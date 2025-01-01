La surcharge

Dans une classe il est possible de définir au moins deux méthodes qui utilisent le même nom, mais ont de différents nombres de paramètres. Quand cela a lieu, les méthodes s'appellent surchargées, et un processus est appellé la surcharge de méthode. La surcharge de la méthode — un des moyens, à l'aide duquel se réalise le polymorphisme. La surcharge des méthodes dans les classes est produite selon les mêmes règles que la surcharge des fonctions.

Si pour la fonction appelée il n'y a pas de conformité exacte, le compilateur produit la recherche de la fonction convenante, sur les trois niveaux successivement:

la recherche parmi les méthodes de la classe; la recherche parmi les méthodes des classes de base, systématiquement du prédécesseur le plus proche au premier; la recherche parmi les autres fonctions.

S'il n'y a aucune correspondance exacte à tous les niveaux, mais plusieurs fonctions convenables aux différents niveaux ont été trouvées, on utilise la fonction trouvée au plus petit niveau. Dans un niveau, il ne peut pas y avoir plus qu'une fonction convenable.

A MQL5 il n'y a pas de surcharge des opérateurs.

