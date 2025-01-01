- Expressions
Opérations sur les Bits
Complément à Un
Complément de la variable jusqu'à un. La valeur de l'expression contient 1 pour tous les chiffres où la valeur de la variable contient 0, et 0 pour tous les chiffres où la variable contient 1.
|
b = ~n;
Exemple :
|
char a='a',b;
Décalage vers la Droite
La représentation binaire de x est décalée vers la droite de y chiffres. Si la valeur à décaler est d'un type non signé, le décalage logique vers la droite est effectué, c'est à dire que les bits libres du côté gauche seront remplis avec des zéros.
Si la valeur à décaler est d'un type signé, le décalage arithmétique vers la droite est effectué, c'est à dire que les bits libres du côté gauche seront remplis avec la valeur du bit signé (si le nombre est positif, la valeur du bit signé est 0 ; si le nombre est négatif, la valeur du signe du bit est 1).
|
x = x >> y;
Exemple :
|
char a='a',b='b';
Décalage vers la Gauche
La représentation binaire de x est décalée vers la gauche de y chiffres, les chiffres libres du côté droit sont remplis avec des zéros.
|
x = x << y;
Exemple :
|
char a='a',b='b';
Il n'est pas recommandé de décalé d'un nombre de bits plus grand ou égal à la longueur de la variable décalée, car le résultat de ce type d'opération n'est pas défini.
Opération AND sur les Bits
L'opération AND sur les bits des représentations binaires x et y. La valeur de l'expression contient 1 (TRUE) dans tous les chiffres où à la fois x et y ne contiennent pas 0, et il contient 0 (FALSE) dans tous les autres chiffres.
|
b = ((x & y) != 0);
Exemple :
|
char a='a',b='b';
Opération OU sur les Bits
L'opération OU sur les bits des représentations binaires x et y. La valeur de l'expression contient 1 dans tous les chiffres où x ou y ne contiennent pas 0, et il contient 0 dans tous les autres chiffres.
|
b = x | y;
Exemple :
|
char a='a',b='b';
Opération OU Exclusif de bits
L'opération OU exclusif (eXclusive OR) sur les bits des représentations binaires de x et y. La valeur de l'expression contient 1 dans tous les chiffres où x et y ont des valeurs binaires différentes, et il contient 0 dans tous les autres chiffres.
|
b = x ^ y;
Exemple :
|
char a='a', b='b';
Les opérations sur les bits ne sont effectués qu'avec des entiers.
