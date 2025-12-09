CodeBaseSections
Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
dans la poche
Indicateurs

Indicateur de corrélation - indicateur pour MetaTrader 5

Mihail Lagutin | French English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Italiano Türkçe
Vues:
13
Note:
(63)
Publié:
Télécharger au format ZIP Comment télécharger du code à partir de MetaEditor
MQL5 Freelance Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance

Indicateur de corrélation de Pearson.

Paramètres d'entrée :

  • Symbole - deuxième symbole pour le calcul ;
  • Period - période ;
  • Prix - prix appliqué ;
  • Corrélation minimale - couleur du gradient pour une faiblecorrélation;
  • Corrélation maximale - couleur du gradient pour une forte dépendance.

Formule générale :

Corrélation de Pearson MetaTrader 5

Où :

  • xi et yi sont les attributs quantitatifs comparés ;
  • n est le nombre d'observations comparées ;
  • σx et σy - écarts types dans les séries comparées.

Indicateur de corrélation de Pearson MetaTrader 5

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/897

IncGUI_ColorInput IncGUI_ColorInput

Un contrôle graphique pour la saisie des couleurs.

Aklamavo Quarters Theory Aklamavo Quarters Theory

This indicator implements the "Quarters Theory" - a technical analysis concept that divides price movement into four quarters around a central base level. It's designed to work with multiple asset types (Forex, stocks, commodities, etc.) and provides visual quarter levels on the chart.

Échantillon Échantillon

L'indicateur i_Sampler calcule les entrées idéales, il est conçu pour l'entraînement des réseaux neuronaux.

ATR Cycles ATR Cycles

Un filtre de volatilité basé sur 3 ATR : un ATR rapide, un ATR moyen et un ATR lent.