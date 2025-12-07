Rejoignez notre page de fans
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
IncColors - bibliothèque pour MetaTrader 5
- Vues:
- 11
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Une classe avec un ensemble de fonctions pour travailler avec la couleur. Fonctions de conversion des coordonnées de couleur et autres fonctions.
Conversion RVB vers HSV
void RGBtoHSV(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oV)
Fonctions avec http://www.easyrgb.com/index.php?X=MATH. Toutes les fonctions ont trois premiers paramètres - arguments, trois paramètres suivants - résultats de la conversion, renvoyés par référence.
Conversion RVB vers XYZ
void RGBtoXYZ(double aR,double aG,double aB,double & oX,double & oY,double & oZ)Conversion de XYZ en RVB
void XYZtoRGB(double aX,double aY,double aZ,double & oR,double & oG,double & oB)Conversion de XYZ en Yxy
void XYZtoYxy(double aX,double aY,double aZ,double & oY,double & ox,double & oy)
Convertir Yxy en XYZ
void XYZtoYxy(double aX,double aY,double aZ,double & oY,double & ox,double & oy)Conversion HunterLab XYZ vers XYZ
void XYZtoHunterLab(double aX,double aY,double aZ,double & oL,double & oa,double & ob)Conversion HunterLab vers XYZ
void HunterLabToXYZ(double aL,double aa,double ab,double & oX,double & oY,double & oZ)Conversion XYZ vers CIELab
void XYZtoCIELab(double aX,double aY,double aZ,double & oCIEL,double & oCIEa,double & oCIEb)Conversion CIELab en ToXYZ
void CIELabToXYZ(double aCIEL,double aCIEa,double aCIEb,double & oX,double & oY,double & oZ)Conversion CIELab en CIELCH
void CIELabToCIELCH(double aCIEL,double aCIEa,double aCIEb,double & oCIEL,double & oCIEC,double & oCIEH)
Conversion CIELCH en CIELab
void CIELCHtoCIELab(double aCIEL,double aCIEC,double aCIEH,double & oCIEL,double & oCIEa,double & oCIEb)
Conversion XYZ en CIELuv
void XYZtoCIELuv(double aX,double aY,double aZ,double & oCIEL,double & oCIEu,double & oCIEv)Conversion CIELuv en XYZ
void CIELuvToXYZ(double aCIEL,double aCIEu,double aCIEv,double & oX,double & oY,double & oZ)Conversion RVB vers HSL
void RGBtoHSL(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oL)Conversion HSL en RGB
void HSLtoRGB(double aH,double aS,double aL,double & oR,double & oG,double & oB)
RGB en HSV
void RGBtoHSV(double aR,double aG,double aB,double & oH,double & oS,double & oV)Conversion HSV en RGB
void HSVtoRGB(double aH,double aS,double aV,double & oR,double & oG,double & oB)Conversion RVB en CMJ
void RGBtoCMY(double aR,double aG,double aB,double & oC,double & oM,double & oY)Conversion CMJ en RVB
void CMYtoRGB(double aC,double aM,double aY,double & oR,double & oG,double & oB)Conversion CMY en CMYK
void CMYtoCMYK(double aC,double aM,double aY,double & oC,double & oM,double & oY,double & oK)Conversion CMYK en CMY
void CMYKtoCMY(double aC,double aM,double aY,double aK,double & oC,double & oM,double & oY)
Autres fonctions
Obtenir les valeurs des composantes RVB
Le premier paramètre est un argument, les trois suivants sont des valeurs de retour.
void ColorToRGB(color aColor,double & aR,double & aG,double & aB)Obtenir la valeur de la composante R
double GetR(color aColor)Obtenir la valeur de la composante G
double GetG(color aColor)Obtenir la valeur de la composante B
double GetB(color aColor)
Convertir RVB en couleur
color RGBToColor(double aR,double aG,double aB)Obtenir une valeur intermédiaire entre deux couleurs (mélange de deux couleurs)
color MixColors(color aCol1,color aCol2,double aK) // aK - 0 à 1Obtenir un tableau d'une taille spécifiée avec un dégradé de couleurs
void Gradient( color & aColors[], // Liste des couleurs color & aOut[], // Tableau retourné int aOutCount, // Fixe la taille du tableau retourné bool aCycle=false // Boucle fermée. Le tableau retourné se termine par la même couleur que celle avec laquelle il commence )Autre variante de la conversion RVB vers XYZ et de la conversion XYZ vers RVB correspondante.
void RGBtoXYZsimple(double aR,double aG,double aB,double & oX,double & oY,double & oZ) void XYZtoRGBsimple(double aX,double aY,double aZ,double & oR,double & oG,double & oB)Couleur négative
color Negative(color aColor)
Recherche de la couleur la plus proche dans l'ensemble des couleurs terminales standard.Le premier paramètre est un argument, le second paramètre renvoie l'index de la couleur (tel qu'il est disposé dans la fenêtre de sélection des couleurs), la fonction renvoie la valeur de la couleur.
color StandardColor(color aColor,int & aIndex)Convertir en gris
double RGBtoGray(double aR,double aG,double aB)Conversion simple en gris
double RGBtoGraySimple(double aR,double aG,double aB)
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/888
Indicateur de direction de tendance Multi-Williams Percent Range.MA mass cloud
Nuages formés par les masses des moyennes mobiles de différentes périodes.
Il s'agit d'un zigzag qui crée de nouveaux points d'inflexion en zigzag en fonction du franchissement d'un seuil de volatilité.Historex: export the history of rates and ticks to CSV-files
Il s'agit d'un script permettant d'exporter les taux et les ticks du symbole du graphique en cours dans des fichiers CSV compatibles avec le format d'exportation/importation de MT5.