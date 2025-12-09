CodeBaseSections
Bibliothèque

IncGUI_ColorInput - bibliothèque pour MetaTrader 5

Dmitry Fedoseev
Vues:
11
Note:
(36)
Publié:
\MQL5\Include\
incgui_colorinput.mqh (52.23 KB) afficher
incgui_v4.mqh (505.98 KB) afficher
inccolors.mqh (20.77 KB) afficher
\MQL5\Experts\
etestcolordialog.mq5 (2.31 KB) afficher
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Contrôle graphique pour la saisie des couleurs.

Fonctionne avec les bibliothèques IncGUI_v4.mqh (trouvée ici) et IncColors.mqh (trouvée ici).

Les fichiers IncGUI_v4. mqh, IncColors.mqh et IncGUI_ColorInput.mqh doivent se trouver dans le dossier MQL5/Includes situé dans le dossier data du terminal.

Pour utiliser le contrôle, vous devez connecter le fichier IncGUI_ColorInput.mqh :

#include <IncGUI_ColorInput.mqh>

Ensuite, déclarer une classe, la classe a pour nom CColorInput :

CColorInput ci;

La couleur est obtenue programmatiquement à l'aide de la méthode Color(), le réglage se fait à l'aide de la méthode SetColor(colour aColor).

Vous trouverez ci-joint le conseiller expert eTestColorDialog.mq5 avec un exemple d'utilisation du contrôle.

Pour plus de détails sur ces contrôles graphiques, voir les articles :


