MultiSignals_PCH - indicateur pour MetaTrader 5
- 11
-
Il s'agit d'un indicateur Price Channel amélioré. Deux niveaux supplémentaires (5 au total), des signaux et des niveaux de Stop Loss/TakeProfit ont été ajoutés.
Les signaux et les niveaux de Stop Loss/TakeProfit peuvent être désactivés dans les paramètres de l'indicateur. La figure ci-dessous montre la variante avec tous les signaux et avec les niveaux de Stop Loss/TakeProfit désactivés :
Les niveaux ont des noms, qui peuvent être vus dans les infobulles lorsque l'on survole le pointeur. Vous trouverez ci-dessous la liste de tous les niveaux et leur description :
- H_PCH - Le niveau qui est construit par les maximums des barres ;
- MH_PCH - Niveau calculé comme le point médian entre le maximum et le centre du canal de prix ;
- M_PCH - Niveau calculé comme le point médian entre le maximum et le minimum du canal de prix ;
- ML_PCH - Niveau calculé comme étant le point médian entre le minimum et le centre du canal de prix ;
- L_PCH - Le niveau qui est construit par les minimums des barres.
Par conséquent, tous les signaux sont basés sur le franchissement de ces niveaux :
- Franchissement du niveau ML_PCH à la hausse pour acheter / Franchissement du niveau MH_PCH à la baisse pour vendre ;
- Croisement du niveau M_PCH à la hausse à l'achat / Croisement du niveau M_PCH à la baisse à la vente ;
- Croisement du niveau MH_PCH à la hausse à l'achat / Croisement du niveau ML_PCH à la baisse à la vente ;
- Croisement du niveau H_PCH à la hausse à l'achat / Croisement du niveau L_PCH à la baisse à la vente.
Paramètres de l'indicateur :
|Paramètre
|Paramètre Valeur
|Période
|15
|Signaux ML/MH_PCH
|vrai
|Signaux M_PCH
|vrai
|Signaux MH/ML_PCH
|vrai
|Signaux H/L_PCH
|vrai
|Take Profit MLMH
|100
|Prise de bénéfice M
|100
|Prise de bénéfice MHML
|100
|Prise de bénéfice HL
|100
|Stop Loss MLMH
|50
|Stop Loss M
|50
|Stop Loss MHML
|50
|Stop Loss HL
|50
La figure ci-dessous montre une variante avec une condition et des niveaux de Stop Loss (barre)/TakeProfit (carré) activés pour ce signal :
Le système expert multifonctionnel TRADING WAY pour le trading manuel, semi-automatique et automatique est implémenté à l'aide de cet indicateur. Une description détaillée de ce système peut être trouvée dans l'article "Possibilités illimitées avec MetaTrader 5 et MQL5". Vous pouvez télécharger la version démo ou acheter la version complète de l'Expert Advisor TRADING WAY dans la section marché.
