// --- crée une macro pour un affichage rapide de l'expression et de sa valeur dans le journal

#define print(expr) Print(#expr,"=",expr)



// --- définir la macro personnalisée MACRO_COUNTER via la macro prédéfinie __COUNTER__

#define MACRO_COUNTER __COUNTER__



// --- définit la valeur d'entrée de la variable à l'aide de la macro __COUNTER__

input int InpVariable = __COUNTER__;



// --- définir la valeur de la variable globale à l'aide de la macro __COUNTER__ avant de définir les fonctions

int ExtVariable = __COUNTER__;



//+------------------------------------------------------------------+

//| la fonction renvoie la valeur __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

int GlobalFunc(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| la fonction modèle renvoie la valeur __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

int GlobalTemplateFunc(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| la structure avec la méthode retournant __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

struct A

{

int dummy; // non utilisé



int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| la structure du modèle avec la méthode retournant __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

template<typename T>

struct B

{

int dummy; // non utilisé



int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| la structure avec la méthode template retournant __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

struct C

{

int dummy; // non utilisé



template<typename T>

int Method(void)

{

return(__COUNTER__);

}

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| la fonction # , qui renvoie la valeur __COUNTER__ |

//+------------------------------------------------------------------+

int GlobalFunc2(void)

{

return(__COUNTER__);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de démarrage du programme de script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart(void)

{

// __COUNTER__ dans la macro et les variables

print(MACRO_COUNTER);

print(InpVariable);

print(ExtVariable);



//--- __COUNTER__ dans les fonctions

print(GlobalFunc());

print(GlobalFunc()); // la valeur n'est pas changée

print(GlobalTemplateFunc<int>());

print(GlobalTemplateFunc<int>()); // la valeur n'est pas changée

print(GlobalTemplateFunc<double>());// la valeur a été changée

print(GlobalFunc2());

print(GlobalFunc2()); // la valeur n'est pas changée



// __COUNTER__ dans la structure

A a1, a2;

print(a1.Method());

print(a2.Method()); // la valeur n'est pas changée



// __COUNTER__ dans la structure du modèle

B<int> b1, b2;

B<double> b3;

print(b1.Method());

print(b2.Method()); // la valeur n'est pas changée

print(b3.Method()); // la valeur a changé



// __COUNTER__ dans la structure avec la fonction template

C c1, c2;

print(c1.Method<int>());

print(c1.Method<double>()); // la valeur a changé

print(c2.Method<int>()); // la même valeur que lors du premier appel à c1.Method<int>()



// --- regardons à nouveau __COUNTER__ dans la macro et la variable globale

print(MACRO_COUNTER); // la valeur a changé

print(ExtGlobal2);

}

// --- définit la valeur de la variable globale à l'aide de la macro __COUNTER__ après avoir défini les fonctions

int ExtGlobal2 = __COUNTER__;

//+------------------------------------------------------------------+



/* Résultat

__COUNTER__=3

InpVariable=0

ExtVariable=1

GlobalFunc()=5

GlobalFunc()=5

GlobalTemplateFunc<int>()=8

GlobalTemplateFunc<int>()=8

GlobalTemplateFunc<double>()=9

GlobalFunc2()=7

GlobalFunc2()=7

a1.Method()=6

a2.Method()=6

b1.Method()=10

b2.Method()=10

b3.Method()=11

c1.Method<int>()=12

c1.Method<double>()=13

c2.Method<int>()=12

__COUNTER__=4

ExtGlobal2=2



*/