Opérations sur les chaînes de caractères

Cette section contient les détails techniques d'utilisation des classes d'opérations sur les chaînes de caractères et une description des composants importants de la Bibliothèque Standard MQL5 (MQL5 Standard Library).

Utiliser les classes liées aux opérations sur les chaînes de caractères vous fera gagner du temps lors du développement d'applications qui utilisent les opérations de traitement de chaînes de caractères.

La Bibliothèque Standard MQL5 est située dans le répertoire de travail du terminal dans le répertoire Include\Strings.