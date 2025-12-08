Lorsque la volatilité d'un instrument tombe en dessous d'un certain niveau, les stratégies à long, moyen et même court terme peuvent cesser de fonctionner et entraîner des pertes.



Tout dépend de la durée de ce "calme". Pour ces périodes, vous pouvez essayer d'élaborer des stratégies de scalper en suivant la volatilité intra-horaire. Vous avez besoin d'outils qui peuvent vous aider à trouver des modèles.



L'indicateur Size Highs And Lows (taille des hauts et des bas) indique la taille des hauts et des bas. L'indicateur montre également les valeurs maximales des hauts et des bas pour la période spécifiée, qui sont calculées de la même manière que dans l'indicateur Price Channel.





Fig. 1. Taille des hauts et des bas de l'indicateur



Les histogrammes au-dessus de zéro indiquent la taille des sommets. Les barres jaunes indiquent les bougies haussières et les barres brunes indiquent les bougies baissières ;

Les histogrammes inférieurs à zéro indiquent la taille des creux. Les barres vertes claires indiquent des bougies baissières et les barres vertes foncées des bougies haussières.

L'utilisation conjointe de cet indicateur et de l'indicateur Break_Lag_ATR permet d'obtenir une image plus claire :

Fig. 2. Utilisation conjointe des indicateurs Size Highs And Lows et Break Lag ATR



Dans la figure ci-dessus, vous pouvez voir que l'augmentation de la volatilité persiste pendant un certain temps après l'éclatement de la volatilité. C'est à ce moment-là que vous pouvez essayer d'utiliser un robot scalpeur. Tout ce qui reste à faire est de trouver la chose la plus importante - les modèles. :)



Paramètres d'entrée :

Il n'y a que deux paramètres dans l'indicateur, qui indiquent pour quelle période afficher les valeurs maximales et minimales des maximums/minimums séparément :