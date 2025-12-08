MultiSignals_PCH

Il s'agit d'un indicateur Price Channel amélioré. Deux niveaux supplémentaires (5 au total), des signaux et des niveaux de Stop Loss/TakeProfit ont été ajoutés.



Les signaux et les niveaux de Stop Loss/TakeProfit peuvent être désactivés dans les paramètres de l'indicateur. La figure ci-dessous montre la variante avec tous les signaux et avec les niveaux de Stop Loss/TakeProfit désactivés :





Les niveaux ont des noms, qui peuvent être vus dans les infobulles lorsque l'on survole le pointeur. Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les niveaux et leur description :



H_PCH - Le niveau qui est construit par les maximums des barres ;

- Le niveau qui est construit par les maximums des barres ; MH_PCH - Niveau calculé comme le point médian entre le maximum et le centre du canal de prix ;

- Niveau calculé comme le point médian entre le maximum et le centre du canal de prix ; M_PCH - Niveau calculé comme le point médian entre le maximum et le minimum du canal de prix ;

- Niveau calculé comme le point médian entre le maximum et le minimum du canal de prix ; ML_PCH - Niveau calculé comme étant le point médian entre le minimum et le centre du canal de prix ;

- Niveau calculé comme étant le point médian entre le minimum et le centre du canal de prix ; L_PCH - Le niveau qui est construit par les minimums des barres.



Par conséquent, tous les signaux sont basés sur le franchissement de ces niveaux :



Franchissement du niveau ML_PCH à la hausse pour acheter / Franchissement du niveau MH_PCH à la baisse pour vendre ; Croisement du niveau M_PCH à la hausse à l'achat / Croisement du niveau M_PCH à la baisse à la vente ; Croisement du niveau MH_PCH à la hausse à l'achat / Croisement du niveau ML_PCH à la baisse à la vente ; Croisement du niveau H_PCH à la hausse à l'achat / Croisement du niveau L_PCH à la baisse à la vente.



Paramètres de l'indicateur :



Paramètre Paramètre Valeur Période

15

Signaux ML/MH_PCH

vrai

Signaux M_PCH

vrai

Signaux MH/ML_PCH

vrai

Signaux H/L_PCH

vrai

Take Profit MLMH

100

Prise de bénéfice M

100

Prise de bénéfice MHML

100

Prise de bénéfice HL

100

Stop Loss MLMH

50

Stop Loss M

50

Stop Loss MHML

50

Stop Loss HL

50







La figure ci-dessous montre une variante avec une condition et des niveaux de Stop Loss (barre)/TakeProfit (carré) activés pour ce signal :





Le système expert multifonctionnel TRADING WAY pour le trading manuel, semi-automatique et automatique est implémenté à l'aide de cet indicateur. Une description détaillée de ce système peut être trouvée dans l'article "Possibilités illimitées avec MetaTrader 5 et MQL5". Vous pouvez télécharger la version démo ou acheter la version complète de l'Expert Advisor TRADING WAY dans la section marché .



