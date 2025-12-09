Rejoignez notre page de fans
IncGUI_ColorInput - bibliothèque pour MetaTrader 5
Contrôle graphique pour la saisie des couleurs.
Fonctionne avec les bibliothèques IncGUI_v4.mqh (trouvée ici) et IncColors.mqh (trouvée ici).
Les fichiers IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh et IncGUI_ColorInput.mqh doivent se trouver dans le dossier MQL5/Includes situé dans le dossier data du terminal.
Pour utiliser le contrôle, vous devez connecter le fichier IncGUI_ColorInput.mqh :
#include <IncGUI_ColorInput.mqh>
Ensuite, déclarer une classe, la classe a pour nom CColorInput :
CColorInput ci;
La couleur est obtenue programmatiquement à l'aide de la méthode Color(), le réglage se fait à l'aide de la méthode SetColor(colour aColor).
Vous trouverez ci-joint le conseiller expert eTestColorDialog.mq5 avec un exemple d'utilisation du contrôle.
Pour plus de détails sur ces contrôles graphiques, voir les articles :
- Contrôles graphiques personnalisés. Partie 1. Création d'un contrôle simple
- Contrôles graphiques personnalisés. Partie 2. Bibliothèque de contrôles
- Contrôles graphiques personnalisés. Partie 3. Formulaires
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/889
