Contrôle graphique pour la saisie des couleurs.

Fonctionne avec les bibliothèques IncGUI_v4.mqh (trouvée ici) et IncColors.mqh (trouvée ici).

Les fichiers IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh et IncGUI_ColorInput.mqh doivent se trouver dans le dossier MQL5/Includes situé dans le dossier data du terminal.

Pour utiliser le contrôle, vous devez connecter le fichier IncGUI_ColorInput.mqh :

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

Ensuite, déclarer une classe, la classe a pour nom CColorInput :

CColorInput ci;

La couleur est obtenue programmatiquement à l'aide de la méthode Color(), le réglage se fait à l'aide de la méthode SetColor(colour aColor).

Vous trouverez ci-joint le conseiller expert eTestColorDialog.mq5 avec un exemple d'utilisation du contrôle.

Pour plus de détails sur ces contrôles graphiques, voir les articles :