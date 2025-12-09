Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Indicateur de corrélation - indicateur pour MetaTrader 5
Indicateur de corrélation de Pearson.
Paramètres d'entrée :
- Symbole - deuxième symbole pour le calcul ;
- Period - période ;
- Prix - prix appliqué ;
- Corrélation minimale - couleur du gradient pour une faiblecorrélation;
- Corrélation maximale - couleur du gradient pour une forte dépendance.
Formule générale :
Où :
- xi et yi sont les attributs quantitatifs comparés ;
- n est le nombre d'observations comparées ;
- σx et σy - écarts types dans les séries comparées.
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/897
