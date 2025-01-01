Règles de Précédence

Chaque groupe d'opérations du tableau a la même priorité. Plus les opérations sont prioritaires, plus son groupe est placé en haut du tableau. Les règles de précédence déterminent le regroupement des opérations et des opérandes.

Attention : La précédence des opérations dans le langage MQL5 correspond à la priorité adoptée en C++, et est différente de la priorité donnée dans le langage MQL4.

Opération Description Ordre d'Exécution () [] . Appel de Fonction Référencement d'un élément d'un tableau Référencement d'un élément d'une structure De gauche à droite ! ~ — ++ -- (type) sizeof Négation logique Négation de bit (complément) Changement de signe Incrément de 1 Décrement de 1 Conversion de Type Détermination de la taille en octets De droite à gauche * / % Multiplication Division Modulo De gauche à droite + — Addition Soustraction De gauche à droite << >> Décalage vers la gauche Décalage vers la droite De gauche à droite < <= > >= Inférieur à Inférieur ou égal Supérieur à Supérieur ou égal De gauche à droite == != Egal à Différent de De gauche à droite & Opération ET de bits De gauche à droite ^ OU exclusif de bits De gauche à droite | Opération OU de bits De gauche à droite && Opération ET logique De gauche à droite || Opération OU logique De gauche à droite ?: Opérateur Conditionnel De droite à gauche = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |= Assignement Multiplication avec affectation Division avec affectation Modulo avec affectation Addition avec affectation Soustraction avec affectation Décalage à gauche avec affectation Décalage à droite avec affectation ET de bits avec affectation OU exclusif de bits avec affectation OU de bits avec affectation De droite à gauche , Virgule De gauche à droite

Pour changer l'ordre d'exécution des opérations, les parenthèses de plus haute priorité sont utilisées.