Export de Fonctions

Une fonction déclarée dans une programme mql5 avec le post-modificateur export peut être utilisée dans un autre programme mql5. Une telle fonction est dite exportable, et peut être appelée depuis un autre programme après la compilation.

int Function() export

{

}

Ce modificateur ordonne au compilateur d'ajouter la fonction dans la table des fonctions EX5 exportées par ce fichier ex5. Seules les fonctions avec ce modificateur sont accessibles ("visibles") depuis d'autres programmes mql5.

La propriété library indique au compilateur que le fichier EX5 sera une bibliothèque, et le compilateur le montrera dans l'en-tête du EX5.

Toutes les fonctions à exporter doivent être marquées avec le modificateur export.

