Auction)
国家：
意大利
EUR, 欧元
部门：
市场
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CTZ或零息国库券是意大利政府为公共债务融资而发行的政府债券。该债权期限长达两年。在二级市场，它们在债券和政府证券市场(MOT)进行交易，面值起价1000欧元及其倍数，而面值起价为250万欧元的债券在MTS市场交易。
CTZ利润来自到期赎回证券的面值与认购时支付的价格之间的差额。
CTZ期限为24个月，与BOT类似，但期限为3个月，6个月或12个月，且只有BOT需预付税。
因此，CTZ的回报表现为投资者在未来持有国库券（意大利语“Buono del Tesoro”）的整个期限内将获得的营业额。所有投资者获得与最高接受报价相同的收益。 CTZ可以通过监测效益的波动，或者通过比较投资者分类以前拍卖同一凭证的拍卖平均值，进行分析并用作政府债务状况的指标。
最后值:
真实值
"意大利2年期CTZ债券拍卖 (Italy 2-Year CTZ Auction)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。
日期 (GMT)
参考
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