- Expressions
- Opérations Arithmétiques
- Opérations d'Assignement
- Opérations de Relation
- Opérations Booléennes
- Opérations sur les Bits
- Autres Opérations
- Règles de Précédence
Chaque groupe d'opérations du tableau a la même priorité. Plus les opérations sont prioritaires, plus son groupe est placé en haut du tableau. Les règles de précédence déterminent le regroupement des opérations et des opérandes.
Attention : La précédence des opérations dans le langage MQL5 correspond à la priorité adoptée en C++, et est différente de la priorité donnée dans le langage MQL4.
|
Opération
|
Description
|
Ordre d'Exécution
|
()
[]
.
|
Appel de Fonction
Référencement d'un élément d'un tableau
Référencement d'un élément d'une structure
|
De gauche à droite
|
!
~
—
++
--
(type)
sizeof
|
Négation logique
Négation de bit (complément)
Changement de signe
Incrément de 1
Décrement de 1
Conversion de Type
Détermination de la taille en octets
|
De droite à gauche
|
*
/
%
|
Multiplication
Division
Modulo
|
De gauche à droite
|
+
—
|
Addition
Soustraction
|
De gauche à droite
|
<<
>>
|
Décalage vers la gauche
Décalage vers la droite
|
De gauche à droite
|
<
<=
>
>=
|
Inférieur à
Inférieur ou égal
Supérieur à
Supérieur ou égal
|
De gauche à droite
|
==
!=
|
Egal à
Différent de
|
De gauche à droite
|
&
|
Opération ET de bits
|
De gauche à droite
|
^
|
OU exclusif de bits
|
De gauche à droite
|
|
|
Opération OU de bits
|
De gauche à droite
|
&&
|
Opération ET logique
|
De gauche à droite
|
||
|
Opération OU logique
|
De gauche à droite
|
?:
|
Opérateur Conditionnel
|
De droite à gauche
|
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
|
Assignement
Multiplication avec affectation
Division avec affectation
Modulo avec affectation
Addition avec affectation
Soustraction avec affectation
Décalage à gauche avec affectation
Décalage à droite avec affectation
ET de bits avec affectation
OU exclusif de bits avec affectation
OU de bits avec affectation
|
De droite à gauche
|
,
|
Virgule
|
De gauche à droite
Pour changer l'ordre d'exécution des opérations, les parenthèses de plus haute priorité sont utilisées.