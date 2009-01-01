- Macros de Substitutions Prédéfinies
- Constantes Mathématiques
- Constantes de Type Numerique
- Codes des Raisons de Dé-initialisation
- Vérifier un Pointeur d'Objet
- Autres Constantes
Substitutions de Macro Prédéfinies
Pour simplifier le déboguage et obtenir des informations sur les opérations d'un programme mql5, il existe des constantes spéciales de macro, dont les valeurs sont définies au moment de la compilation. La façon la plus facile d'utiliser ces constantes est d'afficher les valeurs avec la fonction Print(), comme montré dans l'exemple.
|
Constante
|
Description
|
__CPU_ARCHITECTURE__
|
Nom de l'architecture (ensemble de commandes) pour laquelle le fichier EX5 est compilé
|
__DATE__
|
Date de compilation du fichier sans l'heure (les heures, minutes et secondes sont égales à 0)
|
__DATETIME__
|
Date et heure de compilation du fichier
|
__LINE__
|
Numéro de ligne dans le code source où la macro est située
|
__FILE__
|
Nom du fichier compilé actuel
|
__PATH__
|
Chemin absolu vers le fichier en cours de compilation
|
__FUNCTION__
|
Nom de la fonction dans laquelle la macro est située
|
__FUNCSIG__
|
Signature de la fonction dans laquelle la macro est située. La sortie de la description complète des fonctions peut être utile pour identifier les fonctions surchargées
|
__MQLBUILD__,__MQL5BUILD__
|
Numéro de build du compilateur
|
__COUNTER__
|
Le compilateur remplace la valeur du compteur de 0 à N-1, où N est un nombre d'utilisations dans le code, pour chaque déclaration __COUNTER__ rencontrée. L'ordre __COUNTER__ est garanti lors de la recompilation du code source sans changement.
La valeur __COUNTER__ est calculée de la manière suivante :
L'exemple ci-dessous montre comment le compilateur gère le code source et remplace toutes les instances de __COUNTER__ qu'il rencontre par des valeurs séquentiellement croissantes.
|
__RANDOM__
|
Le compilateur insère une valeur aléatoire ulong pour chaque déclaration __RANDOM__.
Exemple :
|
#property copyright "Copyright © 2009, MetaQuotes Software Corp."
L'exemple pour apprendre à travailler avec la macro __COUNTER__
|
// --- crée une macro pour un affichage rapide de l'expression et de sa valeur dans le journal