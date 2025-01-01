//+------------------------------------------------------------------+

//| Fonction de lancement du programme |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- Addition et multiplication de matrices

CMatrix A(3),B(3),C();

//--- Prépare un tableau pour les lignes

double a1[3]={1,2,3}, a2[3]={2,3,1}, a3[3]={3,1,2};

double b1[3]={3,2,1}, b2[3]={1,3,2}, b3[3]={2,1,3};

//--- Remplit les matrices

A[0]=a1; A[1]=a2; A[2]=a3;

B[0]=b1; B[1]=b2; B[2]=b3;

//--- Ecrit les matrices dans le journal des Experts

Print("---- Eléments de la matrice A");

Print(A.String());

Print("---- Eléments de la matrice B");

Print(B.String());



//--- Addition des matrices

Print("---- Addition des matrices A et B");

C=A+B;

//--- Affiche la représentation sous forme d'une chaîne de caractères

Print(C.String());



//--- Multiplication des matrices

Print("---- Multiplication des matrices A et B");

C=A*B;

Print(C.String());



//--- Affiche comment les valeurs sont récupérées comme dans des tableaux dynamiques matrix[i][j]

Print("Affiche les valeurs des éléments de la matrice C");

//--- Parcours les rangées de la matrice - des objets CRow - dans une boucle

for(int i=0;i<3;i++)

{

string com="| ";

//--- Parcours les rangées de la matrice pour la valeur

for(int j=0;j<3;j++)

{

//--- Récupère l'élément de la matrice par son numéro de ligne et de colonne

double element=C[i][j];// [i] - Accès à l'élément CRow du tableau m_rows[] ,

// [j] - Opérateur surchargé pour l'indexation dans CRow

com=com+StringFormat("a(%d,%d)=%G ; ",i,j,element);

}

com+="|";

//--- Affiche les valeurs de la rangée

Print(com);

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe "Row" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CRow

{

private:

double m_array[];

public:

//--- Constructeurs et un destructeur

CRow(void) { ArrayResize(m_array,0); }

CRow(const CRow &r) { this=r; }

CRow(const double &array[]);

~CRow(void){};

//--- Nombre d'éléments dans la rangée

int Size(void) const { return(ArraySize(m_array));}

//--- Retourne une chaîne de caractères avec les valeurs

string String(void) const;

//--- Opérateur d'indexation

double operator[](int i) const { return(m_array[i]); }

//--- Opérateurs d'assignement

void operator=(const double &array[]); // An array

void operator=(const CRow & r); // Another CRow object

double operator*(const CRow &o); // CRow object for multiplication

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Constructeur pour initialiser une rangée à partir d'un tableau |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::CRow(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

//--- Si le tableau n'est pas vide

if(size>0)

{

ArrayResize(m_array,size);

//--- Remplissage avec les valeurs

for(int i=0;i<size;i++)

m_array[i]=array[i];

}

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Opération d'assignement pour le tableau |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const double &array[])

{

int size=ArraySize(array);

if(size==0) return;

//--- Remplissage du tableau avec les valeurs

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=array[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Opération d'assignement pour CRow |

//+------------------------------------------------------------------+

void CRow::operator=(const CRow &r)

{

int size=r.Size();

if(size==0) return;

//--- Remplissage du tableau avec les valeurs

ArrayResize(m_array,size);

for(int i=0;i<size;i++) m_array[i]=r[i];

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Opérateur de multiplication par une autre rangée |

//+------------------------------------------------------------------+

double CRow::operator*(const CRow &o)

{

double res=0;

//--- Vérifications

int size=Size();

if(size!=o.Size() || size==0)

{

Print(__FUNCSIG__," : Echec de la multiplication de deux matrices, leurs tailles sont différentes");

return(res);

}

//--- Multiplie les tableaux élément par élément et ajoute les produits

for(int i=0;i<size;i++)

res+=m_array[i]*o[i];

//--- Résultat

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne une une chaîne de caractères formatée |

//+------------------------------------------------------------------+

string CRow::String(void) const

{

string out="";

//--- Si la taille du tableau est supérieure à zéro

int size=ArraySize(m_array);

//--- On ne travaille qu'avec un tableau contenant des éléments

if(size>0)

{

out="{";

for(int i=0;i<size;i++)

{

//--- Collecte les valeurs dans une chaîne de caractères

out+=StringFormat(" %G;",m_array[i]);

}

out+=" }";

}

//--- Résultat

return(out);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Classe "Matrix" |

//+------------------------------------------------------------------+

class CMatrix

{

private:

CRow m_rows[];



public:

//--- Constructeurs et un destructeur

CMatrix(void);

CMatrix(int rows) { ArrayResize(m_rows,rows); }

~CMatrix(void){};

//--- Récupère les tailles des matrices

int Rows() const { return(ArraySize(m_rows)); }

int Cols() const { return(Rows()>0? m_rows[0].Size():0); }

//--- Retourne la valeur de la colonne sous la forme d'une rangée CRow

CRow GetColumnAsRow(const int col_index) const;

//--- Retourne une chaîne de caractères avec les valeurs de la matrice

string String(void) const;

//--- L'opérateur d'indexation retourne une chaîne de caractères par son numéro

CRow *operator[](int i) const { return(GetPointer(m_rows[i])); }

//--- Opérateur d'addition

CMatrix operator+(const CMatrix &m);

//--- Opérateur de multiplication

CMatrix operator*(const CMatrix &m);

//--- Opérateur d'assignation

CMatrix *operator=(const CMatrix &m);

};

//+------------------------------------------------------------------+

//| Constructeur par défaut, crée un tableau de rangées de taille 0 |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix::CMatrix(void)

{

//--- La rangée numéro 0 dans la matrice

ArrayResize(m_rows,0);

//---

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Retourne la valeur de la colonne sous la forme de CRow |

//+------------------------------------------------------------------+

CRow CMatrix::GetColumnAsRow(const int col_index) const

{

//--- Variable pour récupérer les valeurs de la colonne

CRow row();

//--- Le nombre de rangées dans la matrice

int rows=Rows();

//--- Si le nombre de rangées est supérieur à 0, exécute l'opération

if(rows>0)

{

//--- Tableau pour récupérer les valeurs de la colonne ayant l'index col_index

double array[];

ArrayResize(array,rows);

//--- Remplissage du tableau

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- Vérifie le numéro de la colonne pour la rangée i - il peut être supérieur aux limites du tableau

> if(col_index>=this[i].Size())

{

Print(__FUNCSIG__," : Erreur ! Numéro de colonne ",col_index,"> taille de la rangée ",i);

break; // rangée sera un objet non initialisé

}

array[i]=this[i][col_index];

}

//--- Crée une rangée CRow basée sur les valeurs du tableau

row=array;

}

//--- Résultat

return(row);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Addition de deux matrices |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator+(const CMatrix &m)

{

//--- Le nombre de rangées et de colonnes dans la matrice passée

int cols=m.Cols();

int rows=m.Rows();

//--- La matrice recevant les résultats de l'addition

CMatrix res(rows);

//--- Les tailles des matrices doivent correspondre

if(cols!=Cols() || rows!=Rows())

{

//--- Addition impossible

Print(__FUNCSIG__," : Echec de l'addition des 2 matrices, leurs tailles sont différentes");

return(res);

}

//--- Tableau supplémentaire

double arr[];

ArrayResize(arr,cols);

//--- Se rend aux rangées à ajouter

for(int i=0;i<rows;i++)

{

//--- Ecrit les résultats de l'addition des chaînes de caractères des matrices dans le tableau

for(int k=0;k<cols;k++)

{

arr[k]=this[i][k]+m[i][k];

}

//--- Place le tableau dans la rangée de la matrice

res[i]=arr;

}

//--- retourne le résultat de l'addition des matrices

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Multiplication de deux matrices |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix CMatrix::operator*(const CMatrix &m)

{

//--- Nombre de colonnes de la première matrics, nombre de rangées de la matrice passée

int cols1=Cols();

int rows2=m.Rows();

int rows1=Rows();

int cols2=m.Cols();

//--- La matrice recevant les résultats de la multiplication

CMatrix res(rows1);

//--- Les matrices doivent être coordonnées

if(cols1!=rows2)

{

//--- Multiplication impossible

Print(__FUNCSIG__," : Echec de la multiplication des 2 matrices, les formats ne sont pas compatibles"<t6>);</t6>

"- le nombre de colonnes du premier facteur doit être égal au nombre de rangées du second");

return(res);

}

//--- Tableau supplémentaire

double arr[];

ArrayResize(arr,cols1);

//--- Remplit les rangées de la matrice de multiplication

for(int i=0;i<rows1;i++)// Boucle sur les rangées

{

//--- Réinitialise le tableau de destination

ArrayInitialize(arr,0);

//--- Boucle sur les éléments de la rangée

for(int k=0;k<cols1;k++)

{

//--- Prend la valeur de la colonne k de la matrice m dans la rangée CRow

CRow column=m.GetColumnAsRow(k);

//--- Multiplie deux rangées et écrit le résultat de la multiplication scalaire des vecteurs du i-ème élément

arr[k]=this[i]*column;

}

//--- place le tableau arr[] à la i-ème rangée de la matrice

res[i]=arr;

}

//--- Retourne le produit des deux matrices

return(res);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Opération d'assignation |

//+------------------------------------------------------------------+

CMatrix *CMatrix::operator=(const CMatrix &m)

{

//--- Trouve et définit le nombre de rangées

int rows=m.Rows();

ArrayResize(m_rows,rows);

//--- Remplit les rangées avec les valeurs des rangées de la matrice passée en argument

for(int i=0;i<rows;i++) this[i]=m[i];

//---

return(GetPointer(this));

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Représentation textuelle de la matrice |

//+------------------------------------------------------------------+

string CMatrix::String(void) const

{

string out="";

int rows=Rows();

//--- Forme la chaîne de caractères

for(int i=0;i<rows;i++)

{

out=out+this[i].String()+"\r

";

}

//--- Résultat

return(out);

}