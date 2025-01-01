DocumentationSections
Chaque groupe d'opérations du tableau a la même priorité. Plus les opérations sont prioritaires, plus son groupe est placé en haut du tableau. Les règles de précédence déterminent le regroupement des opérations et des opérandes.

Attention : La précédence des opérations dans le langage MQL5 correspond à la priorité adoptée en C++, et est différente de la priorité donnée dans le langage MQL4.

Opération

Description

Ordre d'Exécution

()

[]

.

Appel de Fonction

Référencement d'un élément d'un tableau

Référencement d'un élément d'une structure

De gauche à droite

!

~

++

--

(type)

sizeof

Négation logique

Négation de bit (complément)

Changement de signe

Incrément de 1

Décrement de 1

Conversion de Type

Détermination de la taille en octets

De droite à gauche

*

/

%

Multiplication

Division

Modulo

De gauche à droite

+

Addition

Soustraction

De gauche à droite

<<

>>

Décalage vers la gauche

Décalage vers la droite

De gauche à droite

<

<=

>

>=

Inférieur à

Inférieur ou égal

Supérieur à

Supérieur ou égal

De gauche à droite

==

!=

Egal à

Différent de

De gauche à droite

&

Opération ET de bits

De gauche à droite

^

OU exclusif de bits

De gauche à droite

|

Opération OU de bits

De gauche à droite

&&

Opération ET logique

De gauche à droite

||

Opération OU logique

De gauche à droite

?:

Opérateur Conditionnel

De droite à gauche

=

*=

/=

%=

+=

-=

<<=

>>=

&=

^=

|=

Assignement

Multiplication avec affectation

Division avec affectation

Modulo avec affectation

Addition avec affectation

Soustraction avec affectation

Décalage à gauche avec affectation

Décalage à droite avec affectation

ET de bits avec affectation

OU exclusif de bits avec affectation

OU de bits avec affectation

De droite à gauche

,

Virgule

De gauche à droite

Pour changer l'ordre d'exécution des opérations, les parenthèses de plus haute priorité sont utilisées.