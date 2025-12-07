Une classe avec un ensemble de fonctions pour travailler avec la couleur. Fonctions de conversion des coordonnées de couleur et autres fonctions.

Conversion RVB vers HSV

void RGBtoHSV( double aR, double aG, double aB, double & oH, double & oS, double & oV)

Fonctions avec http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH. Toutes les fonctions ont trois premiers paramètres - arguments, trois paramètres suivants - résultats de la conversion, renvoyés par référence.



Conversion RVB vers XYZ

void RGBtoXYZ( double aR, double aG, double aB, double & oX, double & oY, double & oZ)

void XYZtoRGB( double aX, double aY, double aZ, double & oR, double & oG, double & oB)

void XYZtoYxy( double aX, double aY, double aZ, double & oY, double & ox, double & oy)

Convertir Yxy en XYZ



void XYZtoHunterLab( double aX, double aY, double aZ, double & oL, double & oa, double & ob)

void HunterLabToXYZ( double aL, double aa, double ab, double & oX, double & oY, double & oZ)

void XYZtoCIELab( double aX, double aY, double aZ, double & oCIEL, double & oCIEa, double & oCIEb)

void CIELabToXYZ( double aCIEL, double aCIEa, double aCIEb, double & oX, double & oY, double & oZ)

void CIELabToCIELCH( double aCIEL, double aCIEa, double aCIEb, double & oCIEL, double & oCIEC, double & oCIEH)

Conversion CIELCH en CIELab

void CIELCHtoCIELab( double aCIEL, double aCIEC, double aCIEH, double & oCIEL, double & oCIEa, double & oCIEb)

Conversion XYZ en CIELuv

void XYZtoCIELuv( double aX, double aY, double aZ, double & oCIEL, double & oCIEu, double & oCIEv)

void CIELuvToXYZ( double aCIEL, double aCIEu, double aCIEv, double & oX, double & oY, double & oZ)

void RGBtoHSL( double aR, double aG, double aB, double & oH, double & oS, double & oL)

void HSLtoRGB( double aH, double aS, double aL, double & oR, double & oG, double & oB)

RGB en HSV

void HSVtoRGB( double aH, double aS, double aV, double & oR, double & oG, double & oB)

void RGBtoCMY( double aR, double aG, double aB, double & oC, double & oM, double & oY)

void CMYtoRGB( double aC, double aM, double aY, double & oR, double & oG, double & oB)

void CMYtoCMYK( double aC, double aM, double aY, double & oC, double & oM, double & oY, double & oK)

void CMYKtoCMY( double aC, double aM, double aY, double aK, double & oC, double & oM, double & oY)





Autres fonctions



Obtenir les valeurs des composantes RVB

Le premier paramètre est un argument, les trois suivants sont des valeurs de retour.

void ColorToRGB( color aColor, double & aR, double & aG, double & aB)

double GetR( color aColor)

double GetG( color aColor)

double GetB( color aColor)

Convertir RVB en couleur

color RGBToColor( double aR, double aG, double aB)

color MixColors( color aCol1, color aCol2, double aK)

void Gradient( color & aColors[], color & aOut[], int aOutCount, bool aCycle= false )

void RGBtoXYZsimple( double aR, double aG, double aB, double & oX, double & oY, double & oZ) void XYZtoRGBsimple( double aX, double aY, double aZ, double & oR, double & oG, double & oB)

color Negative( color aColor)

Recherche de la couleur la plus proche dans l'ensemble des couleurs terminales standard.

color StandardColor( color aColor, int & aIndex)

double RGBtoGray( double aR, double aG, double aB)

double RGBtoGraySimple( double aR, double aG, double aB)

Le premier paramètre est un argument, le second paramètre renvoie l'index de la couleur (tel qu'il est disposé dans la fenêtre de sélection des couleurs), la fonction renvoie la valeur de la couleur.