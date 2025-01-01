- Variables Locales
Toute variable peut être initialisée pendant sa définition. Si une variable n'est pas initialisée explicitement, elle peut avoir n'importe quelle valeur au démarrage. L'initialisation implicite n'est pas utilisée.
Les variables globales et statiques ne peuvent être initialisées que par une constante du type correspondant ou par une expression constante. Les variables locales peuvent être initialisées par n'importe quelle expression, et pas seulement par une constante.
L'initialisation des variables globales et des variables statiques n'est effectuée qu'une seule fois. L'initialisation des variables locales est effectuée à chaque appel des fonctions correspondantes.
Exemples :
|
int n = 1;
La liste des valeurs des éléments du tableau doit être placée entre parenthèses. Les suites d'initialisation manquantes sont considérées comme égales à 0.
Si la taille du tableau initialisé n'est pas spécifiée, elle est déterminée par le ompilateur, suuvant la taille de la suite d'initialisation.
Exemples :
|
struct str3
Pour les variables de type structure, l'initialisation partielle est autorisée, de même que pour les tableaux statiques (avec une taille définie implicitement). Vous pouvez initialiser un, ou plus, élément d'une structure ou d'un tableau, les éléments restants seront initialisés avec zéro dans ce cas.
