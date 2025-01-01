Variables Externes

Le mot-clé extern est utilisé pour déclarer les identifiants des variables comme identifiants de la classe de stockage statique avec un cycle de vie global. Ces variables existent depuis le lancement du programme et leur mémoire est allouée et initialisée immédiatement après le démarrage du programme.

Vous pouvez créer des programmes faits de plusieurs fichiers source ; dans ce cas une directive #include du pré-processeur est utilisée. Des variables déclarées comme externes avec le même type et le même identifiant peuvent exister dans plusieurs fichiers source d'un même projet.

Lors de la compilation du projet entier, toutes les variable externes ayant le même type et le même identifiant sont associées dans une partie de la mémoire de la zone globale. Les variables externes sont utiles pour la compilation séparées des fichiers source. Les variables externes peuvent être initialisées, mais une seule fois - l'existence de plusieurs variables externes initialisées du même type et avec le même identifiant est interdite.

Voir aussi

